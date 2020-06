13:44 Uhr

Direktbanken und Filialbanken: was ist die Bank der Zukunft?

Hat die gute alte Hausbank möglicherweise bald ausgedient? Noch vor weniger als 20 Jahren, waren Filialbanken die Regel. Vor allem in kleineren Ortschaften legte man viel Wert auf Service und eine persönliche Beratung. Mittlerweile hat sich dieses Bild gewandelt.

Immer mehr Filialen alteingesessener Banken schließen ihre Zweigstellen, vor allem im ländlichen Raum. Wegen der Digitalisierung und des ständigen Ausbau des Internets geht der Trend immer mehr in Richtung Direktbanken und Online-Banking. Wird so auch möglicherweise die Zukunft unserer Bankenwelt aussehen? Wie unterscheiden sich eigentlich Filial- und Direktbanken und was davon ist heute zeitgemäß? Wir haben die wichtigsten Informationen an dieser Stelle zusammengetragen.

Was ist eine Filialbank?

Grundsätzlich handelt es sich dabei um ein Kreditinstitut, das über ein groß angelegtes Filialnetz verfügt. Das kann sich nur auf Deutschland erstrecken oder die Filialen sind überall auf der Welt zu finden. Ein klassisches Beispiel für eine deutsche Filialbank ist die Sparkasse. Die Sparkassen verfügen in Deutschland mit 10.124 Zweigstellen über das größte Netz an Filialen.

In der Regel findet man Filialen der Banken in größeren Städten und Gemeinden, sodass ein flächendeckender Service garantiert werden kann. Service ist zudem hier das Stichwort. Filialbanken können mit einer individuellen Beratung trumpfen. Dadurch lassen sich Produkte, wie etwa Kredite, an Kunden anpassen.

Die Nachteile sind jedoch auch nicht zu unterschätzen. Damit die Kunden dieser Banken eine ausführliche Beratung in Anspruch nehmen können, müssen sie sich an die Öffnungszeiten der Banken halten. Dadurch geht jedoch sehr viel Flexibilität verloren. Zudem sind Filialbanken in der Regel teurer als Direktbanken. Das Filialnetz verursacht Kosten, wie etwa für die Mieten oder die Mitarbeiter. Diese Kosten werden in Form von Gebühren an die Bankkunden weitergegeben.

Was ist eine Direktbank?

Dabei handelt es sich, anders als bei der Filialbank, um ein Kreditinstitut, das nicht auf Filialen basiert. Der Kontakt zu Kunden geschieht nicht persönlich und unmittelbar, sondern auf dem Postweg, über das Telefon oder über das Internet. Dieses Wegfallen der Filiale hat den Vorteil, das weniger Kosten entstehen. Produkte von Direktbanken sind somit deutlich günstiger, als die von Filialbanken. Ein Girokonto ist in den meisten Fällen sogar kostenlos.

Auch ein Kredit ist oft günstiger als bei der Filialbank. Zudem bekommt man ihn schneller und meistens sogar ohne Schufa- Auskunft. Das macht es deutlich einfacher an ein Darlehen zu kommen, was vor allem dann vorteilhaft ist, wenn das Geld schnell benötigt wird. Dennoch kann sich ein Kreditvergleich lohnen, um wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für sich herauszuschlagen.

Der Nachteil bei Direktbanken ist allerdings der weniger persönliche Service. Man kann eben nicht einfach in einer Filiale gehen und sich beraten lassen. Dennoch gibt es spezielle telefonische Beratungsangebote, die man oft sogar rund um die Uhr in Anspruch nehmen kann. Zudem bekommt man häufig kostenlose Zusatzleistungen.

Geld und Schnelligkeit vor Service

Es ist aufgrund der Vorteile nur wenig verwunderlich, dass Direktbanken in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden sind. Laut einer Befragung der Norisbank aus dem Jahr 2017 sind bereits mehr als 50 Prozent der Befragten im Alter zwischen 18 und 69 Jahren bereits Kunde bei einer Direktbank.

Ein großer Grund, warum die Tendenz aktuell immer mehr in Richtung Direktbank geht, liegt wohl an der fortschreitenden Digitalisierung. Die Menschen begrüßen die Bequemlichkeit, die das Internet mit sich bringt. Mittlerweile können neben Bankbesuchen selbst Behördengänge zu einem Großteil online erledigt werden. Der Vorteil dabei ist, dass man Erledigungen unabhängig von Ort und Zeit hinter sich bringen kann.

Deshalb werden Direktbanken immer mehr zu echten Alternativen zu Filialbanken. Nicht zuletzt, weil man bei Direktbanken deutlich weniger Geld für die Kontoführung ausgibt.

Zukunft des Banking

Die Technologie und insbesondere die Digitalisierung spielen für das Banking der Zukunft eine immer größer werdende Rolle, wenn nicht sogar die Hauptrolle. Das Ziel aller Banken, sowohl Direkt- als auch Filialbank, sollte es sein, ihren Kunden das Leben so einfach wie möglich zu machen. Besonders wichtig dabei sind flexible Beratungsmöglichkeiten. Wollen Filialbanken mithalten, sollten sie Beratungen unabhängig von Ort und Zeit anbieten. Das Internet macht es mit der Videotelefonie schnell einen persönlichen Kontakt herzustellen und zwar ohne dass die Kunden überhaupt ihre Wohnung verlassen müssen.

Die meisten Filialbanken haben die Möglichkeiten, die im Onlinebanking stecken, bereits entdeckt. Im Gegensatz zu den Direktbanken schöpfen sie die Möglichkeiten jedoch noch nicht ausreichend aus. Hier herrscht auf jeden Fall noch Nachholbedarf.

Die sozialen Medien sind vor allem bei der jüngeren Generation wichtig. Auch hier liegt ein Potential begraben, das viele Banken noch nicht wirklich entdeckt haben und das es wohl in Zukunft noch auszuschöpfen gilt.

Fazit

Ob man Kunde bei einer Filial- oder einer Direktbank werden will, hängt zunächst von den persönlichen Vorlieben ab. Wenn man Wert auf eine individuelle und persönliche Beratung legt, sollte man sich für ein Konto bei einer Filialbank entscheiden. Allerdings muss man dann in Kauf nehmen, dass die zeitliche und örtliche Flexibilität auf der Strecke bleibt.

Will man alles digital erledigen und unabhängig sein, ist die Direktbank die richtige Wahl. Zusätzlich hat man die Möglichkeit unter anderem bei der Kontoführung Geld zu sparen. Jedoch ist man dabei mehr auf sich selbst gestellt.