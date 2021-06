Biergarten-Gautsch: Klein, aber fein

Biergarten und Volksfest-Spezialitäten: Bei der Biergarten-Gautsch geht die Sicherheit vor. Was es zu beachten gibt.

Die Gautsch ist vom Königsbrunner Veranstaltungskalender eigentlich nicht wegzudenken. Seit der Stadterhebung 1967 ist das Volksfest fester Bestandteil und zieht zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Brunnenstadt. Aufgrund der Pandemie konnte das Fest bereits im vergangenen Jahr nur als „Gautsch to go“ angeboten werden. Gute Nachrichten gibt es für die diesjährige Gautsch, sie findet statt. Jedoch ist auch diesmal einiges ein bisschen anders.

Verkürzt, verkleinert und woanders – Roland Krätschmer, Marktleiter der Stadt Königsbrunn, hatte es bei seinen Planungen nicht einfach, schließlich muss viel beachtet werden. „Auf dem ursprünglichen Festplatz bei der St.-Johannes-Straße bietet sich das Gelände heuer einfach nicht an. Es sind keine Festzelte zugelassen und deshalb wollen wir für unsere Biergarten-Gautsch ein anderes Umfeld haben. Als Standort haben wir den Vorplatz der Hydro-Tech eisarena gewählt“, erklärt der Marktleiter.

Saftigen Steckerlfisch und viele weitere Leckereien wird es auf der etwas anderen Biergarten-Gautsch natürlich geben. Foto: Stadt Königsbrunn

Außerdem ist es keine Gautsch im klassischen Sinne. So wird vom Donnerstag, 1. Juli, bis Sonntag, 4. Juli, auf dem Platz beim Mercateum ein großer Biergarten aufgebaut sein, bei dem Volksfest-Spezialitäten wie Steckerlfisch oder gebrannte Mandeln angeboten werden. Das Gelände ist umzäunt und es hat nur eine begrenzte Besucherzahl Platz. Der Ein- und Auslass wird durch Sicherheitspersonal geregelt und die Personenzahl im Biergartengelände wird strikt eingehalten. „Auch wenn wir viele Regularien beachten müssen, ist es unser Anliegen, allen Königsbrunnern eine Freude mit der abgewandelten Biergarten-Gautsch zu machen. Trotzdem und gerade deswegen ist es uns wichtig, dass die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher an erster Stelle steht, weshalb wir uns genau an die Vorgaben halten werden und müssen“, betont der Erste Bürgermeister Franz Feigl.

Königsbrunner Biergarten-Gautsch: Volksfest to go

Neben dem Biergarten, wo nach derzeit geltenden Corona-Regeln höchstens bis zu zehn Personen zusammensitzen dürfen, wird es einen to-go-Betrieb geben. Hat man Einlass zum Biergarten erhalten, kann man sich also einfach auch etwas Leckeres von den Ständen mit nach draußen nehmen und es sich auf einer Bank gemütlich machen. Beginn der Biergarten-Gautsch ist mit Anstich am Donnerstag, 1. Juli, 17 Uhr. An den darauffolgenden Tagen sind weitere Highlights geplant. Am Freitag, 2. Juli, findet beispielsweise die traditionelle Fahrradversteigerung statt und der Sonntag, 4. Juli, beginnt ab 11 Uhr mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück und Frühschoppen mit den „Lumpenbachern“.

Laut dem Marktleiter wird für eine vielfältige Essensauswahl, gutes Bier und Hintergrundmusik gesorgt sein. Der Plan ist es, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, die dazu einlädt, ein paar schöne Stunden in Biergarten-Stimmung zu verbringen. „Leider dürfen wir für unsere kleinen Besucher keinen Vergnügungspark aufbauen, wir werden uns mit Sicherheit aber die eine oder andere Überraschung einfallen lassen“, sagt Krätschmer.

Besonders wichtig ist es der Stadt Königsbrunn, dass die Besucher der alternativen Biergarten-Gautsch fröhliche, stimmungsvolle und friedliche Stunden verleben können. Wegen der Sondersituation kann es jedoch zu Verzögerungen beim Einlass kommen. Hier besteht übrigens auch die Möglichkeit, die luca-App zu nutzen.

Die Biergarten-Gautsch auf einen Blick

Wo?

Vorplatz der Hydro-Tech

eisarena / Mercateum

Königsallee 1

86343 Königsbrunn

Was und wann?

Donnerstag, 1. Juli

17 bis 23 Uhr, Anstich 17 Uhr

Freitag, 2. Juli, 15 bis 23 Uhr,

14 Uhr Fahrradversteigerung

Samstag, 3. Juli

15 bis 23 Uhr,

normaler Biergartenbetrieb

Sonntag, 4. Juli

11 bis 22 Uhr, ab 11 Uhr Weißwurstfrühstück und Frühschoppen mit den „Lumpenbachern“

Der Einlass in den Biergarten ist begrenzt. Es kann zu Wartezeiten kommen. Es gelten die Hygienevorschriften der Bundesregierung.