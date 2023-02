Frisch schmecken Krapfen am besten

Die fünfte Jahreszeit nähert sich dem Höhepunkt - mit bunten Umzügen und auch köstlichen Leckereien. Auch frische Faschingskrapfen haben derzeit Hochsaison.

Jahrhundertelang galten hierzulande recht strenge Fastenregeln. So waren Eier und Fett in der österlichen Fastenzeit tabu. Sie konnten jedoch nicht sechs Wochen lang gelagert werden, mussten also vor Aschermittwoch verbraucht werden. So entstanden die Rezepte um die beliebten Faschingskrapfen.

Die Grundzubereitung ist bei den meisten Handwerksbäckern ähnlich. Der Teig ist ein süßer Hefeteig. Anders als ein Brotteig enthält er zusätzlich Eigelb. In der Regel wird helles Mehl verwendet. Entscheidend ist, dass der Teig so locker wie möglich gearbeitet wird. Will heißen: Er muss ausreichend geknetet werden und lange genug gehen, sowohl nach dem Kneten als auch nach dem Formen der Gebäckstücke.

Gesunde Fette für hohe Qualität

Die Wahl des Fettes zum Ausbacken ist nicht so einfach. Feste Kokos- oder Palmfette sind zwar sehr praktisch in der Handhabung, enthalten jedoch einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Das Frittieröl zeichnet sich hingegen durch einen hohen Gehalt an einfachen, ungesättigten Fettsäuren aus. Auch Oliven- oder Rapsöl kann verwendet werden.

Das Fett wird in der Fritteuse oder einem hohen Topf erhitzt. Die ideale Temperatur liegt zwischen 160 und 170 Grad. Wenn das Fett nicht heiß genug ist, nimmt das Frittiergut zu viel davon auf. Dann liegt es später schwer im Magen. Umgekehrt besteht bei zu starker Hitze die Gefahr, dass das Fett verbrennt, stinkt und leicht bitter schmeckt. Außerdem kann sich verstärkt Acrylamid bilden, dessen krebserzeugende Wirkung in Tierversuchen nachgewiesen wurde.

Hefeteig nur kurz anbacken

Sobald das Fett die richtige Temperatur erreicht hat, werden so viele Teigballen hineingegeben, dass diese noch gut frei schwimmen können. Vorsicht – der Hefeteig geht beim Ausbacken noch etwas auf. Während des Backens sollten die Teiglinge zweimal gewendet werden. So entsteht der schöne weiße Rand in der Mitte. Der wird nur kurz angebacken, indem man die Krapfen kurz vor dem Ende der Backzeit noch mal ganz ins Fett hinunter drückt. Zum Herausnehmen eignet sich eine Schaumkelle gut. So kann überschüssiges Fett abtropfen. Dann werden die Krapfen vorsichtig abgetupft.

Die ausgebackenen Teigkugeln werden mit dem Spritzbeutel am besten gefüllt, wenn sie noch warm sind. In unserer Region werden gerne Himbeer-Johannisbeer- oder Drei-Frucht-Konfitüre verwendet. Aber auch Aprikosenkonfitüre oder Pflaumenmus sind beliebt. Für sogenannte beschwipste Krapfen wird meist eine Füllung aus einer Konfitüre, Sahne und Eierlikör zubereitet.

Klassisch mit Puderzucker oder modern mit Schokofüllung

Die zarte Alternative zum Bestreichen mit Zuckerguss ist das Bestäuben mit Puderzucker oder mit einer Mischung aus Puderzucker und Zimt. Ein Faschingskrapfen ist allerdings eine gehaltvolle Köstlichkeit. Als Traditionsgebäck hat er dennoch seine Berechtigung.

Obwohl es die süßen Gebäckstücke aus Hefeteig in den heimischen Bäckereien inzwischen nahezu das ganze Jahr über zu kaufen gibt, haben sie besonders während der „fünften“ Jahreszeit Hochsaison und erfreuen kleine und große Narren mit ihrer großen Auswahl.

Das Schmalzgebäck stammt aus Österreich

Auch wenn sich die Schmankerln optisch in den unterschiedlichsten „Kostümen“ präsentieren – so liegt der Ursprung lange zurück. Die Erfindung des Krapfens verdanken wir der Legende nach übrigens der Wiener Hofratsköchin Cäcilie Krapf, die im Jahr 1690 Hofbälle mit ihren „Cillykugeln“ verzückte. Jedoch gab es bereits zur Zeit Karls des Großen ein Schmalzgebäck namens crapho. Auch die alten Römer schlemmten bei ihren üppigen Frühlings-Bacchanalien schon ein ganz ähnliches Brauchtumsgebäck. Doch egal, wo man nun den Ursprung des närrischen Leckerbissens verankert, fest steht doch vor allem eines: Faschingskrapfen sind die heimlichen Stars der Faschingszeit. (tmn)