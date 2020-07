06.07.2020

Heuschnupfen: Auch im Sommer und Herbst ein Problem

Millionen Menschen in Deutschland sind mit Heuschnupfen vertraut. Die Volkskrankheit führt vor allem in den Frühlingsmonaten zu triefenden Nasen, Hautausschlag oder Asthma, wenn Birke, Hasel oder Gräser blühen.

Doch auch in den Folgemonaten drohen Beschwerden bis in den Herbst hinein, die schnell mit einer klassischen Erkältung verwechselt werden. Hier rechtzeitig zu reagieren, bewahrt den Betroffenen über Jahre vor unerkannten Beschwerden.

Heuschnupfen – eine Erkrankung mit vielen Symptomen

Der Begriff Heuschnupfen bezeichnet die Überreaktion des Immunsystems auf den Blütenstaub verschiedener Pflanzen. Bereits kleinste Mengen dieser Pollen reichen aus, dass der Körper eine Gefahr erkennt und Abwehrmaßnahmen einleitet. Da die Pollen am häufigsten über die Atemluft auf die Schleimhäute im HNO-Bereich gelangen, zeigen sich hier die heftigsten Symptome. Ein Anschwellen der Schleimhäute, Schnupfen, Husten und tränende Augen kennt jeder Betroffene.

Der Heuschnupfen ist somit mehr als ein reiner Schnupfen und zeigt sich weiter gefasst nicht nur beim Konzept mit natürlichen Pollen. Oft wird der Begriff synonym für jede Art von allergischen Reaktionen mit einem äußeren Erreger gezeigt, der über die Atemwege in den Organismus gelangt. Die wichtigsten Fälle sind die allergische Reaktion auf Hausstaubmilben und Tierhaare.

Heuschnupfen im Wandel der Jahreszeiten

Unsere Ratgeber für Ihre Gesundheit greifen das Thema Allergien immer wieder auf. Beim Thema Heuschnupfen sind Betroffene mit dem Problem konfrontiert, je nach Art der Allergie ganzjährig von Symptomen betroffen zu sein. Im Falle einer Überreaktion auf den Blütenstaub einzelner Pflanzen hängt das Auftreten der Symptome von der Blütezeit ab.

Auch wenn viele Pflanzen im Frühling bis Frühsommer ihre Blütenpracht entwickeln und zum Problem für Allergiker werden, gilt dies längst nicht für alle Gewächse. Auch später im Jahr können Pollen einzelner Pflanzen zu einer Belastung für Allergiker werden, beispielsweise:

Gräser (Blütezeit von Mai bis Oktober)

Beifuß (Blütezeit von Juni bis September)

Roggen (Blütezeit von April bis September)

(Blütezeit von April bis September) Wegerich (Blütezeit von April bis September)

Eine allergische Reaktion auf diese und weitere Pollen sind nicht so weit verbreitet wie beispielsweise bei Birkenpollen. Trotzdem zeigen viele Menschen hierzulande eine mehr oder weniger starke Reaktion auf diese und weitere Auslöser, ohne dass diese als Heuschnupfen erkannt werden.

Gefahren im eigenen Haushalt erkennen

Die Erreger eines Heuschnupfens in den Sommer- und Herbstmonaten sind primär in der freien Natur zu finden. Für Betroffene mit einer starken Allergie heißt dies oft, die Freizeit in der warmen Jahreszeit zu Hause zu verbringen und so den Erregern aus dem Weg zu gehen. Diese Rechnung geht nur auf, sofern zu Hause nicht weitere Auslöser einer allergischen Reaktion warten.

Das allergische Profil jedes Menschen ist individuell. Genügend Betroffene, die auf Pollen verschiedener Gewächse reagieren, zeigen keine Reaktion auf Hausstaubmilben und umgekehrt. Bei einem gestörten Immunsystem ist eine Allergie bei jedem der genannten Auslöser denkbar, oft ergänzt um weitere Reaktionen. Die Zeit zu Hause zu verbringen, ist deshalb oft keine adäquate Lösung und verschiebt die Probleme lediglich in einen anderen Lebensbereich.

