Grußwort des Ersten Bürgermeisters Klaus Förster

Nach drei Jahren Pause findet vom 11. bis 15. August 2023 wieder das Volksfest Bobingen statt. Ein Grußwort von Klaus Förster, Erster Bürgermeister von Bobingen.

Liebe Bobinger Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste,

„O‘zapft is“ – heißt es beim 73. Bobinger Volksfest! Vom Freitag, 11., bis Dienstag, 15. August 2023, dürfen auch wir in Bobingen nach dreijähriger Pause endlich wieder unser traditionelles Volksfest ausrichten. Ich heiße alle Gäste im Namen der Stadt Bobingen herzlich willkommen und freue mich, dass wir dieses Fest der Freude, der Geselligkeit und der Tradition wieder miteinander feiern können.

Während der Festtage versorgt Sie dieses Jahr zum ersten Mal die Festwirtsfamilie Mörz aus Amberg. Doch nicht nur für Speis und Trank ist bestens gesorgt – für erstklassige Musik und Unterhaltung sorgen die Stadtkapelle Bobingen, die Musikkapelle D‘Schwarzachtaler sowie die bekannten Bands „zruck zu Dir“ und „OHLALA“.

Kinder- und Seniorentag auf dem Volksfest Bobingen 2023

Herzlich einladen möchte ich alle Familien zum Kinder- und Seniorennachmittag mit tollem Mitmachprogramm am Montag, 14. August 2023, von 11 bis 18 Uhr. Ein toller Vergnügungspark mit zahlreichen Attraktionen und Fahrgeschäften bietet auch dieses Jahr nach bewährter Tradition viel Spaß und Abwechslung vom Alltag. Darüber hinaus veranstaltet der Bobinger Gewerbeverein am 12. und 13. August 2023 die Bobinger Gewerbeausstellung in der Singoldhalle, zu der ich Sie ebenfalls recht herzlich einladen darf.

Wie Sie sehen, vom 11. bis 15. August 2023 ist ganz schön was los in Bobingen!

Ich wünsche allen Beteiligten, vor allem aber den Schaustellern und Fieranten sowie Ihnen, liebe Gäste, dass sie sich bei uns wohlfühlen und eine wundervolle Zeit verbringen.

Herzlichst

Ihr

Klaus Förster

Erster Bürgermeister