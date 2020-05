27.05.2020

Digitalisierung im öffentlichen Nahverkehr - Wie werden sich unsere Straßen verändern?

Die “digitale Revolution”, von den Wirtschaftsexperten wie Gerald Hörhan sehr häufig sprechen, kommt auch im öffentlichen Verkehr. Das zeigte sich in den vergangenen Jahren bereits durch den Konzern Uber, der mit seinem neuartigen Taxi-Konzept den Markt veränderte und zu einem Aha-Effekt bei vielen Menschen führte.

Wie genau wird sich die digitale Welt auf unseren Straßen und im öffentlichen Nahverkehr auswirken? Welche Thesen sind realistisch und welche Prophezeiungen für die nächsten 10-15 Jahre absolut unwahrscheinlich?

Veränderte Rahmenbedingungen für Taxi- und Mietwagenunternehmen

Wer heute einen Mietwagen für einige Tage ausleihen möchte, kann das durch eine Vielzahl an Unternehmen erledigen. Heute reicht bei einer gewissen Praxis im Fahren in der Regel ein Ausweis und eventuell einige andere Dokumente, um einen Mietwagen zu erhalten. In 10-15 Jahren ist ein weit komplexeres System für die Preisberechnung und die Annahme oder Ablehnung eines Kunden möglich. Durch eine riesige Menge an Daten und Statistiken können so Wahrscheinlichkeiten mit relativ hoher Treffsicherheit erstellt werden.

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde anhand der uns vorliegenden Daten für einen Unfall verantwortlich sein wird? Wie gut ist seine Zahlungsfähigkeit? Besteht die Gefahr, dass die Person mit Alkohol im Blut ins Auto steigt? So kann es dann durchaus möglich sein, dass manche Menschen und sogar bestimmte Personengruppen nur schwer zu Mietwagen kommen. Durch den immer weiter steigenden Einfluss der “Big Data” in unserer Gesellschaft wird die Vergangenheit jedes einzelnen Bürgers immer mehr zu einem offenen Buch für große Korporationen, Firmen und natürlich für den Staat.

Autonomes Fahren - kommt der Tesla für jedermann?

Bereits heute fahren Menschen in Deutschland Autos, die sich selbst lenken und nur noch vom Fahrer überwacht werden müssen. Autonomes Fahren ist auch in Europa angekommen und nicht mehr nur ein Testgebiet des Silicon Valleys in den Vereinigten Staaten. Tesla ist hier Vorreiter. Das Unternehmen unter der Führung von Elon Musk bietet zwar Autos an, die sich durchaus auch Nicht-CEOs leisten können. Trotzdem handelt es sich ohne Frage um Modelle, die sich nur Besserverdiener leisten können. Das günstigste Modell kostet 45.000 Euro.

Es ist absolut realistisch, dass sich der hohe Preis in den nächsten Jahren deutlich reduzieren wird. Vielleicht durch Tesla selbst, vermutlich aber eher durch günstigere Konkurrenten, die ein autonom fahrendes Mittelklasseauto auf den Markt bringen können. Ausschlaggebend für die Entwicklung von autonomen Fahren ist aber nicht nur der Preis und die Entwicklung am Automarkt, sondern vor allem auch der Gesetzgeber.

Autonomes Fahren aus der Perspektive des Staats

Natürlich stellt die Idee eines völlig autonom fahrenden Autos den Gesetzgeber vor neue Herausforderungen. Wie kann ich maximale Sicherheit garantieren und gleichzeitig den technologischen Fortschritt meines eigenen Landes nicht aufhalten? Derzeit sind die Nutzungsmöglichkeiten noch eingeschränkt. Wer zum Beispiel das eigene Tesla-Modell autonom fahren lässt, muss trotzdem den Straßenverkehr beobachten. Wer schläft oder abgelenkt ist, kann derzeit hohe Strafen kassieren.

Innerhalb von zehn Jahren werden die Verkaufszahlen für Autos mit autonomer Fahrweise mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Höhe schnellen. Wenn das autonome Fahren zur Selbstverständlichkeit für Millionen Menschen in Europa wird, steigt der Druck auf die Gesetzgeber, neue und bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Warum sollen Passagiere noch auf den Straßenverkehr achten müssen, wenn eine mittlerweile ausgereifte KI-Technologie genau das bereits besser als der Mensch selbst übernimmt? Wer haftet bei Unfällen - Der Fahrer, der Hersteller oder der Händler?

Weit mehr Verkehr durch Flucht in die Städte

Die Flucht in die Städte und urbanen Gegenden ist auch in der kurz- bis mittelfristigen Zukunft eine Realität. Durch die Digitalisierung wird das sogar noch einmal verstärkt. Besonders in ländlichen Gebieten sind Arbeitsplätze in der digitalen Branche rar gesät. Durch langsame Internetverbindungen und andere Nachteile ist es wahrscheinlich, dass in der nahen Zukunft noch mehr Menschen in die Metropolen ziehen werden. Die Folge ist auch, dass unsere Straßen immer mehr belastet werden.

Zwar kann der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel hier grundsätzlich gegensteuern. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass zahlreiche deutsche und europäische Metropolen mit weit mehr Autos und Menschen auf der Straße zu rechnen haben als heute. Städte wie Wien, dessen Verkehrsnetz für zwei Millionen Menschen konzipiert wurden, können damit besser umgehen. Andere bereits heute sehr ausgelastete Metropolen, zum Beispiel München, werden damit vermutlich weit mehr zu kämpfen haben.

Die Neudefinition attraktiven Wohnraums

Mit der Digitalisierung verändert sich auch unsere Fahr- und Reisegewohnheiten. Teil der Digitalisierung sind zweifellos auch Pionier-Unternehmen wie Tesla, die auf Elektroantrieb ohne Abgase und Lärm setzen. Sobald einmal mehr als 50 Prozent der Autos nicht mehr auf Basis eines Verbrennungsmotoren durch die Städte fahren, sinkt auch die Lärmbelästigung entsprechend drastisch herab.

Das hat zur Folge, dass heute unattraktive Wohnungen und Gründe in der Zukunft sehr begehrt sein könnten. Vielbefahrene Straßen unmittelbar vor dem Wohnhaus sind praktisch immer wertmindernd. Oftmals muss die Wohnung lärmgedämmt werden, zusätzlich ist aber auch die Belastung durch Feinstaub und verschmutzte Luft ein Problem. Fällt das in der Zukunft weg, kann sich der Wohnungsmarkt völlig verändern. Heute günstige Wohnungen können starke Preissteigerungen erleben, während bereits ruhige, städtische Gegenden nur wenig teurer werden oder sogar im Marktwert fallen.