Was am 17. März 2024 beim Königsmarkt geboten ist

Am Sonntag, 17. März 2024, findet der Königsmarkt in Königsbrunn statt. Mehr zum Programm, Öffnungszeiten der örtlichen Geschäfte und Straßensperrungen...

Kein März ohne den Königsbrunner Marktsonntag: Traditionell am dritten Märzsonntag, diesmal am 17. März 2024, findet wieder der beliebte Königsmarkt im Königsbrunner Zentrum statt.

Königsmarkt 2024: Was, wann, wo?

Wann findet der Königsmarkt in Königsbrunn 2024 statt? Am Sonntag, 17. März 2024.

Wo findet der Königsmarkt in Königsbrunn 2024 statt? In der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn, nördlich des Kreisverkehrs vor St. Ulrich bis zur Heidestraße.

Die Öffnungszeiten:

Der Königsmarkt hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Neben den Fieranten beteiligen sich auch die umliegenden Geschäfte aus Königsbrunn am Marktsonntag. Sie öffnen ihre Türen von 11 bis 16 Uhr.

Für erste Frühlingsgefühle sorgen die Blumenhändler auf dem Königsmarkt. Foto: Stadt Königsbrunn

Marktsonntag in Königsbrunn 2024: Fieranten und Leckereien

Bezaubernde Deko-Artikel fürs Zuhause, Schmuck, Frühjahrspflanzen, verschiedene Küchenhelfer, Kleidung und Accessoires wie Schals, Tücher, Mützen, Taschen und Rucksäcke, Reinigungsmittel, Gewürze, Obst und Gemüse, Spielzeug und Luftballons – ein vielfältiges Warenangebot wartet auf die Besucherinnen und Besucher von nah und fern!

Dazu gibt es natürlich auch wie immer eine vielseitige Auswahl an kulinarischen Leckereien und Getränken zum Vor-Ort-Genießen oder auch zum Mitnehmen: Von der Bratwurst über Kässpatzen, Fisch, Spiralkartoffeln bis hin zu Crêpes und Süßigkeiten ist alles dabei.

Am Ausweichstandort auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße – nördlich des Kreisverkehrs vor St. Ulrich – laden von 10 bis 18 Uhr wieder zahlreiche Stände zum Bummeln, Schauen und Genießen ein. Im Marktbereich, der übrigens auf kurzem Weg von der Straßenbahn-Haltestelle „Königsbrunn Zentrum“ zu erreichen ist, haben auch wie immer von 11 bis 16 Uhr die Geschäfte geöffnet.

Wer auf der Suche nach frischen Vitaminen ist, sollte sich einen Obstkorb auf dem Markt sichern. Foto: Stadt Königsbrunn

Bitte beachten Sie: Es findet aus verkehrstechnischen Gründen kein Flohmarkt statt!

Mit der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn

Auch dieses Mal wird wieder der Ersatzstandort nördlich des Kreisverkehrs vor St. Ulrich genutzt, um die Standreihen aufzubauen. Der Marktstandort ist zudem von der Endhaltestelle „Königsbrunn Zentrum“ der Straßenbahn Linie 3 zu Fuß erreichbar, sodass auch Besucherinnen und Besucher von auswärts ganz problemlos zum Königsbrunner Königsmarkt kommen können.

Straßensperrungen in Königsbrunn

Zum Königsmarkt gibt es eine Vollsperrung zwischen dem Kreisverkehr Bürgermeister-Wohlfarth-Straße/Königsallee und Heidestraße sowie an allen Einmündungen der Seitenstraßen in diesem Bereich. Die Umleitungen sind ausgeschildert!