Königsbrunner Gautsch 2023 mit Jubiläum der Feuerwehr

Zur Gautsch in Königsbrunn kommt 2023 neben dem Volksfest mit Festzelt das Jubiläum der Königsbrunner Feuerwehr. Infos zu Termin, Öffnungszeiten und Programm.

Vom 23. Juni 2023 bis 2. Juli 2023 steht in Königsbrunn wieder die traditionelle Gautsch an. Zehn Tage lang gibt es in der Stadt auf dem Lechfeld dazu beste Volksfest-Stimmung. Das Programm ist vielfältig, unterhaltsam und lockt Groß sowie Klein auf den Festplatz in die St.-Johannes-Straße, der auch in einer Viertelstunde zu Fuß von der Straßenbahnhaltestelle „Königsbrunn Zentrum“ erreichbar ist.

Feuerwehr Königsbrunn feiert zur Gautsch

Am ersten Gautsch-Wochenende feiert zudem die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn Jubiläum – und zwar zu ihrem 150-jährigen Bestehen. Dazu gibt es ein Feuerwerk, ein Oldtimertreffen, Frühschoppen, einen ökumenischen Gottesdienst und einen großen Festumzug mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Weitere Infos zu den einzelnen Punkten enthält das Programm unten.

Passend zur Königsbrunner Gautsch 2023 hat auch die Feuerwehr Königsbrunn Grund zu feiern: ihren 150. Geburtstag. Dieser bereichert am ersten Gautsch-Wochenende das Festprogramm. Foto: Feuerwehr Königsbrunn

Die Gautsch in Königsbrunn: Ein Volksfest mit Festzelt

Auch musikalisch ist die Königsbrunner Gautsch mit dem bunten Programm im Festzelt wieder bestens aufgestellt und aauf dem Festplatz ist mit Fahrgeschäften, Dosenwerfen, Schieß- und Losstand für alle vielfältige Unterhaltung zu finden. Die Königsbrunner Streetworker sind ebenfalls wieder vor Ort.

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt – zum Beispiel mit Steckerlfisch, Spiralkartoffeln, Crêpes, Softeis, Süßwaren, Imbissangeboten und vielerlei Köstlichkeiten im Festzelt, das erstmals von dem neuen Königsbrunner Gautsch-Festwirt Kurt Paiser geführt wird.

Programm zur Königsbrunner Gautsch 2023

Freitag, 23. Juni 2023:

Öffnungszeiten

Festplatz : 16 bis 23.30 Uhr

: 16 bis 23.30 Uhr Festzelt : 17.30 bis 23.30 Uhr

Highlights:

18 Uhr: Bieranstich

Musikalische Unterhaltung mit den Lumpenbachern

mit den Lumpenbachern 22.45 Uhr: Feuerwerk

Samstag, 24. Juni 2023:

Öffnungszeiten

Festplatz : 12 bis 23.30 Uhr

: 12 bis 23.30 Uhr Festzelt : 12 bis 23.30 Uhr

Highlights:

14 Uhr: Oldtimertreffen der Feuerwehr

Ab 19 Uhr: Musik der Joe Williams Band

Sonntag, 25. Juni 2023:

Öffnungszeiten

Festplatz : 11 bis 23 Uhr

: 11 bis 23 Uhr Festzelt : 8.30 Uhr bis 23 Uhr

Highlights:

8.30 bis 10.30 Uhr: Frühschoppen mit den Lumpenbachern

10 Uhr: ökumenischer Gottesdienst mit dem Posaunenchor

13.30 Uhr: Aufstellung zum Festumzug „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn “

„150 Jahre “ 14 Uhr: Start des Festumzugs beim Festplatz

Zur Königsbrunner Gautsch 2023 plant die Feuerwehr Königsbrunn einen Festumzug. Die Abbildung zeigt die Route am 25. Juni 2023. Foto: OpenStreetMap Contributors

Ab 16 Uhr: Einzug des Festumzugs mit Fahnenabordnung im Festzelt , musikalisch von den Lumpenbachern umrahmt

mit Fahnenabordnung im , musikalisch von den Lumpenbachern umrahmt Ab 16.30 Uhr: Musik von Tropical Rain

Montag, 26. Juni 2023:

Öffnungszeiten

Festplatz : 14 bis 23 Uhr

: 14 bis 23 Uhr Festzelt : Ruhetag

Dienstag, 27. Juni 2023:

Öffnungszeiten

Festplatz : 12 bis 23 Uhr

: 12 bis 23 Uhr Festzelt : 11.30 bis 23 Uhr

Highlights:

11.30 bis 15 Uhr: Seniorenmittag mit Rudi aus Tirol

Tag der Vereine

19 Uhr: Politischer Abend mit dem Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann

Ab 19 Uhr: Musik vom Blasorchester Königsbrunn

Mittwoch, 28. Juni 2023:

Öffnungszeiten

Festplatz : 14 bis 23 Uhr

: 14 bis 23 Uhr Festzelt : 14 bis 23 Uhr

Highlights:

Ab 14 Uhr: Familien- und Kindernachmittag

14 bis 17 Uhr: Dirndl- und Lederhosen-Party für alle von 11 bis 17 Jahren mit DJ

16 Uhr: Auftritt TSC Dance Gallery e. V.

Ab 18 Uhr: 80er-/90er-Party mit DJ Ramazottl & Starmix

Donnerstag, 29. Juni 2023:

Öffnungszeiten

Festplatz : 14 bis 23 Uhr

: 14 bis 23 Uhr Festzelt : 17.30 bis 23 Uhr

Highlights:

„Ladies Night“ (100 Gläser Sekt gratis)

Ab 19 Uhr: Midnight Ladies

Freitag, 30. Juni 2023:

Öffnungszeiten

Festplatz : 14 bis 23.30 Uhr

: 14 bis 23.30 Uhr Festzelt : 17.30 bis 23.30 Uhr

Highlights:

Tag der Betriebe

Ab 19 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit der Band THE MERCURIES

Samstag, 1. Juli 2023:

Öffnungszeiten

Festplatz : 14 bis 23.30 Uhr

: 14 bis 23.30 Uhr Festzelt : 14 bis 23.30 Uhr

Highlights:

6 Uhr: Heißluftballon-Wettfahrt (nur bei gutem Wetter)

12 bis 14 Uhr: Sportlerehrung

14 Uhr: Fahrradversteigerung

15 Uhr: TSV-Tischtennisvorführung

19 Uhr: Heißluftballon-Wettfahrt (nur bei gutem Wetter)

Ab 19 Uhr: Musik von der Hausband

Sonntag, 2. Juli 2023:

Öffnungszeiten

Festplatz : 12 bis 22 Uhr

: 12 bis 22 Uhr Festzelt : 10 bis 18 Uhr

Highlights:

6 Uhr: Heißluftballon-Wettfahrt (nur bei gutem Wetter)

10 bis 17 Uhr: TSV-Boxveranstaltung

Hinweis: Angaben ohne Gewähr, Stand bei Redaktionsschluss, Änderungen möglich. Aktuelle Infos online.