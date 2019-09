vor 58 Min.

E-Scooter: Worauf ist vor der ersten Fahrt zu achten?

Seit dem 15. Juni prägt eine immer größer werdende Zahl an E-Scootern das Stadtbild vieler deutscher Metropolen. Wir klären Sie auf, was Sie vor der ersten Fahrt beachten müssen.

Mitte Juni 2019 waren sie plötzlich da und es wurden von Tag zu Tag mehr. E-Scooter haben 2019 etliche deutsche Großstädte erobert und es scheint so, als wären sie kein kurzzeitiger Hype, der sich schnell wieder in Luft auflösen wird. Ob man sie mag oder nicht, E-Scooter sind 2019 der Sommerhit in Deutschlands Großstädten.

Rein optisch ähneln sie dem herkömmlichen Tretroller. Doch im Gegensatz zu ihren mechanischen Vorgängern enthalten E-Scooter einen Elektromotor, der durch einen Akku betrieben wird. Pro Akkuladung sind je nach Hersteller 15 bis 40 km Reichweite möglich.

Doch aller Anfang ist schwer und wer sich zum ersten Mal auf das schmale Trittbrett mit Elektroantrieb wagt, ist oft unsicher wie er sich damit innerhalb der Stadt bewegen darf. Was darf man mit dem E-Scooter und was nicht und was sollte man vor der ersten Fahrt unbedingt beachten?

E-Scooter – umweltfreundliches Fortbewegungsmittel oder reines Freizeitvergnügen?

So groß die Begeisterung über die Einführung der Elektro-Roller auch sein mag, die Stimmen der Kritiker werden immer lauter. Von immer mehr Alkoholfahrten ist die Rede, etliche teils schwere Verkehrsunfälle gehen auf ihre Kosten und vor allem mag so manchem Kritiker die ursprüngliche Idee der flächendeckenden Einführung von E-Scootern in Großstädten nicht ganz klar sein. Dabei ging es der Bundesregierung doch in erster Linie darum, überlastete deutsche Innenstädte zu entlasten. E-Scooter sollten dabei eine praktische und dazu emissionsfreie Alternative zum eigenen PKW darstellen. Die vergangenen Wochen aber haben gezeigt, dass die kleinen Stadtflitzer größtenteils zum Freizeitvergnügen genutzt werden. Städtetage und Gemeindebund fordern daher eine bessere Eingliederung der E-Scooter in den öffentlichen Verkehr. Nur so könne gewährleistet werden, dass der Einzug der kleinen Flitzer den Zweck erfüllen, für den sie eigentlich eingeführt wurden: Eine echte Alternative zum eigenen PKW in Deutschlands Innenstädten zu werden.

Was sollte ich vor der ersten E-Scooter Fahrt wissen?

Gas Geben und losfahren, das Fahren mit dem Kult-Roller wirkt täuschend einfach. Experten raten aber dringend, sich vor der ersten Fahrt erst ein wenig an das Gerät zu gewöhnen. Ein paar Runden im Park oder auf einem wenig befahrenen Radweg – bereits wenige Übungsrunden sorgen für ein besseres Fahrgefühl. Denn selbst für einen routinierten Radfahrer ist das Fahren mit einem E-Roller etwas ganz Neues.

Was es beim durch die Stadt flitzen sonst noch zu beachten gibt:

Scooter Fahrer benötigen für die Nutzung im deutschen Straßenverkehr keinen Führerschein.

Ab einem Mindestalter von 14 Jahren (bei Leihanbietern ab 18 Jahren) darf der E-Scooter auf Radwegen, Fahrradstraßen und Fahrradstreifen genutzt werden.

Gehwege, Fußgängerzonen und Einbahnstraßen sind für E-Scooter tabu.

Elektro-Roller sind für eine Person zugelassen. Die paarweise Nutzung ist ausnahmslos verboten.

E-Roller sind in Deutschland versicherungspflichtig. Der Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung, z.B. bei der Gothaer ist für Nutzer darüber hinaus empfehlenswert. Kommt es zu einem Personenschaden (z.B. einem Aufprall mit einem Fußgänger), ist dieser durch die private Haftpflicht abgedeckt. Im Gegensatz zum Abschluss einer KFZ-Haftpflichtversicherung ist die private Haftpflicht für Besitzer eines E-Scooters zwar nicht verpflichtend aber sehr empfehlenswert.

In Bussen und Bahnen dürfen E-Scooter im zusammengeklappten Zustand mitgenommen werden.

E-Scooter sind im deutschen Straßenverkehr mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h zugelassen, damit fallen sie nicht in den Anwendungsbereich einer Helmpflicht. Verkehrsexperten raten dennoch zum Tragen eines Fahrradhelms.

Vor allem Leihgeräte sollten vor Fahrtantritt auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft werden. Sind Beschädigungen am Roller ersichtlich, ist eine Versicherungsplakette angebracht und ist der Akku aufgeladen?

Ganz schön viele Vorschriften für so einen kleinen Roller. Und geht es nach so manchem Städtebeauftragten, so kommen auf Deutschlands E-Scooter Fahrer noch eine Reihe weiterer Gesetzesverschärfungen hinzu.

Drink and Drive – welche Regelung gilt beim E-Scooter?

Der Feierabend im Biergarten wurde doch länger und heiterer als geplant, die Heimfahrt mit dem eigenen Wagen fällt also flach. Da würde sich so ein kleiner elektrobetriebener Flitzer doch gerade zu anbieten. - Auf einem E-Scooter stehen und sich durch die Stadt fahren zu lassen, ist doch sicher auch im nicht mehr ganz nüchternen Zustand möglich? Aber was für Autofahrer gilt, hat auch für Fahrer von E-Scooter Gültigkeit: Wer eine E-Scooter nutzen möchte, muss dieselben Regeln beachten, wie alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Achtung: Wer unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter unterwegs ist, riskiert nicht nur sein eigenes Leben und das der anderen, eine Fahrt unter Alkoholeinfluss kann auch zum Verlust des PKW-Führerscheins führen.

In vielen europäischen Metropolen gehören E-Roller längst zum gewohnten Straßenbild. Auch ein Großteil der Deutschen sehen Elektro-Scooter als praktische Alternative zum Auto bzw. gute Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. Fest steht, schneller und klimafreundlicher kann man kürzere Strecken in staugeplagten Innenstadtbereichen kaum bewältigen. Doch wer mit einem E-Scooter unterwegs sein möchte, muss eine ganze Reihe an Regeln beachten. Denn nur wer die Dos und Don'ts kennt, gelangt schnell und sicher durch den Stadtverkehr.