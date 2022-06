Auf geht’s zur Biergarten-Gautsch 2022!

Von Mittwoch, 29. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, findet in Königsbrunn die Biergarten-Gautsch statt. Neben Musik und Leckereien ist etwas besonderes geplant.

Ausgelassene Stimmung, lachende Gesichter, gute Musik und zünftiges Essen – auch heuer wird die Biergarten-Gautsch ein Highlight im Königsbrunner Terminkalender. Bereits im vergangenen Jahr hatte man die traditionelle Gautsch auf den Vorplatz zwischen der Hydro-Tech eisarena und dem Infopavillon 955 verlegt. Direkt an der Endhaltestelle der Straßenbahn Linie 3 „ Königsbrunn Zentrum“ warten nun wieder fünf unterhaltsame Tage auf Groß und Klein.

Geplant hat das Team der Stadt Königsbrunn für heuer einiges: Start ist am Mittwoch, 29. Juni, ab 16 Uhr. Ab 18 Uhr findet die offizielle Eröffnung samt Bieranstich statt. Zum Eröffnungsabend geben sich die Lumpenbacher die Ehre. Die aus der Brunnenstadt stammende Band ist bekannt für ihren fetzigen Sound und sorgt durch ihr breit gefächertes Portfolio bei Jung und Alt für ausgelassene Stimmung.

Am Donnerstag, 30. Juni, geht es bereits ab 12 Uhr mit dem Seniorenmittag los. Alleinunterhalter „Fellows Rudi aus Tirol“ sorgt bis 16 Uhr für die passende musikalische Untermalung und ab 14 Uhr beginnt der Festbetrieb. Auch an diesem Abend ist wieder einiges geboten – The Mannish Boys geben ab 18 Uhr Vollgas auf der Bühne. Die Band überzeugt durch hochkarätigen Rock’n’Roll, der durch eine humorvolle Bühnenshow ergänzt wird.

Drohnen-Show in Königsbrunn

Eine spektakulärer Drohnen-Show wird am Freitag bei der Biergarten-Gautsch vorgeführt. Foto: DroneDreams

Am Freitag, 1. Juli, geht es unter dem Motto „Mobil mit Bus und Tram – da komm’ mer zam!“ ab 14 Uhr mit der traditionellen Fahrradversteigerung los. Bis 18 Uhr sind Malaktionen mit Gewinnverlosung geplant, es gibt einen swa-Bulli mit Infos zur Linie 3 und eine spannende Schnitzeljagd. Neben einer Seifenblasenshow (16 und 17.30 Uhr) samt Experimentier-Werkstatt ist auch wieder ein musikalischer Act mit dem „Duo Grenzenlos“ ab 18 Uhr geplant. Das Highlight des Tages wird die spektakuläre Drohnenshow ab 22 Uhr. Passend zum Motto des Tages werden 50 High-Tech-Drohnen in den Nachthimmel aufsteigen und Bilder zum Thema Bus und Tram an den Himmel malen. „Ich freue mich, dieses Projekt in meiner Region durchführen zu können“, erklärt der Langerringer Geschäftsführer der Firma DroneDreams, Fabian Reinholz.

Auch am Samstag, 2., sowie Sonntag, 3. Juli, kann man ab 11 Uhr den Festplatz besuchen. Ob Sportlerehrung oder Glücksrad, Weißwurstfrühstück mit dem Blasorchester Königsbrunn – auch an diesen Tagen ist noch die ein oder andere Überraschung geplant!

Programm der Königsbrunner Biergarten-Gautsch 2022

Mittwoch, 29. Juni 2022

16 Uhr: Eröffnung

18 Uhr: Bieranstich mit den „Lumpenbachern“

Donnerstag, 30. Juni 2022

12 bis 15 Uhr: Seniorenmittag

12 bis 16 Uhr: Alleinunterhalter „Fellows Rudi aus Tirol“

ab 14 Uhr: Festbetrieb

ab 18 Uhr: „The Mannish Boys“

Freitag, 1. Juli 2022: „Mobil mit Bus und Tram – da komm’ mer zam!“

14 Uhr: Fahrradversteigerung

ab 14 Uhr: Festbetrieb

14 bis 18 Uhr: große Malaktion für Kinder mit Gewinnverlosung

swa-Bulli mit Infos zur Linie 3

Rätsel-Schnitzeljagd zu Bus & Tram mit Gewinnverlosung

Freunde der Augsburger Straßenbahn

... und viele weitere Überraschungen rund um Bus & Tram...

ab 16 Uhr: Programm-Moderation mit Interviews

16 Uhr und 17.30 Uhr:

Seifenblasen-Show

ab 18 Uhr: „Duo Grenzenlos“

circa 22 Uhr: Drohnen-Show zum Tagesmotto

Samstag, 2. Juli 2022

11 Uhr: Sportlerehrung

ab 14 Uhr: Festbetrieb

14 bis 18 Uhr: Glücksrad des Hilfsfonds

15 Uhr und 17 Uhr: Seifenblasen-Show

ab 18 Uhr: Die Lumpenbacher

Sonntag, 3. Juli 2022

ab 11 Uhr: Weißwurstfrühstück

ab 11 Uhr: BlasorchesterKönigsbrunn

14 bis 18 Uhr: Glücksrad des Hilfsfonds

15 Uhr und 17 Uhr: Seifenblasen-Show

ab 17 Uhr: „Salvatore e Rosario“