vor 38 Min.

Hitzewelle lässt Stromverbrauch in die Hölle schnellen

Nicht nur die Temperaturen sind in den letzten Wochen kräftig gestiegen: Auch der Stromverbrauch schnellte in die Höhe. Schuld daran sind die zahllosen Ventilatoren und Klimageräte, mit denen sich die Deutschen Kühlung verschaffen.

Über viele Jahre waren Klimaanlagen in Deutschland kein Thema. Für die wenigen wirklich warmen Sommertage genügte ein Tisch- oder Standventilator zu Hause vollkommen. Doch spätestens mit der historischen Hitzewelle von 2018 änderte sich dies. Die Nachfrage nach Klimageräten stieg sprunghaft an. Spätestens nun war auch eine langfristige Erderwärmung und eine damit verbundene Häufung von Hitzewellen nicht mehr von der Hand zu weisen. Zumindest die boomende Branche der Klimagerätehersteller freut es ebenso sehr wie die Eisdielen und Getränkehersteller. Diese konnten sich in den vergangenen Wochen in Augsburg schließlich auch über hohe Umsätze freuen.

Während Ventilatoren noch immer mit Abstand am gefragtesten sind, steigt das Interesse an echten Klimaanlagen. Viele Menschen haben im Urlaub in heißen Gefilden positive Erfahrungen mit wohltemperierten Hotelräumen gemacht oder kommen am Arbeitsplatz in den Genuss klimatisierter Räume. Schätzungen zufolge soll die Zahl der Privathaushalte mit Klimaanlagen in den kommenden Jahren von bescheidenen 4 Prozent auf immerhin 13 Prozent steigen. Doch steigt damit auch gleich der Stromverbrauch, wie Kritiker monieren?

Europa auf der Gewinnerseite

Die europäische Stromversorgung ist grundsätzlich sicher, auch wenn die Nachfrage in den Sommermonaten steigt. Ausgeklügelte Systeme zur Stromversorgung in Privathaushalten tragen zu einer immer effizienteren Stromnutzung bei. Vor allem Timer, die elektronische Geräte automatisch an- und ausschalten, tragen dazu bei. Der alte Standventilator läuft noch die ganze Nacht durch, auch wenn die Bewohner längst eingeschlafen sind. Klimageräte sind dagegen mit einem Timer versehen, der sie nach 30 oder 60 Minuten automatisch ausschaltet, sodass sie keinen unnötigen Strom verbrauchen.

Doch dies ist nur ein Aspekt. Viel bedeutender sind die ganzjährig betrachtenden Auswirkungen der globalen Erwärmung: Im Sommer mag der Stromverbrauch aufgrund der wachsenden Zahl der Klimaanlagen steigen, doch dafür sinkt er im Winter enorm, weil die Heizung wenig laufen muss. Forscher schätzen, dass der Energiebedarf in Mitteleuropa auch bei steigendem Klimaanlagenbetrieb im Sommer langfristig um etwa zehn Prozent sinken wird.

Tipps zum Kauf einer Klimaanlage

Wer angesichts der Hitzewelle über den Kauf einer Klimaanlage nachdenkt, der sollte sich vor dem Kauf gründlich informieren. Günstige mobile Geräte, die einfach im Zimmer aufgestellt werden, heißen nicht umsonst Klimageräte. Sie funktionieren ähnlich wie ein Ventilator und können das Zimmer nicht wirklich herunterkühlen. Dazu muss die angesaugte warme Luft nämlich nach außen abgeleitet werden. Wird dazu ein Schlauch durchs offene Fenster gelegt, dringt gleichzeitig so viel Warmluft ein, dass der Kühleffekt verloren geht. Besser ist eine Split-Anlage mit Innen- und Außenteil, für die jedoch die Wand aufgebrochen werden muss. Die Kosten sind entsprechend hoch, doch für wirklich kühle Räume lohnt sich die Investition.