Programm und Öffnungszeiten zum Volksfest Bobingen

Nach drei Jahren Pause findet vom 11. bis 15. August 2023 wieder das Volksfest Bobingen statt. Ein Grußwort von Klaus Förster, Erster Bürgermeister von Bobingen.

Drei Jahre musste das Volksfest Bobingen pausieren. Doch jetzt ist es endlich wieder so weit: Vom Freitag, 11., bis Dienstag, 15. August 2023, findet in Bobingen die Festwoche statt. Festwoche deshalb, weil gleichzeitig auch der Laurentiusmarkt am 13. August 2023 sowie die Bobinger Gewerbeausstellung BOGA am 12. und 13. August 2023 stattfinden.

Das Volksfest Bobingen findet auch 2023 auf dem Festplatz bei der Krumbacherstraße statt. Foto: Eva-Maria Gürpinar

Festwoche Bobingen 2023: Volksfest, Laurentiusmarkt und BOGA

Das Festzelt wird 2023 von der Festwirtsfamilie Mörz aus Amberg betrieben. Serviert werden deftige Schmankerln wie

Wiesenhendl,

knusprig gebratene Schweinshaxe oder

ein Alpenland-Brotzeitbrettl.

Die Wirtsfamilie sorgt aber auch für zahlreiche vegetarische und vegane Köstlichkeiten.

"Weißwurst-Wahnsinn" am Sonn- und Feiertagen auf dem Volksfest Bobingen 2023

Zum traditionellen Frühschoppen am Sonntag, 13. August 2023, sowie am Feiertag, Dienstag, 15. August 2023, dürfen sich die Gäste auf den "Weißwurst-Wahnsinn" freuen.

Aber auch die Mittagsjause sorgt dafür, dass man bereits tagsüber einen Abstecher auf das Volksfest einplanen sollte. Durstig muss man natürlich auch nicht nach Hause gehen: Ausgeschenkt wird das Festbier der Aktienbrauerei Kaufbeuren.

Lesen Sie dazu auch

Wer sich bereits jetzt einen Platz im Festzelt sichern möchte, kann einen Tisch über die Telefonnummer 0176 12344455 reservieren.

Neben Essen und Getränken hat man sich natürlich auch um ein erstklassiges Programm gekümmert. Für Live-Musik und Entertainment sorgen Bands und Blaskapellen aus der Region.

Auf dem Festplatz gibt es während der Festwoche in Bobingen viele Fahrgeschäfte und Imbissbuden. Foto: Eva-Maria Gürpinar

Unter anderem spielen folgende Bands im Bierzelt Bobingen:

Stadtkapelle Bobingen

Musikkapelle D`Schwarzachtaler

„zruck zu Dir“

„OHLALA“

Ein besonderes Highlight für Kinder wird der Auftritt von „Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme“ am Kinder- und Seniorennachmittag am Montag, 14. August.

Doch auch außerhalb des Zeltes ist einiges geboten. Der Vergnügungspark auf des Festplatzgelände bietet mit Fahrgeschäften, Schieß- und Losstände sowie Zucker- und Imbissbuden.

Eröffnungsfeier in Bobingen am Freitag, 11. August 2023, 18 Uhr

Den Anstich des ersten Fasses Festbier übernimmt am Freitag, 11. August 2023, um 18 Uhr der Erste Bürgermeister von Bobingen Klaus Förster. Seit seinem Amtsantritt ist das das erste Mal, dass er das Volksfest eröffnen darf.

Ich freue mich, dass wir dieses Fest wieder gemeinsam feiern können. Klaus Förster

Erster Bürgermeister von Bobingen

Zum Grußwort des Bürgermeisters Klaus Förster.

Das Programm des Volksfest Bobingen 2023:

Freitag, 11. August 2023 ab 16 Uhr: Festzeltbetrieb 18 Uhr: Eröffnung mit traditionellem Festbieranstich durch Ersten Bürgermeister Klaus Förster Zünftiger Auftakt zum Abend der Vereine und Betriebe mit der Stadtkapelle Bobingen anschließend Festzeltstimmung mit der „Party Band“ der Stadtkapelle Samstag, 12. August 2023 ab 11.00 Uhr: Bierzelt- und Volksfestbetrieb 11 bis 15 Uhr: Mittagsjause mit vergünstigten Mittagsschmankerln ab 19 Uhr: Bierzeltparty mit der Band „zruck zu Dir“ Sonntag, 13. August 2023 10 bis 19 Uhr: Laurentiusmarkt mit buntem Markttreiben in der Post- und Badstraße 10 bis 12 Uhr: Frühschoppen mit Weißwurst-Wahnsinn im Festzelt 11 bis 14 Uhr: Festzeltstimmung mit dem Jugendblasorchester der Stadtkapelle Bobingen 15 bis 17 Uhr: Bayerische Unterhaltungsmusik mit den „Schmuttertaler Musikanten“ aus Mickhausen ab 18 Uhr: Zünftige Blasmusik mit der Stadtkapelle Bobingen und anschließend Festzeltstimmung mit der „Party Band“ der Stadtkapelle Montag, 14. August 2023 11 bis 18 Uhr: Kinder- und Seniorennachmittag mit Kombiangeboten für Familien und Seniorinnen und Senioren 13.30 bis 15.30 Uhr: Mitmachkonzert für Kinder mit „Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme“ ab 19 Uhr: Partypower pur mit der Band „Ohlala“ Dienstag, 15. August 2023 10 bis 12 Uhr: Frühschoppen mit Weißwurst-Wahnsinn im Festzelt 11 bis 15 Uhr: Musik und Gute Laune mit den „Schwarzachtalern“ aus Waldberg 16 bis 18 Uhr: „S`Gspann“ von der Stadtkapelle Bobingen ab 18 Uhr: Finale mit der Stadtkapelle Bobingen

Laurentiusmarkt Bobingen 2023

In der Post- und Badstraße findet am Sonntag, 13. August 2023, der Laurentiusmarkt statt. Von 10 bis 19 Uhr bieten viele Händler ihre Waren und Köstlichkeiten an.

Am 13. August 2023 kann man außerdem den Laurentiusmarkt in Bobingen besuchen. Foto: Eva-Maria Gürpinar

Mehr Informationen finden Sie hier.

Bobinger Gewerbeausstellung BOGA 2023

Außerdem findet am Samstag, 12., und Sonntag, 13. August 2023, die Gewerbeausstellung BOGA in Bobingen statt. Zahlreiche Firmen aus Bobingen und der Region präsentieren sich auf der Veranstaltungen vor und in der Singoldhalle.

Geboten sind ein Tinyhouse, eine Autoausstellung und vieles mehr.

Mehr zur BOGA lesen Sie hier.