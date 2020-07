07.07.2020

Grillen liegt auch dieses Jahr voll im Trend

Menschen grillen seit der Entdeckung des Feuers vor rund 700.000 Jahren. Der Trend, diese Form der Essenszubereitung als Freizeitgestaltung zu nutzen, kam um 1940 aus den USA nach Mitteleuropa.

Folgt man Statistiken zum Grillen, äußern 90 Prozent der Befragten, dass sie gerne und auch regelmäßig grillen. Im Sommer grillen knapp 25 Prozent sogar mindestens einmal pro Woche.

Grilltypen

Die Entscheidung für einen Grilltyp hängt vom Budget und dem geplanten Einsatz des Grills ab. Im Allgemeinen wird zwischen drei verschiedenen Grilltypen unterschieden, die sich als beliebteste Modelle etabliert haben:

Klassischer Holzkohlegrill : Eine Variante ist der beliebte Kugelgrill, der rund geformt ist und über einen Deckel verfügt, sodass damit auch Schmoren möglich ist. Die Alternative ist ein Trichtergrill, der besonders gut Luft zieht und hohe Temperaturen erreicht. Holzkohle-Grillwagen verfügen über einen Deckel, lassen sich auf Rollen leicht verschieben und haben verschiedene Zusatzausstattungen wie Ablageflächen, Thermometer oder Flaschenöffner. Im Vergleich zu kleineren Holzkohlegrills sind sie allerdings deutlich sperriger.

Beim Gasgrill wird die Flamme mithilfe von Gas erzeugt, meist aus einer Gasflasche. Vorteile sind die schnelle Einsatzbereitschaft auf Knopfdruck und dass bei der Zubereitung des Grillguts kein Rauch entsteht.

Elektrogrills arbeiten mit Hitze, die durch Strom erzeugt wird. Man ist somit auf das Vorhandensein einer Steckdose angewiesen. Es gibt sehr kompakte Modelle, die sich problemlos auch für den Einsatz auf dem Balkon oder sogar in der Wohnung eignen.

Sind Sie Holzkohle-, Gasgrill- oder Elektrogrill-Fan? Mehr als 71 Prozent der Deutschen besitzen einen Holzkohlegrill, sie sind am beliebtesten. 44 Prozent haben einen Elektrogrill, inzwischen steigt die Anzahl der Gasgrills aber überproportional an – schon jeder fünfte Deutsche besitzt einen.

Grillen richtig vorbereiten

Bevor das Grillgut aufgelegt wird, muss der Grill etwa 200 bis 300 Grad heiß sein. Idealerweise gibt man Gas- und Elektrogrills mindestens zehn Minuten Zeit zum Vorheizen. Holzkohlegrills sollten ebenfalls genügend Zeit zum Durchglühen bekommen. Mit einem geeigneten Grillanzünder wird die Holzkohle auf Temperatur gebracht, Briketts brauchen länger zum Vorglühen. Den Rost sollte man vorher unbedingt mit etwas temperaturbeständigem Öl einpinseln, damit das Grillgut nicht daran kleben bleibt.

Das Grillgut sollte ebenfalls vorbereitet werden. Fleisch am besten nicht erst kurz vorher aus dem Kühlschrank holen, da der Temperaturunterschied zwischen Fleisch und Grill dann zu groß ist. Das Fleisch würde außen verbrennen, bevor es innen durch ist. Steak wird idealerweise in dicke Scheiben geschnitten: Zwei bis drei Zentimeter sind optimal, dann wird es auf dem Grill außen schön dunkel und bleibt innen rosa und saftig. Die Verwendung von Grillmarinade ist Geschmackssache. Richtig gutes Fleisch verliert durch eine Marinade eher, weil sie den Eigengeschmack überdeckt. Die Marinade bestenfalls etwas abtupfen, bevor das Fleisch auf den Grill gelegt wird.

Grillmeister tragen am besten eine Schürze, um Marinade- und Fettflecken auf der Kleidung zu vermeiden. Hitzebeständige Grillhandschuhe sind insbesondere bei einem Holzkohlegrill eine gute Wahl. Falls beim schwungvollen Wenden eine Grillwurst auf dem glasierten Fliesen- oder lackierten Betonboden der Terrasse gelandet ist, sollten auch Papiertücher und Allzweckreiniger bereitstehen. Damit lassen sich die Reste vom Grillgut schnell und einfach aufwischen. Anschließend wird der Terrassenboden mithilfe des Allzweck-Reinigers zuverlässig wieder sauber.

Die eigentliche Grill-Aktion

Ein ausreichender Abstand zwischen Grillrost und Holzkohle ist wichtig, damit die Temperatur nicht zu hoch ist und das Fleisch nicht gleich verbrennt. Die wichtigsten Werte, die man beim Grillen von Fleisch im Auge behalten muss, sind die Kerntemperatur und die Garzeit. Während die Garzeit eines Steaks je nach Dicke variiert, gibt die Kerntemperatur präzise Auskunft darüber, ob das Steak schon den gewünschten Gargrad erreicht hat. Zeigt das Grillthermometer 57 Grad an, ist das ein guter Wert zur Orientierung. Alles Weitere ist abhängig von der bevorzugten Steak-Garstufe – hier gibt es verschiedene Vorlieben von „rare“ bis „well done“. Der Richtwert für die Garzeit von Würstchen liegt bei etwa 5 Minuten auf dem Grill.

Ein Steak sollte auf dem Grill übrigens nicht ständig gewendet werden. Sobald das Steak die gewünschte Garstufe erreicht hat, sollte man es vor dem Verzehr noch ein paar Minuten ruhen lassen. Grillgewürze, frisch gemahlener Pfeffer oder hochwertiges Meersalz werden erst nach dem Grillen aufgetragen. Und was gibt es dazu? Die Klassiker sind Salate, selbst gemachte Grillsoßen und Dips.

Neben dem beliebtesten Grillgut Steak und Würstchen befinden sich auch Brot, Kartoffeln und Gemüse ganz oben auf der Beliebtheitsskala, gefolgt von Hühnchen und Fisch. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einer gegrillten Knoblauch-Makrele?

Auch Desserts und Nachspeisen lassen sich prima auf dem Grill zubereiten. Als süßen Abschluss der Grillparty können beispielsweise frisch gegrillte Bananen oder Kuchen angeboten werden. Besonders Früchte eignen sich hervorragend fürs BBQ, aber auch gegrillte Marshmallows sind als Dessert immer ein Highlight.

Fazit: Grillen sorgt für leckeres Essen, Spaß an der frischen Luft und Geselligkeit – das funktioniert heute noch genauso wie an der Feuerstelle in der Steinzeit.