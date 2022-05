Dreikönigskonzert 2022: Musik liegt wieder in der Luft

Am 2. Mai startet der Kartenvorverkauf für den Nachholtermin des Dreikönigskonzerts 2022. Wer bei dem Konzert in Könisbrunn auftritt, erfahrt ihr hier:

Unter dem Motto „Musik liegt wieder in der Luft“ veranstaltet das Kulturbüro der Stadt Königsbrunn am Pfingstmontag, den 6. Juni, um 18 Uhr in der Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn das Dreikönigskonzert. Die traditionelle Aufführung, die im Januar pandemiebedingt ausfallen musste, wird heuer vom LechWertach-Orchester und seinen Solistinnen und Solisten gestaltet.

Unter der Leitung des Königsbrunner Kulturpreisträgers Wolfgang Scherer präsentieren rund 50 Mitwirkende beschwingte Sommermelodien aus den 1920er- bis 1980er-Jahren mit Werken aus Klassik, Romantik, Musical, Operette, Schlager und Pop. Das LechWertach-Orchester, das talentierte junge Musikerinnen und Musiker aus der Region vereint, musiziert beim großen Dreikönigskonzert gemeinsam mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern wie Wolfgang Wirsching, Bariton, Yvonne Weimann, Bianca Steinbusch und Luisa Mayr, Solistinnen der „Konzerte junger Talente“, Markus Göppel, Klavier, Anna Schilling, Klarinette, Luisa Schilling, Gitarre, Nico Weber, Trompete, Michael Günther, Violoncello sowie Dominik und Valentin Scherer. Dazu gesellen sich die erfolgreichen Brassgruppen BACKBLECH (Leitung Felix Linsmeier) und die Aitinger Alphornbläser.

Dreikönigskonzert in Königsbrunn: Jetzt Karten sichern

Schwungvolle Tanzeinlagen der Augsburger Swing Tanzschule „Hep Cat Club“ und der Balletttänzerin Elisabeth Fuchs runden das unterhaltsame Konzertereignis ab, das von Monika Scherer charmant moderiert wird. Man darf sich auf ein Feuerwerk der guten Laune freuen!

Wer beim Dreikönigskonzert dabei sein möchte, sollte sich jetzt noch Karten sichern. Übrigens ist das auch im Hinblick auf den bevorstehenden Muttertag eine gute Geschenkidee. pm/casi

Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 2. Mai. Eintrittskarten können am ersten Vorverkaufstag nur persönlich im Kulturbüro Königsbrunn (Marktplatz 9) erworben werden. Ab 3. Mai sind die Karten auch in der Stadtbücherei (Schwabenstraße 43) und online unter www.reservix.de erhältlich.

Öffnungszeiten Kulturbüro:

Montag und Freitag 8 bis 12.30 Uhr

Dienstag 7 bis 16 Uhr

Donnerstag 8 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr.