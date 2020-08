05.08.2020

Ausbildung zum Fachübersetzer – praktische Informationen

Unsere Welt wird zunehmend internationaler, Kenntnisse in Fremdsprachen sind in immer mehr Branchen und Berufsbildern interessant. Während in der Schule hauptsächlich Englisch und Französisch vermittelt werden, sind in der Berufspraxis viele weitere Sprachen gefragt.

Nach der Schulausbildung oder auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung ist die Ausbildung zum Fachübersetzer deshalb eine reizvolle Entscheidung. Neben der Tätigkeit für einen Übersetzungsdienst kann die Entscheidung sogar den Weg in die Selbstständigkeit ebnen.

Grundlegendes zur Ausbildung als Fachübersetzer

Die Berufsbezeichnung Übersetzer ist in Deutschland nicht gesetzlich geschützt. Grundsätzlich hat jeder Bundesbürger die Möglichkeit, Übersetzer zu werden und seine Dienste anzubieten. Hier zeigt sich schnell, dass gute Kenntnisse in ein oder mehreren Fremdsprachen kaum ausreichen, um sich hiermit dauerhaft das Leben zu finanzieren.

Dies gilt umso mehr für den Fachübersetzer, der mit seinem Know-How in bestimmten Bereichen zur kompetenten Fachkraft wird. Ob Medizin, Wirtschaft oder Rechtswesen, eine fundierte Ausbildung in einem nicht-sprachlichen Bereich ist für den beruflichen Erfolg von großer Bedeutung. Wie der Berufsverband der Dolmetscher und Übersetzer rät, sollten ernsthafte Interessenten über ein Studium oder eine IHK-Prüfung nachdenken. Hierdurch lässt sich mit einer fundierten, abgeschlossenen Ausbildung werben.

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?

Im Falle des Studienweges sind die regulären Zugangsvoraussetzungen für Universitäten und Hochschulen zu erfüllen. Hier kann über mehrere Jahre hinweg ein Bachelor sowie aufbauend ein Master of Arts erworben werden. Im Falle eines IHK-geprüften Fachübersetzers ist kein Hochschulstudium notwendig. Hier gibt es zertifizierte Anbieter zur Weiterbildung, die entsprechende Kurse mit abschließender IHK-Prüfung bereithalten. Konkrete Voraussetzungen regelt hier die zuständige Industrie- und Handelskammer.

Grundsätzlich sollten natürlich weitreichende Kenntnisse in ein oder mehreren Sprachen mitgebracht werden. Branchenbezogenes Fachwissen ist von Vorteil, jedoch keine zwingende Voraussetzung. So ist beispielsweise bei einem IHK-Abschluss in Wirtschaftsenglisch oder Wirtschaftsspanisch fundiertes Know-How in der Betriebswirtschaft zu empfehlen. Ansonsten müssen die entsprechenden Kenntnisse parallel zur sprachlichen Ausbildung erworben werden.

Studienorte für die Ausbildung im Umfeld finden

Wer in Augsburg und Umgebung wohnt und einen IHK-Abschluss als Fachübersetzer anstrebt, kann sich über das landesweit zuständige IHK-Prüfungsamt in Regensburg informieren. Ansonsten bieten viele Hochschulen im In- und Ausland sprachliche Studiengänge an, nach deren Abschluss nicht nur die Tätigkeit als Fachübersetzer denkbar ist.

Hierneben stehen Fachakademien und weitere Bildungsträger zur Verfügung, um Interessenten den Weg zum Fachübersetzer zu ebnen. Hierbei muss es nicht zwingend ein Bachelor-Abschluss oder ein IHK-Zertifikat sein, um zukünftige Arbeitgeber zu überzeugen. Andere Abschlüsse und Zertifikate sind in der Berufswelt genauso etabliert, besonders wenn Sie durch Ihre praktischen Fähigkeiten überzeugen.

Und wie geht es nach der Ausbildung weiter?

Die berufliche Ausbildung wird zunehmend digitaler, gleiches gilt für die Einsatzmöglichkeiten von Übersetzern im In- und Ausland. Potenziell besteht die Möglichkeit, selbstständig als Übersetzer im Home-Office tätig zu sein. Für einen Einstieg in die Branche empfiehlt es sich, Erfahrungen und Referenzen über ein Übersetzungsbüro zu sammeln.

Ein abschließender Hinweis: Gerade in Industrie und Gewerbe sind Übersetzer gefragt, die sehr gute Fähigkeiten in nicht gängigen Sprachen aufweisen. Von Chinesisch und Japanisch bis zu Niederländisch und den skandinavischen Sprachen reicht die Nachfrage, um sich eine berufliche Karriere als Fachübersetzer aufzubauen.