Beschwerden über den Hausarzt abklären lassen

Um Heuschnupfen in den Sommer- und Herbstmonaten richtig zu behandeln, ist im ersten Schritt das Erkennen des Problems wichtig. Nicht immer wird Heuschnupfen gleich als solcher erkannt, schnell wird von einer „Sommergrippe” und ähnlichem gesprochen. Zweifel an dieser Annahme sind begründet, wenn in mehreren Jahren hintereinander ungefähr zur gleichen Zeit die Beschwerden auftreten. Natürlich hängt die Verbreitung der Pollen auch vom Verlauf des Sommers und der allgemeinen Witterung ab.

Der Besuch beim Hautarzt wird den Verdacht bestätigen oder auflösen. Dieser verweist gerne auf einen Allergologen, der mit einfachen und etablierten Methoden die allergische Reaktion auf eine Vielzahl von Auslösern testet. Neben der Blutentnahme für die Laboruntersuchung ist der Prick-Test etabliert. Bei diesem Hauttest werden kleine Mengen des Allergens in die Haut geritzt. Die Stärke der kutanen Reaktionen lässt präzise Aussagen auf die Stärke der allergischen Reaktion des Betroffenen zu.

Nach der Durchführung eines Prick-Test sind viele Patienten erstaunt, auf wie viele Erreger der eigene Stoffwechsel reagiert. Oft liegt jedoch nur eine minimale Reaktion vor, die keinen Einfluss auf die Lebensqualität nimmt. Lediglich ab einem gewissen Grad wird der Arzt eine medikamentöse Behandlung nahelegen.

Medikamente auf die Beschwerden exakt abstimmen

Um Heuschnupfen richtig zu behandeln, kommt es wesentlich auf die richtigen Medikamente an. Viele Produkte sind frei verkäuflich und werden als sogenannte Antihistaminika angeboten. Diese werden in Tablettenform, als Spray, Augentropfen und weiteren Darreichungsformen gereicht.

All diese Medikamente wirken der körperlichen Reaktion des Histamins als chemischer Botenstoff entgegen. Histamin fördert Entzündungen im Körper, was bei tatsächlichen Erregern eine lebenswichtige Eigenschaft ist. Lediglich bei Blütenpollen oder Tierhaaren ist der Ausstoß von Histamin fehl am Platz.

Durch die Gabe der Antihistaminika kann Histamin seine Reaktion als Botenstoff bei den Zellen der Schleimhäute entfalten. Eine Entzündung bleibt somit aus, die für die typischen Beschwerden wie Husten, Schnupfen oder Juckreiz verantwortlich sind. Die Einnahme von Antihistaminika findet oft erst als Reaktion auf vorhandene Beschwerden statt, der Organismus ist in diesem Fall bereits gestresst und erste Symptome liegen bereits vor.

Prävention oft besser als akute Behandlung

Ist eine Allergie auf bestimmte Pollen in den Sommer- und Herbstmonaten erkannt worden, lässt sich auch präventiv gegen die drohenden Beschwerden vorgehen. Um die allergische Reaktion langfristig nicht mehr zu zeigen, ist ein Impfschutz etabliert. Bei der sogenannten Hyposensibilisierung werden dem Organismus geringste Mengen des Allergens zugeführt. Bei mehrfacher Wiederholung zeigt dieser eine langsame Gewöhnung an die Stoffe und langfristig nicht mehr seine allergische Reaktion.

Die Behandlungsmethode ist etabliert und wird gerne bei Menschen angewandt, die sonst über ein intaktes Immunsystem verfügen. Wie jede Behandlung sind auch hier Nebenwirkungen möglich, über die der behandelnde Arzt gerne aufklärt. Bei einem geschwächten Immunsystem wird von der Impfung abgeraten, genauso wie einer Autoimmunerkrankung. Hier kann nicht abgeschätzt werden, ob bereits geringste Mengen für eine Überreaktion sorgen.

