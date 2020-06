02.06.2020

Die Zukunft der Versicherungsbranche - Welche Trends gibt es?

Die Versicherungsbranche verändert sich rasch. Die Veränderungen bringen für alle Parteien spürbare Konsequenzen und zwingen große Anbieter, sich an die Gegebenheiten schnell anzupassen.

Besonders der wachsende Einfluss des Internets beeinflusst den Verkauf von Versicherungen maßgeblich. Viele Kunden schätzen die Entwicklung, weil Vergleichsportale eine gute Möglichkeit darstellen, den individuell am besten passenden Vertrag zu finden.

Online-Vergleichsportale: Eine boomende Geschäftsidee

Gerade Versicherungen konnten in den vergangenen Jahrzehnten auf viele Stammkunden zurückgreifen, die oft relativ hohe Gebühren zahlten. Im Gegenzug zeigten sich die Versicherungen oftmals etwas kulanter, wenn es vereinzelt zu einem Versicherungsfall kam. Kunden, die jahrzehntelang oder sogar generationenübergreifend bei einer Versicherungsgesellschaft bleiben, gibt es heute immer weniger.

Denn der direkte Tarifvergleich legt häufig sehr deutlich offen, dass man bei der eigenen Versicherung eigentlich deutlich zu viel zahlt. In vielen Fällen kommt durch einen Vergleich heraus, dass die eigene Versicherung eigentlich weit weniger abdeckt, als man ursprünglich erwartet hätte. Die Ersparnisse durch die Portalseiten sind häufig weit größer, als man annehmen könnte. Oft sparen Paare und Familien 500 Euro und mehr an Fixkosten, ohne dabei Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Das Geschäftsmodell ist bei den Vergleichsportal-Start-Ups praktisch immer gleich: Die Kunden profitieren durch mehr Transparenz und den besten Preis für die eigenen Ansprüche. Das Portal profitiert durch Provisionen bei der Weiterleitung von Kunden an die Anbieter.

Geringe Margen führen zu einem harten Konkurrenzkampf

Die Auswirkungen dieses Geschäftsmodells sollten nicht übersehen werden. Hohe Margen erlaubten den großen Versicherungsanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine stetige Expansion und großzügige Vergütung der Mitarbeiter und Vertriebler. Das ist kurz- bis mittelfristig kaum haltbar. Durch den Online-Vergleich schwinden die Margen, welche noch vor 10-20 Jahren teilweise sehr üppig gewesen sind.

Die Versicherungsanstalten verfügen aber auch heute noch über eine relativ große Anzahl an Stammkunden, die zunehmend älter werden. Im Bewusstsein, dass sich die Marktsituation deutlich geändert hat und auch ändern wird, ist man auf der Suche nach anderen Einnahmequellen und Märkten. Das ist zum Beispiel auch das Thema Sicherheit vor IT-Kriminalität, welche besonders in den letzten Jahren zu einem immer bedeutenderen Thema wurde.

Cybercrime-Versicherungen: Ein neues Feld für Versicherungsanbieter

Die Versicherungsbranchen reagieren auf die neue Bedrohung durch IT-Kriminalität für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. Besonders in Zeiten von COVID-19 konnten Behörden einen deutlichen Anstieg von Cyberkriminalität feststellen. Aber auch schon 2019 stieg die Internetkriminalität um 45% zum Vorjahr an. Privatpersonen sind häufig durch Datenmissbrauch und Kreditkartenbetrug betroffen.

So wurden in Wien etwa immer mehr Fälle von “Betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauch” bekannt. Die Anzahl der Fälle stieg von 2018 auf 2019 um 372 Prozent an. Häufig handelt es sich hier um bargeldlose Zahlungen, die man mittels NFC-Funktion abwickeln kann. Betrüger nutzen die Zahlungsfunktion, um zum Beispiel durch ein kurzes Streifen über das Handy in der Hosentasche eines Passanten, automatisch Online-Einkäufe zu bezahlen.

Risiken und Lücken bei IT-Versicherungen

Die großen Versicherungen reagierten auf die neue Risiken mit mehreren Paketen und Bündeln an Absicherungen. Experten kritisieren die neuen Versicherungsangebote allerdings massiv, weil es sich oft um Verträge mit weit weniger Abdeckung handelt, als man als Laie einschätzt. Nicht zuletzt, weil sich die Art von IT-Bedrohung rasant ändert, kann es sein, dass das heute gekaufte Versicherungspaket schon morgen nicht mehr gegen eine akute IT-Bedrohung absichert.

