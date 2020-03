vor 53 Min.

Eine Detektei unterstützt in heiklen Lebenslagen

Wenn eine Beziehung über einen längeren Zeitraum andauert, besteht bei manchen Menschen das Bedürfnis, auszubrechen. Dann widerstehen sie entweder dem Impuls und bleiben ihrem Partner treu, oder sie gehen eine Affäre ein.

Sobald die betrogene Person das Gefühl hat, dass ihr Partner untreu ist, kann sie ihn selbstverständlich zur Rede stellen. Allerdings ist dies ein recht mutiger Schritt. Schließlich ist gar nicht klar, ob der Partner überhaupt eine Affäre hat, und das Vertrauensverhältnis in der Beziehung könnte durch ein diesbezügliches Nachfragen dauerhaft zerstört werden. Sollte allerdings tatsächlich eine Affäre vorliegen, wird der untreue Partner diese wohl abstreiten. Um Klarheit in eine solche Situation zu bringen, kann es sich lohnen, einen professionellen Detektiv zu beauftragen. Dieser observiert den Partner dezent und kann mit seinen Beobachtungen aufdecken, ob er wirklich untreu ist.

Der Einsatz eines Detektivs ist durchaus sinnvoll, wenn es um die Überwachung in einem derartigen Verdachtsfalls geht. Zum einen verwendet der Profi das passende Equipment, wie etwa eine Kamera, die selbst auf höhere Distanzen gestochen scharfe Bilder machen kann. Zum anderen kennen sich der Detektiv und die überwachte Person nicht, was eine gezielte Observation erheblich vereinfacht. Eine sehr empfehlenswerte Detektei in München führt die Lentz Gruppe, die auch in vielen anderen deutschen Städten vertreten ist. Sie steht auch für diverse andere Aufträge zur Verfügung. So können ihre kompetenten Mitarbeiter etwa herangezogen werden, wenn ein Arbeitnehmer den Verdacht hat, dass ein Angestellter unehrlich ist. Sollte der Arbeitnehmer beispielsweise krankgeschrieben sein und dann offensichtlich gesund durch die Stadt spazieren, stellt das einen Verstoß gegen das Arbeitsrecht dar. Auch wenn der Mitarbeiter während der Dienstzeit regelmäßig persönliche Besorgungen macht, verursacht dies erhebliche Probleme für seine Firma.

Sowohl im wirtschaftlichen als auch im privaten Bereich gibt es etliche Umstände, bei denen ein Detektiv weiterhelfen kann. Vor allem wenn Kinder im Spiel sind, bieten sich oftmals kaum andere Optionen. Leben beispielsweise die Eltern getrennt, so kommt zuweilen der Verdacht auf, dass ein Elternteil das Kind vernachlässigt oder sein Wohl gefährdet. Sollte sich ein Elternteil sogar der richterlichen Entscheidung bezüglich des Sorgerechts widersetzen, kann eine Detektei eventuell beim Auffinden des Kindes helfen. Auch wenn ein Jugendlicher auf die schiefe Bahn zu geraten droht, kann die Überwachung durch einen professionellen Detektiv den Eltern Klarheit bringen.

Die Beauftragung einer Detektei ist für viele Menschen noch immer recht heikel. Sie sehen die Überwachung einer anderen Person als Vertrauensbruch an. Allerdings handelt es sich bei dem Auslöser für diesen Schritt meist ebenfalls um eine Verletzung des Vertrauensverhältnisses – ganz gleich, ob es um die Partnerschaft, das Arbeitsverhältnis oder eine andere Form der Beziehung geht. Wichtig ist allerdings, dass sich die beauftragten Detektive an Gesetze und Regeln halten. Sollten sie nämlich auf widerrechtliche Art an Beweise gelangt sein, so sind diese bei einer eventuellen Gerichtsverhandlung nur eingeschränkt oder überhaupt nicht verwendbar. Außerdem sollte die Detektei die Kosten für ihre Einsätze so transparent wie möglich kommunizieren. Auf diese Weise wird der Auftraggeber nach getaner Arbeit nicht von einer horrenden Rechnung negativ überrascht, sondern weiß von vornherein, welche Kosten auf ihn zukommen.