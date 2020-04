16.04.2020

Augsburger Trauzeugen-Shop Hen & Stag macht die letzte Party perfekt!

Das Augsburger Unternehmen Hen & Stag stattet Junggesellenabschiede online mit allem aus, was die letzte Party vor der Hochzeit unvergesslich macht!

Die Hochzeit gehört zweifelsfrei zu den schönsten und wichtigsten Momenten im Leben. Ein Tag, dem man nicht nur mit viel Vorfreude begegnet, sondern auf den man auch sein Leben lang zurückblickt. Wer diesen unvergesslichen Tag schon erlebt hat, der weiß auch: da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter. Schließlich soll auf der eigenen Hochzeit alles perfekt sein und möglichst wenig möchte man an diesem wichtigen Tag dem Zufall überlassen. Zahlreiche Dinge möchten im Vorfeld ausführlich geplant und organisiert sein, sodass so mancher ein Lied vom altbekannten Hochzeitsstress singen kann.

Lokales Unternehmen Hen & Stag stattet Junggesellenabschiede aus

Doch nicht nur für das Brautpaar können die Hochzeitsvorbereitungen zu einem echten Full Time Job werden. Auch für die Trauzeugen, die dem Hochzeitspaar bei der Planung und Organisation zur Seite stehen, stellen die Vorbereitungen oft eine kleine Herausforderung dar. Die Aufgaben der Trauzeugen sind vielfältig: von der Unterstützung bei der Auswahl des perfekten Hochzeitskleids über das Hochzeitsauto bis hin zu lustigen Hochzeitsspielen. Auch die eine oder andere Überraschung für die Hochzeit will geplant sein und der Junggesellinnenabschied bzw. der Junggesellenabschied muss von den Trauzeugen in der Regel sogar im Alleingang organisiert werden. Eine ganze Menge Dinge, die da also auf einen zukommen und so manches Mal weiß man gar nicht so recht, wo man anfangen soll.

Junggesellen-Outfits, Shirts & Party-Gags aus einer Hand

Für alle, die sich in genau dieser Phase befinden, gibt es eine gute Nachricht. Umfassende Unterstützung bietet nämlich die Website des Augsburger Hen & Stag Shops, die speziell für Trauzeugen entwickelt wurde. Schon seit 2011 erhalten Trauzeugen Inspiration im stets wachsenden Ratgeber-Bereich rund um den Junggesellenabschied, finden im Shop mit über 800 Produkten eine riesige Auswahl an Shirts und Accessoires für die letzte Party von Braut und Bräutigam. Von T-Shirts für Damen und Herren, Turnbeuteln, Deko und zahlreichen unterschiedlichen Accessoires ist so ziemlich alles erhältlich, was man zum Feiern des Junggesellenabschieds benötigt. Doch auch jede Menge hilfreiche Utensilien rund um Hochzeitsbräuche und Spiele finden sich im Sortiment: von Ballonflugkarten bis zum klassischen Hochzeitsherz zum Ausschneiden. Besonders, wenn die Zeit knapp ist, stellt das großzügige Sortiment eine große Hilfe dar. So ziemlich alles, was man für seine Mission als Trauzeugin und Trauzeuge benötigt, bekommt man hier aus einer Hand.

Inspiration für den Junggesellenabschied: der Online-Ratgeber von Hen & Stag!

Der ausführliche Ratgeber-Bereich gibt nicht nur Auskunft über die zahlreichen Aufgaben, die als Trauzeugen auf einen zukommen. Auch für die Organisation und Planung der einzelnen Aufgaben steht jede Menge Unterstützung bereit. Seien es Ideen für Hochzeits-Überraschungen, Tipps für Hochzeitsspiele oder eine Zusammenfassung der wichtigsten Bräuche. Besonders ausführlich wird auf die Planung des Junggesellinnenabschieds eingegangen: von der Auswahl des richtigen Mottos über DIY-Ideen bis hin zu lustigen Spielen. Dabei stellt die Website eine ganze Reihe kostenloser Downloads bereits. So kann man sich beispielsweise Kärtchen mit Braut-Aufgaben, verschiedene Spiel-Vorlagen und sogar Bastel-Schablonen herunterladen. Es lohnt sich also, hier unbedingt einmal vorbeizuschauen.

Hen & Stag sitzt am Partnachweg 1 im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Zwar betreibt der Trauzeugen-Shop dort kein Ladengeschäft, sondern einen reinen Online-Versandhandel. Doch wenn es zeitlich sehr knapp ist, lohnt sich auf alle Fälle ein kurzer Anruf. Hier ist man sehr freundlich und hilfsbereit. So bietet sich nach persönlicher Absprache oft die Möglichkeit, die gewünschten Sachen auch direkt am Partnachweg abzuholen.