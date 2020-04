09:05 Uhr

Ein Haus in Augsburg und Umgebung bauen – darauf sollte geachtet werden

Wer sich dazu entschließt, ein Haus zu bauen, lässt sich auf ein ambitioniertes Unterfangen ein. Die Meinungen darüber, ob der Bau eine Alternative zum klassischen Kauf (oder zur Miete) darstellt, gehen auseinander. Fest steht: Bauen ist mit hohen Kosten verbunden, bietet jedoch die Möglichkeit, sich den Traum von der individuellen Immobilie zu erfüllen.

In Augsburg und Umgebung tendieren aktuell viele Eigenheimbesitzer in spe zum eigenen Bauprojekt. Trotz aller Vorfreude gibt es jedoch einige Faktoren zu beachten. Fragen rund um Finanzierung, etwaige Unterstützungen und die Höhe der Kosten im Allgemeinen spielen hier eine wichtige Rolle.

Erste Überlegungen zum Hausbau in Augsburg und Umgebung

Wer sich überlegt, in Augsburg und Umgebung zu bauen, sollte sich im ersten Schritt mit dem Immobilien- bzw. Grundstücksmarkt befassen. Welche Immobilien und Grundstücke werden überhaupt angeboten? Braucht es gegebenenfalls Ratenkredite oder staatliche Unterstützung, um sich den Traum von der eigenen Immobilie verwirklichen zu können? Hierbei handelt es sich um wichtige Überlegungen, die vor der finalen Kaufentscheidung beachtet werden müssen.

Weiterhin gilt es, zu beachten, dass an die Möglichkeit einer Inanspruchnahme staatlicher Unterstützung auch spezifische Bedingungen geknüpft sind. Persönliche Einkommensverhältnisse spielen hier ebenso eine Rolle wie ein gewisser Grundstock an Eigenkapital. Nur die wenigsten können es sich heutzutage leisten, ein Grundstück bzw. einen Hausbau ohne Finanzierung zu realisieren. Wurde ein Kredit bewilligt, gibt es jedoch noch weitere Möglichkeiten, sich die kommenden Jahre in finanzieller Hinsicht zu erleichtern.

Finanzierungshilfen und Unterstützungsmöglichkeiten in der Übersicht

Wer sich mit dem Bereich Fremdkapital befasst, erkennt schnell, dass Kredite in der heutigen Zeit in zahlreichen Varianten zur Verfügung stehen. Hier reicht es nicht aus, sich für eine Lösung mit einem vergleichsweise günstigen Zinssatz zu entscheiden. Wer Wert auf Transparenz und ein fundiertes Vorgehen legt, sollte in jedem Fall auch ein – je nach Objekt mehr oder weniger hohes – Eigenkapital nutzen können. Weiterhin muss natürlich sichergestellt werden, dass die Raten in ihrer Höhe bedient werden können.

Je nach individuellen Voraussetzungen ist es oft auch möglich, einen günstigen Kredit, um weitere Hilfen zu ergänzen. Besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang:

Baukindergeld : Wer als Familie ein Haus bauen möchte, kann oft auf die Hilfe des Staates setzen. Die Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens ein Kind zur Familiengemeinschaft gehört und das jährliche Einkommen insgesamt unter 75.000 Euro liegt. Sollten diese Faktoren gegeben sein, winkt ein Zuschuss von 15.000 Euro, welcher nicht zurückgezahlt werden muss.

: Wer als Familie ein Haus bauen möchte, kann oft auf die Hilfe des Staates setzen. Die Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens ein Kind zur Familiengemeinschaft gehört und das jährliche Einkommen insgesamt unter 75.000 Euro liegt. Sollten diese Faktoren gegeben sein, winkt ein Zuschuss von 15.000 Euro, welcher nicht zurückgezahlt werden muss. Wohnförderungsgesetz : Der Wunsch nach dem perfekten Eigenheim ist groß, jedoch reicht das Einkommen nicht aus, um diesen Traum wahrwerden zu lassen? Durch das Wohnförderungsgesetz werden einkommensschwache Familien unterstützt. Hier dreht sich alles um zinsgünstige Kredite, günstiges Bauland weitere, finanzielle Zuschüsse. Für eine mögliche Inanspruchnahme sind die Einkommensgrenzen und die Gesetzgebung des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.

: Der Wunsch nach dem perfekten Eigenheim ist groß, jedoch reicht das Einkommen nicht aus, um diesen Traum wahrwerden zu lassen? Durch das Wohnförderungsgesetz werden einkommensschwache Familien unterstützt. Hier dreht sich alles um zinsgünstige Kredite, günstiges Bauland weitere, finanzielle Zuschüsse. Für eine mögliche Inanspruchnahme sind die Einkommensgrenzen und die Gesetzgebung des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. Förderbanken : Auf Länderebene gelten Förderbanken als Ansprechpartner, wenn es darum geht, sich finanzielle Unterstützung zu holen. Die Leistungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland und unterscheiden sich entsprechend regional stark voneinander. Wer sich für den Hausbau in Augsburg und Umgebung entscheidet, muss dementsprechend mit anderen Vorgaben rechnen als jemand, der beispielsweise in Frankfurt oder Hamburg plant.