Auch ohne Impfung können sich Betroffene auf eine drohende Allergiephase vorbereiten. Sofern die ersten Anzeichen des Heuschnupfens gegeben sind und diese zur Jahreszeit passen, kann präventiv eine Allergietablette eingenommen werden. Diese haben sich über die letzten Jahrzehnte stetig weiterentwickelt und sorgen beispielsweise nicht mehr für ein leicht benommenes oder schläfriges Gefühl von Antihistaminika der ersten Generation.

Mit Hausmitteln eine Linderung herbeiführen

Wie in anderen Gesundheitsbereichen lehnen Personen die klassisch medikamentöse Behandlung ab. Oft wird befürchtet, dass dem Körper unnötige Chemie zugeführt wird oder die erfolgreiche Behandlung mit Nebenwirkungen einhergeht. Tatsächlich gibt es einige Hausmittel, mit denen sich aktiv gegen die Beschwerden vorgehen lässt. Diese sorgen im Regelfall nur für eine Linderung, nicht für ein Blockieren der Auswirkungen des Histamins. Zu den bekanntesten Hausmitteln zählen:

Eukalyptusöl: Ein Bad oder eine Inhalation mit Eukalyptusöl sorgt für eine Linderung von bronchialen Beschwerden . Wer bei seiner Allergie besonders unter Husten bis hin zum Asthma leidet, kann hiermit den Hustenreiz oft deutlich lindern.

. Wer bei seiner besonders unter Husten bis hin zum leidet, kann hiermit den Hustenreiz oft deutlich lindern. kalte Tücher: Wenn sich die Beschwerden vor allem durch brennende Augen zeigen, ist ein kühler Lappen auf den Augen eine echte Wohltat. Dieser sollte einfach wenige Minuten auf die Augen gelegt werden, was den Juckreiz in vielen Fällen hemmt.

vor allem durch brennende Augen zeigen, ist ein kühler Lappen auf den Augen eine echte Wohltat. Dieser sollte einfach wenige Minuten auf die Augen gelegt werden, was den Juckreiz in vielen Fällen hemmt. Duschen und Haare waschen: Das Kopfkissen im Bett ist ein echter Sammelplatz für Pollen. Diese verfangen sich über den Tag im Haar, so dass sich Betroffene im Schlaf über Stunden hinweg in den Pollen wälzen. Mit einer gründlichen Wäsche des Körpers am Abend und dem Auswaschen der Haare lässt sich dieses Problem einfach lösen.

Im Zweifelsfall Einschränkungen akzeptieren

Es gibt Fälle, in denen Menschen keinerlei Medikamente einnehmen möchten oder diese nicht vertragen. Falls sich allergische Beschwerden zeigen und alleine auf die genannten Hausmittel vertraut wird, ist im Extremfall mit Einschränkungen in der bisherigen Lebensweise zu rechnen. Hier gilt der Grundsatz: Am besten lässt sich mit einer Allergie umgehen, indem Betroffene gar nicht erst mit dem Auslöser in Kontakt kommen.

So zeigen sich Unterschiede bei Menschen, die in ländlichen Regionen oder der Großstadt wohnen. Im urbanen Raum sind viele Gewächse kaum zu finden, die eine spezifische Allergie auslösen. Für Großstadtkinder kann es sinnvoll sein, längere Naturausflüge zu vermeiden, wenn diese durch Gräser- oder Roggenfelder führen.

Ähnliches gilt auch für die Urlaubsplanung. Allergiker vertragen die Luft von Nord- und Ostsee oft sehr gut, direkt an der Küste haben Pollen nur wenige Chancen. Dies sind im Binnenland anders aus, wenn bei Spaziergängen durch Felder und Wälder permanenter Kontakt zu unzähligen Pollen besteht. Wer bereit ist, Kompromisse einzugehen, wird sein Leben beschwerdefreier gestalten können.

Auswirkungen auch aufs Arbeitsleben gegeben

Die genannten Einschränkungen gelten nicht nur für die private Lebensführung. Auch im Arbeitsleben sind erhebliche Einschränkungen denkbar, bei starken Symptomen leidet die persönliche Leistungsfähigkeit erheblich. Im Extremfall ist sogar eine Arbeitsunfähigkeit durch Heuschnupfen denkbar, die schon vor wenigen Jahrzehnten juristisch bestätigt wurde (AZ: 5 AZR 37/91, Urteil aus 1992).