Das bestätigt auch Versicherungsmakler Benedikt Seipt von Seipt & Partner: “Da sich die Art und Weise der Cyberattacken täglich ändert, decken viele Polizzen neuartige Bedrohungsszenarien nicht ab. Bei vielen Cyberversicherungsprodukten handelt es sich daher um Polizzen mit zahnlosen Deckungen.”

Brancheninterner Pessimismus durch Covid-19

Die Pandemie Covid-19 sorgt auch in der Versicherungsbranche für reichlich Pessimismus. Das zeigt sich auch durch Umfragen, die kürzlich bei leitenden Repräsentanten der Branche und Vorständen durchgeführt wurden. 84 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass ihr Neugeschäft während der Krise sinkt. Ganze 57 Prozent gehen sogar von einem starken Rückgang beim Neugeschäft aus.

Gleichzeitig sehen viele Befragte auch eine Chance in der Krise. Denn durch die Krise werden Schwächen der Anbieter offengelegt, die den Modernisierungsdruck erhöhen. Die eher altmodische Versicherungsbranche soll durch flexiblere Arbeitsmodelle attraktiver werden, die jetzt durch die Pandemie bereits erprobt sind. Aber auch die Digitalisierung und der Online-Vertrieb des eigenen Angebots soll verbessert werden. Doch auch hier gilt: Wer bereits vor Jahren damit angefangen hat, ist klar im Vorteil. Anbieter, die sich bis jetzt vor dem Online-Geschäft eher gescheut haben, haben es nun schwer.

Insurtech - die neue Generation an Versicherungsanbieter kämpft ebenfalls

Praktisch jeder kennt die Fintech-Branche, wo sich Finanzen und Technik verknüpfen um digitale Finanzprodukte und -dienstleistungen zu schaffen. Die bekannteste Neo-Bank ist N26, eine rein digitale Bank ohne Kontoführungsgebühr. Im Schatten der vielbeachteten Startup-Finanzunternehmen wuchs eine relativ ähnlich Branche hervor. Die “Insurtech” verknüpft digitale Komponenten mit dem sonst oft relativ archaischen Versicherungswesen.

Durch Covid-19 kämpfen die sehr expansiven Neo-Finanzdienstleister. Ihre primäre Einnahmequelle sind häufig Kreditkartengebühren, welche durch den geringen Konsum weniger in die Kassen der Jungunternehmen gespült werden. Ein guter Augenblick für Start-Ups in der Versicherungsbranche, um sich selbst besser in den Fokus von Kunden und Venture Capital-Unternehmen zu rücken.

Konstante Einnahmen schaffen eine gute Grundlage für Start-Ups

Nicht nur eine geringe Marge, sondern auch neue Konkurrenz kann für die großen Anbieter zum Problem werden. Dass Jungunternehmen mit Venture-Capital-Unterstützung bei Krisen leicht aus der Balance kommen, ist bekannt. Die Versicherungsbranche selbst zeigt, dass Jungunternehmen im Bereich Insurtech-Firmen in Krisen weit mehr Überlebenschancen haben, als in vielen anderen Sparten der Wirtschaft.

Denn anders als bei Banken zahlt der Kunde auch bei den digitalen Anbietern von Tag 1 an - ein Freemium-Modell fällt naturgemäß weg. In Zeiten von Covid-19, Wirtschaftskrisen und anderen Situationen schnallen Kunden in der Regel die Gürtel enger. Gerade für Start-Ups im Bereich Versicherungen ist das dann unproblematisch, weil die Menschen gerade dann nicht auf eine Absicherung verzichten möchten. Gleichzeitig fallen die regelmäßigen Einnahmen durch Versicherungsprämien nicht weg.

Massive Umstrukturierung der Branche

Trotz aller Unsicherheiten: Die Versicherungsbranche wird sich in den nächsten 10-20 Jahren massiv umstrukturieren. Online-Vergleich sind ebenso ein Teil davon wie digitale Jungunternehmen, die durch neue Strukturen günstige Preise an die Kunden weitergeben. Es ist schwer bestreitbar, dass sich die heute großen Anbieter intensiv mit den Bereichen Big Data, Online-Vertrieb und digitaler Vermarktung auseinandersetzen müssen. Werden die wirtschaftlich-technologischen Entwicklungen von einigen Branchenriesen ignoriert, wird es zu gewaltigen Umverteilungen innerhalb des Versicherungsgewerbes kommen.