: Auf Länderebene gelten Förderbanken als Ansprechpartner, wenn es darum geht, sich finanzielle Unterstützung zu holen. Die Leistungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland und unterscheiden sich entsprechend regional stark voneinander. Wer sich für den in und Umgebung entscheidet, muss dementsprechend mit anderen Vorgaben rechnen als jemand, der beispielsweise in oder plant. Das KfW-Darlehen: Die KfW-Bank stellt mit ihrem Darlehen ebenfalls vergünstigte Kredite sowie Zuschüsse zur Verfügung. Genaugenommen ist es hier der Zinssatz, der oft geringer ausfällt. Weiterhin gilt: die Bank unterscheidet zwischen klassischen Häusern zur Privatnutzung und energieeffizienten Bauobjekten. Die jeweilige Unterstützung ist also von der Art der Immobilie abhängig.

Ohne einen „gesunden Grundstock“ an Eigenkapital vergeben die meisten Banken aber keine oder nur sehr niedrige Kredite. Die Tragweite der gewährten finanziellen Hilfe hält sich dann eher in Grenzen.

Die Preise – was kostet ein Hausbau in Augsburg und Umgebung?

Wenn bekannt ist, auf welche Förderungsmittel, Ratenkredite und sonstige Unterstützung zurückgegriffen werden kann, steht als nächstes der eigentliche Hausbau und dessen Planung an. Wie teuer ist es aber eigentlich, in Augsburg sowie Umgebung ein Haus zu bauen? Hier kann meist nach dem folgenden Einteilungsschema bewertet werden: (Ausnahmen sind selbstverständlich – je nach Lage und Grundstücksbeschaffenheit möglich!)

Günstige Grundstücke : Wer sich auf der Suche nach einem Mix aus günstigem Kaufpreis und großem Grundstück befindet, wird in der Regel in den Vororten von Augsburg fündig. Vor allem Familien dürften aufgrund der großen Auswahl auf ihre Kosten kommen. Gerade die Grundstücke in einer eher ländlichen, ruhigen Lage sind beliebt, wenn es darum geht, sich den Traum von der eigenen Immobilie zu verwirklichen. Einige Grundstücke begeistern hier durch eine Lage inmitten der Natur, eine angenehme Grundgröße von circa 800 Quadratmeter und einen moderaten Kaufpreis von circa 230.000 bis 250.000 Euro.

: Wer sich auf der Suche nach einem Mix aus günstigem Kaufpreis und großem Grundstück befindet, wird in der Regel in den Vororten von fündig. Vor allem Familien dürften aufgrund der großen Auswahl auf ihre Kosten kommen. Gerade die Grundstücke in einer eher ländlichen, ruhigen Lage sind beliebt, wenn es darum geht, sich den Traum von der eigenen Immobilie zu verwirklichen. Einige Grundstücke begeistern hier durch eine Lage inmitten der Natur, eine angenehme Grundgröße von circa 800 Quadratmeter und einen moderaten Kaufpreis von circa 230.000 bis 250.000 Euro. Teure Grundstücke: Viele Menschen befinden sich auf der Suche nach einer Möglichkeit, vergleichsweise zentral und hochwertig zu wohnen. Dieser Anspruch spiegelt sich natürlich auch in den Grundstückspreisen nahe des Zentrums wieder. Summen von 1.000.000 Euro für eine Fläche von circa 900 Quadratmetern stellen hier keine Seltenheit dar. Hier gilt es, Preise zu vergleichen und sich zu überlegen, wie viel Platz tatsächlich benötigt wird. Möglicherweise empfiehlt es sich auch, auf die Vorteile des gemeinschaftlichen Bauens und der entsprechenden Interessengemeinschaft zu setzen?

Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Fazit – lohnt es sich, in Augsburg ein Haus zu bauen?

Die Entscheidung für den Bau eines Hauses wird in der Regel nicht von Jetzt auf Gleich gefällt. Vielmehr geht es darum, nicht nur das passende Baugrundstück zu finden, sondern sich auch Gedanken darüber zu machen, wie der Traum vom Eigenheim finanziert werden soll.

Eine akribische Suche nach dem passenden Ratenkredit, Unterstützungsmöglichkeiten vom Staat und das Sammeln allgemeiner Informationen bilden die Grundlage für eine fundierte Entscheidung.

Wer hier allzu nachlässig agiert, riskiert, dass er seine Raten möglicherweise nicht mehr bedienen kann und der Traum vom Eigenheim schnell zum Albtraum wird. Fest steht jedoch auch, dass Hausbauer heute wie selten zuvor bei der Realisierung ihres Traumes unterstützt werden. Für Menschen, die planen, langfristig in Augsburg und Umgebung zu wohnen und hier sesshaft werden wollen, handelt es sich beim Hausbau um eine wunderbare Alternative zur Miete einer Wohnung oder dem klassischen Kauf eines bereits bestehenden Hauses. Augsburg und Umgebung bieten besonders überzeugende Möglichkeiten, sich mit der passenden Immobilie selbst zu verwirklichen.