15.11.2019

Blasenschwäche in der Schwangerschaft

Heißhunger, Übelkeit, Rückenschmerzen, Blasenschwäche – in der Schwangerschaft bereitet sich der Körper auf die Geburt vor. Das kann unter anderem zu solchen unangenehmen, aber harmlosen Beschwerden führen. Während über Heißhungerattacken viel geredet wird, werden andere Veränderungen wie Blasenschwäche oft verschwiegen, weil sie den Betroffenen unangenehm sind. Dabei ist häufigeres Wasserlassen in der Schwangerschaft ganz normal.

Von Inkontinenz – also häufigem Wasserlassen oder unfreiwilligem Harndrang – sind keineswegs nur Frauen während und nach der Schwangerschaft betroffen. Vielmehr handelt es sich um ein weit verbreitetes Phänomen. In Deutschland sind rund 9 Millionen Deutsche von einer Inkontinenz betroffen – die größte Altersgruppe bilden die über 60-Jährigen mit 40 %. Welche Arten der Harninkontinenz es gibt und weitere Informationen über Symptome und Therapie hat der Inkontinenzartikelhersteller TENA in diesem Artikel zusammengefasst. Unter anderem wird dort über die Belastungsinkontinenz informiert, von der Schwangere und frischgebackene Mütter betroffen sein können.

Ursachen für Blasenschwäche während der Schwangerschaft

Häufiges Wasserlassen oder unfreiwilliger Harndrang in der Schwangerschaft haben verschiedene Ursachen. Zum einen kommt es zu hormonellen Veränderungen. Der Körper bereitet sich auf die Geburt vor und bildet daher vermehrt Progesteron, um die Muskeln zu entspannen, inklusive der Blase. Die Bildung von Östrogen lockert das Gewebe auf und macht es weich. Zudem steigt die Durchblutung der Organe – so auch der Blase und Niere – zu Beginn der Schwangerschaft an. Hinzu kommt, dass das wachsende Baby und die größer werdende Gebärmutter verstärkt Druck auf die Blase ausüben. Im letzten Schwangerschaftstrimester lockert sich zusätzlich die Beckenbodenmuskulatur, was den Harndrang nochmals verstärkt

Ursachen für Blasenschwäche nach der Geburt

Nach einer natürlichen Geburt ist die Beckenbodenmuskulatur meist stark geschwächt. Daher kann es auch nach der Geburt noch zu einer Belastungsinkontinenz kommen, bei der durch starke Beanspruchung des Beckenbodens ein paar Tröpfchen oder mehr im Slip landen können. Das kann beispielsweise beim Heben eines schweren Gegenstandes, beim Lachen, Niesen oder Husten passieren.

Nicht jede Frau ist von einer schwachen Beckenbodenmuskulatur betroffen. So spielen Veranlagung und Alter eine Rolle. Bei der Geburt verliert der Beckenboden an Stabilität. Normalerweise sorgt das Geflecht aus Bindegewebe und Muskeln dafür, dass alle Organe an Ort und Stelle bleiben und die Funktion der Blase und Harnröhre unterstützt wird. Bei der Geburt kommt es in manchen Fällen zur Überdehnung der Beckenbodenmuskulatur und des Bindegewebes, wodurch der Beckenboden locker wird und den Schließmuskel der Harnröhre nicht mehr optimal unterstützen kann.

Beckenbodenmuskulatur stärken

Frauen mit einer starken Beckenbodenmuskulatur haben nach der Geburt meist weniger Probleme. Daher ist es empfehlenswert, den Beckenboden schon vor der Schwangerschaft zu trainieren. Vor und nach der Geburt sollte Beckenbodengymnastik sowieso zum wöchentlichen Training gehören, um die Muskulatur wieder zu straffen. Es gibt zahlreiche Übungen, die vor dem Ausprobieren allerdings mit dem Arzt oder der Hebamme abgesprochen werden sollten:

Schmetterling: Bei der Schmetterlings-Übung legt man sich auf den Rücken und stellt die Beine auf. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass der Nacken lang ist ¬– gegebenenfalls ein Kissen unterlegen. Die Fußsohlen werden aneinandergelegt, während die Beine in der Grätsche locker auseinanderfallen. Nun tief ein- und ausatmen und beim Ausatmen den unteren Rücken sanft an den Boden drücken, den Beckenboden anspannen und die Fußsohlen aneinanderdrücken. Beim Einatmen wieder entspannen. Die Übung zehn Mal wiederholen.

Gesund leben

Neben der Stärkung der Beckenbodenmuskulatur gibt es weitere Möglichkeiten, gewisse Risikofaktoren zu beeinflussen. So sollten Frauen vor und nach der Schwangerschaft darauf achten, ihr Normalgewicht zu halten, da zusätzliche Kilos den Körper und damit die Beckenbodenmuskulatur schwächen. Regelmäßige Bewegung ist ebenfalls wichtig. Während der Schwangerschaft und nach der Geburt sollten Frauen aber nur sanfte Sportarten wie Yoga ausführen – direkt nach der Geburt gilt es für frisch gebackene Mamas, langsam zu starten und lieber spazieren zu gehen, bevor sie mit Sport wieder richtig loslegen.