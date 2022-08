Schlosshoffest Mickhausen: Feiern unter freiem Himmel

Nach zwei Jahren Pause findet das traditionelle Schlosshoffest Mickhausen endlich wieder statt. Vom 5. bis 7. August ist ein spannendes Programm geplant.

Wenn der Sommer Anfang August zur Hochform aufläuft, dann steht in den Stauden alljährlich ein Freiluft-Highlight im Kalender: das Schlosshoffest in Mickhausen. Nach zwei schmerzlichen Jahren Corona-Zwangspause wird unter der Regie des örtlichen Musikvereins und der Schmuttertaler Musikanten im romantischen Schlosshof mitten im Dorf vom Freitag, 5., bis Sonntag, 7. August, endlich wieder stimmungsvoll gefeiert. Das mediterrane Ambiente des Schlossareals – eingerahmt vom fast 500 Jahre alten Wasserschloss und dessen ehemaligen Wirtschaftsgebäuden – bietet ein weiteres Mal die Kulisse für das Premium-Sommerfest rund um den zentralen Kirschbaum, flankiert von alten Bäumen und von mit wildem Wein umrankten Mauern.

Die Schmuttertaler Musikanten Mickhausen sind vom 5. bis 7. August wieder Gastgeber beim traditionellen Schlosshoffest. Foto: GraficArts

Am Freitag, 5. August, gibt es mit dem „Schlosshof-Flimmern“ gleich zum Auftakt wieder einen Paukenschlag: In Zusammenarbeit mit dem Filmhaus Türkheim wird der Schlosshof erneut in ein großes Open-Air-Kino verwandelt. Bei Einbruch der Dunkelheit heißt es: „Film ab!“ Auf dem Spielplan steht heuer die bayerische Krimikomödie „Kaiserschmarrndrama“ rund um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer. Einlass in den Schlosshof ist bereits um 19 Uhr, für ausreichend Verpflegung ist gesorgt. Am Samstag, 6. August, gastiert zum Blasmusik-Sommerabend ab 19.30 Uhr die Musikkapelle aus dem benachbarten Fischach in der Staudengemeinde.

Zünftiger Festausklang beim Schlosshoffest in Mickhausen

Der Festsonntag, 7. August, beginnt um 10 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst im Schlosshof, den Ortspfarrer Andreas Schmid zelebriert und die Singoldmusikanten aus Wehringen musikalisch gestalten. Auch beim anschließenden Frühschoppenkonzert greifen die Musikanten aus Wehringen zu ihren Instrumenten.

Im romantischen Schlosshof von Mickhausen wird wieder ein ganzes Wochende lang gefeiert. Foto: Walter Kleber

Nahtlos steht dann schon die Festküche, die das ganze Wochenende mit herzhaften Schmankerln vom Grill und aus der Pfanne aufwartet, in den Startlöchern zum Mittagstisch. Am Nachmittag ab 14.30 Uhr unterhalten die Buben und Mädchen der Jugendkapelle Stauden unter der Leitung von Harry Schuster im schattigen Schlosshof mit ihren schmissigen Melodien. Auf die Kaffeegäste wartet wieder ein reich bestücktes Büfett mit vielen selbst gebackenen Kuchen und Torten. Ab 18 Uhr biegt das Schlosshoffest 2022 dann schon auf die Zielgerade ein: Zum Festausklang präsentieren die gastgebenden Schmuttertaler Musikanten unter der Leitung ihres Dirigenten Philipp Ramminger ein gewohnt knackiges Blasmusikfinale. pm

Weitere Infos: schmuttertaler.de