Dies ist natürlich kein Freibrief für Angestellte, bereits bei geringen Beschwerden zu Hause zu bleiben und auf eine Arbeitsunfähigkeit zu plädieren. Die Behandlung mit Medikamenten oder der häufige Arztbesuch reicht im Regelfall ebenfalls nicht aus. Nach dem genannten Urteil hat sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes aufgrund allergischer Beschwerden als Dokument mit hoher Beweiskraft durchgesetzt.

Wichtig ist, als Arbeitgeber die Beschwerden von Mitarbeitern nicht zu verharmlosen. Es sollte nicht erst zu einer Asthma-Attacke am Arbeitsplatz kommen müssen, um die Beschwerden eines Angestellten ernst zu nehmen. Hier helfen Toleranz und das offene Gespräch weiter, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Veränderungen im Laufe des Lebens erkennen

Der menschliche Körper verändert sich über die Jahrzehnte des Lebens hinweg. Ernährung, Stress und andere Lebensgewohnheiten nehmen Einfluss auf das Immunsystem und somit auch die Reaktion auf potenziell allergische Auslöser. Wer als Kind unter einer Pollenallergie litt, kann als Erwachsener beschwerdefrei durchs Leben gehen. Umgekehrt prägt sich manche Allergie erst im Laufe des Lebens aus, wenn das Immunsystem schwächer wird und Fehlreaktionen zeigt.

Genau dieser Fakt wird von vielen Betroffenen verleugnet. Nicht selten gehen Menschen über Jahrzehnte ohne Beschwerden durchs Leben, bis auf einmal im Sommer oder Herbst ungeahnte Symptome auftreten. Hier gilt es, offen zu bleiben und die Option einer allergischen Reaktion nicht direkt auszuschließen. Das Gespräch mit dem Hausarzt sollte schnell zur Aufklärung der individuellen Situation beitragen.

Kreuzallergien – ein typisches Problem bei Heuschnupfen

Ein weiteres Indiz für die plötzliche, allergische Reaktion auf bestimmte Pollen sind sogenannte Kreuzallergien. Hierbei zeigt sich eine ähnliche Symptomatik in einem anderen Lebensbereich, die auf den ersten Blick nichts mit dem bekannten, allergischen Auslöser zu tun hat. Tatsächlich sind Erkenntnisse über viele Kreuzallergien über Jahrzehnte hinweg aus den Erfahrungen zahlloser Patienten entstanden.

Kreuzallergien treten nicht automatisch auf, können jedoch als Indizien für bestimmte, unerkannte Überreaktionen genutzt werden. Zu den typischen Kreuzallergien für Pollen, die in Sommer und Herbst unterwegs sind, gehören:

Erdnüsse, Hülsenfrüchte und Sojaprodukte als Kreuzprodukte zu Gräser-Pollen

zu Gräser-Pollen Erdnüsse, Getreideprodukte und Kartoffeln als Kreuzprodukte zu Roggen-Pollen

zu Roggen-Pollen Kräuter, Sellerie und Tomaten als Kreuzprodukte zu Beifuß

Um eine eventuelle Kreuzallergie abzuklären, ist der Prick-Test ebenfalls geeignet. Ein Allergologe kann auf eine Fülle von potenziellen Auslösern prüfen, um Klarheit zu schaffen. Beachten Sie: Nur weil keine Allergie oder Kreuzallergie vorliegt, kann der Organismus eine andere Art der Unverträglichkeit auf Tomaten, Soja und sonstige Nahrungsmittel zeigen.

Das Zuhause zur pollenfreien Zone machen

Wie sich die allergische Situation auch gestaltet, in den eigenen vier Wänden sollte der Organismus zur Ruhe kommen. Dies wird bei Betroffenen in den Sommer- und Herbstmonaten oft nur durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten möglich sein. Allerdings gibt es einige praktische Tipps, mit denen das Zuhause zu einem entspannten Ort für das angespannte Immunsystem wird. Zu den wichtigsten Lösungen gehören: