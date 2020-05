Badezimmer modernisieren: 6 Tipps für die private Wellnessoase

Mit der Nasszelle von früher ist es heute nicht mehr getan. Das Bad hat seinen Stellenwert grundlegend verändert. Vom Funktionsraum, in dem man sich nicht länger als nötig aufhält, zur privaten Wellnessoase, die viel Freiraum für Entspannung bieten soll.

Von djd

Hier finden Sie Tipps, wie Sie das Badezimmer einfach, zeit- und kostensparend modernisieren können.

1. Badezimmer modernisieren in Eigenregie



Eine Komplettkur fürs Bad kann schnell teuer werden. Wer Geld sparen möchte, kann viele Aufgaben mit handwerklichem Geschick selbst übernehmen. Einen neuen Waschtisch montieren oder die Duschwanne auswechseln - vorinstallierte Systeme sind heute einfach in der Handhabung und für Selbermacher geeignet. Vorteil: Dabei können Sie der eigenen Kreativität freien Lauf lassen und das Bad zu einem individuellen Wohlfühlort machen. Lästige Arbeitsschritte wie das Abklopfen alter Fliesenbeläge kann man sich heute ebenfalls sparen. Auch das direkte Verfliesen auf alte Wände oder noch besser auf neu montierte Trockenbauwände ist mühelos möglich.



2. In Trockenbauweise das Badezimmer aufwerten



Trockenbau und Feuchtraum - passt das überhaupt zusammen? Gerade zum Modernisieren des Badezimmers bieten Trockenbausysteme viele Vorteile. Sie sind einfach und schnell zu handhaben und bieten gleichzeitig viele Freiheiten - zum Beispiel indem sie eine Zwischenwand einziehen oder zusätzliche Nischen und Ablagen schaffen. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass die Gipsplatten vorbehandelt sind. So können selbst Duschschwaden und Feuchtigkeit den Trockenbauelementen nichts anhaben. Imprägnierte und badezimmertaugliche Platten etwa von Knauf sind vorwiegend an ihrer grünen Farbe zu erkennen.

Ebenerdige Duschen sind ein wichtiger Bestandteil der barrierefreien Badgestaltung. Bild: djd/Knauf Bauprodukte/Stefan Ernst





3. Stimmungsvolles Licht fürs Wellnessbad



Licht ist ein entscheidender Faktor für unser Wohlbefinden, auch und gerade im Badezimmer. Eine Modernisierung ist die beste Gelegenheit, die Beleuchtung auf den neuesten Stand der LED-Technik zu bringen. Am Spiegel ist möglichst neutrales und helles Licht gefragt. Als Grundlicht empfehlen sich etwa Einbaustrahler, die sich je nach gewünschter Stimmung dimmen lassen. Tipp: Achten Sie auch bei der Beleuchtung darauf, dass sie eigens für Feuchträume geeignet und zugelassen ist.



4. Einstieg ins barrierearme Badezimmer



Eine ohnehin geplante Modernisierung ist die beste Gelegenheit, um an später zu denken. Rutschhemmende Bodenbeläge, eine ebenerdige Dusche, ein extrabreiter Waschtisch: All das trägt zu einer barrierearmen Einrichtung bei, von der Sie nicht erst im Alter profitieren.



5. An Nischen und Stauraum denken



Parfümflaschen, Cremes, Kosmetikprodukte - und dazu noch Kerzen und Dekoartikel. Ablageflächen kann man nie genug haben im Wellnessbad. Mit Trockenbauelementen können Sie ganz einfach zusätzliche Nischen und Regale schaffen. Dazu dienen sogenannte Vorwandinstallationen. Auf einer Unterkonstruktion werden Trockenbauelemente befestigt und nach Wunsch gefliest, verputzt oder gestrichen. Dahinter findet unter anderem die gesamte Installationstechnik ihren Platz. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie hier.

Sogenannte Vorwandsysteme in Trockenbauweise bieten viele Möglichkeiten für individuelle Akzente im Bad. Bild: djd/Knauf Bauprodukte



6. Nie mehr kalte Füße im Bad



Sie wünschen sich mehr Komfort und Wohlfühlatmosphäre fürs Bad? Dann ist eine anstehende Modernisierung die beste Gelegenheit, um unter dem neuen Fliesenbelag eine Fußbodenheizung zu verlegen. Das bedeutet behagliche Wärme - und nie mehr kalte Füße bei der Morgenhygiene.