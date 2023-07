So schön war das Frundsbergfest 2023

Das Mindelheimer Frundsbergfest zählt zu den größten Historienspektakel Deutschlands - und es zog auch heuer wieder Tausende Besucher in seinen Bann. Wir zeigen, warum.

In bester Feierlaune präsentierte sich Mindelheim in der Zeit von 23. Juni bis 5. Juli: Mit einem großen Fest, das im regulären Turnus von drei Jahren stattfindet, bedingt durch die Pandemie aber seit 2018 pausieren musste, gedachte die Kreisstadt ihrem berühmtesten Kind, dem Vater der Landsknechte Georg von Frundsberg.

Großer Festumzug mit 2800 Mitwirkenden

Das Frundsbergfest zählt zu den größten und imposantesten Historienspektakeln der Republik. Und so wundert es nicht, dass an den zwei Festwochenenden rund 100.000 Besucherinnen und Besucher aus nah und fern ihre Aufwartung machen, um sich in der aufwendig gestalteten Altstadt auf eine Zeitreise in die Welt des frühen 16. Jahrhunderts zu begeben. Vor allem die Authentizität des Dargestellten, aber auch das große Engagement, welches die Teilnehmer an den Tag legen, zeichnen das Fest aus.

So auch in diesem Jahr: Mit rund 2800 Mitwirkenden, edlen Pferden, schweren Geschützen und pompösen Kutschen setzten die beiden Umzüge an den Festsonntagen Maßstäbe. In beiden Fällen spielte zum Glück auch das Wetter mit - alle Beteiligten, Zuschauer wie Zugteilnehmer, blieben trocken. Dies änderte sich freilich in den prächtigen Lagern der Fähnlein sowie an den zahlreichen Schankständen, an denen manch edler Tropfen für Abkühlung sorgte. Aus Krug oder Glas wohlgemerkt.

Welsche Garde, Reiterlager und vieles mehr

Mit einigen wohldosierten, doch durch und durch stimmigen Neuerungen wusste das Frundsbergfest 2023 zu begeistern. Erstmals präsentierte sich die „kaiserliche Trabanten Leibgarde“, auch Welsche Garde genannt, im Stadtgraben, der zu diesem Anlass um einen aufsehenerregenden Wehrgang erweitert wurde. Neu war auch der Frundsberg'sche Hofstaat, der am Unteren Tor Lager bezogen hatte, die Rittschaft Schwigger-Sippe in den Arkaden der Städtischen Sing- und Musikschule, das Reiterlager "Equitem Naval" in der Hungerbachgasse sowie das Lager der von Mindelonia und Durahaufa dargestellten "Landauers Raysige".

Fotowettbewerb "Frundsbergfest-Paar des Jahres"

Premiere feierten auch Regine und Wolfgang Streitel aus Nassenbeuren samt Tochter Cara-Valentina, die in die Rolle der Frundsbergfamilie schlüpfte. Sie meisterten diese Aufgabe mit Bravour und stehen hoffentlich noch für viele weitere Frundsbergfeste zur Verfügung. Sie stellten sich übrigens auch als Jury zur Verfügung, um das Frundsbergfest-Paar des Jahres zu küren, welches die Unterallgäu Rundschau sowie die Mindelheimer Zeitung in Form eines Fotowettbewerbes ermittelten. Übrigens auch das ein Novum. 70 Teilnehmer sandten hierfür über 120 Fotos ein, welche sie oder befreundete Festteilnehmer in historischem Gewand zeigen. Geschichte von ihrer schönsten Seite eben. Wer das Rennen gemacht hat? Entscheiden Sie selbst.

Viele Eindrücke vom diesjährigen Frundsbergfest finden Sie auch in unserer Bildergalerie.