Mädchen knüpfen in der Schule leichter Kontakte

Mädchen finden nach einem Schulwechsel leichter neue Freunde als Jungen. Zu dieser Erkenntnis kommen Psychologen der Leuphana Universität Lüneburg in einer Studie.

Darin untersuchten sie den Übergang von der Grund- auf die weiterführende Schule. Mädchen hatten demnach drei Monate nach dem Wechsel unter ihren Klassenkameraden im Schnitt zwei Freundinnen, Jungen nur einen Freund, diese Freundschaften waren aber nicht besonders fest. Mädchen scheinen bei der Suche nach neuen Kontakten auf Nummer sicher gehen zu wollen: Sie freunden sich anfangs mit vielen Klassenkameradinnen an, auch wenn sich später herausstellt, dass es für eine tiefere Freundschaft an einer gemeinsamen Basis fehlt, so die Wissenschaftler.

Bei Streit zurückziehen

Die Psychologen hatten die Jugendlichen auch befragt, wie sie mit Konflikten in der Freundschaft umgehen. Ergebnis: Wer sich bei einem Streit auch einmal zurückzieht und ihn auf sich beruhen lässt, hat im Schnitt mehr Freunde als jemand, der jeden Konflikt ausfechtet.