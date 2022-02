Linie 3 in Königsbrunn: Einfach. Barrierefrei. Mobil

Seit Dezember fährt die Straßenbahn in Königsbrunn und verbindet die Brunnenstadt mit Augsburg. Was die Verlängerung der Linie 3 für Effekte hat.

Als die verlängerte Straßenbahn-Linie 3, die nun Königsbrunn und Augsburg verbindet, am 12. Dezember des vergangenen Jahres ihre Jungfernfahrt hatte, blickte man in viele aufgeregte Gesichter. Klar, seit 1975 hatten die Brunnenstädter auf diesen Tag gewartet. Es wurde also nahezu „Historisches“ vollbracht.

Linie 3 fährt bis nach Königsbrunn: Straßenbahn ist Erleichterung für Menschen mit Handicap

Aber nicht nur die beiden Stadtoberhäupter, der Landrat oder Vertreter der Stadtwerke freuten sich über den Startschuss, der früh morgens um 5 Uhr mit einer Sonderbahn gefeiert wurde. Denn mit der Linie 3 wurde für alle Menschen mit Handicap – aber auch für ältere Bürgerinnen und Bürger oder für Eltern mit Kinderwagen – barrierefreie Mobilität möglich gemacht: ein enormes Plus an Freiheit, Flexibilität und Selbstbestimmtheit!

Mobilität ist für alle da – und dank des stabilen Taktes auch gesichert. Schüler oder Studenten erreichen beispielsweise bequem Berufsschule und Uni sowie Hochschule.

Mit der Straßenbahn aus Augsburg zum Marktsonntag nach Königsbrunn

Wer in Shoppinglaune ist, kann getrost auf die lästige Parkplatzsuche verzichten. Das gilt übrigens für beide Richtungen. Denn die Brunnenstadt braucht sich gegenüber der Fuggerstadt nicht zu verstecken. So ist unter anderem der in Kürze anstehende Königsmarkt (siehe Infokasten) samt verkaufsoffenem Sonntag im Marktbereich sicher eine Fahrt mit der Straßenbahn Linie 3 wert.

Fakten zum Großprojekt:

Geschaffen wurden ...

rund 300 einzelne, jeweils 15 Meter lange Gleisstücke

21 neue Bahnübergänge

11 Kilometer Oberleitungen

rund 130 Fahrleitungsmasten

6 neue, barrierefreie Haltestellen.

Hinweis: Seit die Linie 3 bis nach Königsbrunn fährt, gab es viele positive Rückmeldungen. Anwohner-Beschwerden bezüglich Lärm und Vibrationen werden von den Bauherren, den Stadtwerken Augsburg, in jedem einzelnen Fall ernst genommen und überprüft.

Ausblick: Infos zum anstehenden Marktsonntag in Königsbrunn

Kann der große Königsbrunner Marktsonntag am 20. März stattfinden? Das ist derzeit nicht sicher zu sagen, deshalb hat die Stadtverwaltung einen möglichen Ersatztermin festgelegt: Sonntag, 24. April. Für beide Termine liegen dem Marktamt bereits etliche Zusagen vor. Was unabhängig davon feststeht: Der traditionelle Flohmarkt wird nicht stattfinden.

Neuer Standort

Wegen der Arbeiten zur Sanierung und Umgestaltung der BGM-Wohlfarth-Straße wird der Marktbereich auf der gleichen Straße Richtung Norden verlegt: Start ist nördlich des Kreisverkehrs vor St. Ulrich auf Höhe der Frühlingsstraße, Ende des Marktes ist die Kreuzung Heidestraße.