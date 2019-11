17:28 Uhr

Indoor Möglichkeiten für die Herbstzeit

Herbstzeit ist Bastelzeit, zumindest für Familien. Doch nicht jeder hat Kinder oder sie sind schon groß und haben keine Lust mehr zum Basteln. Doch was tun, wenn das nass-kalte Wetter einen mehr oder weniger dazu zwingt, drinnen zu bleiben.

Zum Glück gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um sich die Zeit zu vertreiben und dabei nicht vor TV und Konsole zu versauern.

Herbstzeit mit Kindern

Die Herbstzeit eignet sich toll zum Basteln, wenn das Wetter wirklich schlecht ist. Dafür sollte natürlich vorgesorgt werden, wenn es gerade nicht regnet und sich die Sonne zeigt. Mit den Kids dann nach draußen gehen und Materialien für die extrem schlechten Tage zu sammeln, macht nicht nur Spaß, sondern auch kreativ. Dabei eignet sich praktisch alles, was man im Wald findet, um es zu einer kreativen Arbeit zu gestalten. Holzstöcke können beispielsweise das Gerüst für einen Tannenbaum sein, Blätter sind hervorragend geeignet, um tolle Bilder damit zu gestalten und Kastanien-Männchen sind einfach Kult.

Doch auch Beeren – solange sie nicht giftig sind – sind tolle Materialien, um sie zu verarbeiten. Zudem ist Moos, das jetzt überall in den Wäldern sprießt ideal, um es als Dachbedeckung für die Krippe zu verwenden. Jeder sollte jetzt die Zeit nutzen, um im Stadtwald oder im Siebentischwald Materialien für die Bastelzeit zu besorgen. Die Tage können deutlich angenehmer gestaltet werden und die Kids langweilen sich nicht zu sehr.

Herbstzeit für Erwachsene

Erwachsene und ältere Menschen müssen bei nass-kaltem Wetter nicht wirklich vor die Türe. Zum einen, weil sie durch Beschwerden und Krankheiten das Wetter schlechter vertragen und es auf die Gelenke schlägt. Zum anderen aber auch, um sich nicht unnötig dem widrigen Wetter auszusetzen und gar eine Erkältung zu bekommen. Aus diesem Grund sind Erwachsene bei kaltem und nassem Wetter lieber in den eigenen vier Wänden und genießen die Wärme.

Doch auch dies kann gerade in unseren Breiten schnell langweilig werden, da es nicht selten ist, dass das Wetter so über Wochen anhält. Bücher lesen macht ja richtig viel Spaß, aber irgendwann hat selbst die größte Leseratte genug von Büchern. Bevor man aber jetzt vor dem Fernseher oder der Konsole versauert, hier ein paar Tipps, wie die Regentage im Herbst und Winter gestaltet werden könnten.

Logical Rätsel und Kreuzworträtsel

Kreuzworträtsel sind seit Jahrzenten der Renner. Nicht nur bei den „Alten“ kommen diese kniffligen Rätsel gut an. Auch die Jugend hat Spaß am Rätseln dank der vielen unterschiedlichen Möglichkeiten dieser Rätsel. Sudoku ist zum Beispiel ein kniffliges Zahlenrätsel, welches bei Jung und Alt sehr gut ankommt. Doch auch das Anagramm ist für jedes Alter bestens geeignet. Sie wissen gerade nicht, was ein Anagramm ist? Kein Problem. Das Wort Palme ist beispielsweise ein Anagramm zu Lampe oder Ampel. Dies heißt also, dass Sie die Buchstaben nur umstellen müssen und dann ein neues Wort erhalten. Das kann schon ganz schön knifflig werden.

Doch nicht nur Kreuzworträtsel oder andere knifflige Aufgaben gibt es zu lösen. Immer beliebter werden beispielsweise Logikrätsel, die ebenfalls für alle Altersstufen erhältlich sind. Hier findet man beispielsweise seit dem Jahr 2003 die PM Logical Hefte, die unterschiedliche Rätsel beinhalten aber sich nach wie vor, seit fast 20 Jahren, größter Beliebtheit erfreuen. Die Hefte erscheinen monatlich, doch im Internet finden sich viele dieser Logical Rätsel, wer sich daran einmal probieren möchte.

Escape Games und Escape Rooms in Augsburg

Viele kennen bereits die Escape Games, die im Netz gespielt werden können. Escape Games zählen zu dem Genre der Adventuregames und sind in der Regel Browserspiele. Dabei geht es in dem Spiel darum, dass Rätsel gelöst werden müssen, um das Spiel zu gewinnen. Wer jetzt aber nicht unbedingt am Computer Escape Games spielen möchte, hat nun ganz neue Möglichkeiten. Weltweit gibt es sogenannte Escape Rooms, die tatsächlich vorhanden sind und in die man hineingehen kann.

Vor allem bei Gruppen sind diese Escape Rooms sehr beliebt und auch Firmen nutzen diese, um teambildende Maßnahmen durchzuführen. Auch in Augsburg gibt es Escape Rooms. In diesen hat man dann 60 Minuten Zeit, das Rätsel zu lösen und als Gewinner aus dem Spiel hervorzugehen.

Escape Rooms sind meist ein oder zwei Räume, die mindestens eine Türe besitzen. Die Gegenstände in den Escape Rooms halten Lösungshinweise bereit oder es gibt Codes und Passwörter. Geeignet sind Escape Rooms ab 14 Jahre und zusammen mit einer Gruppe machen diese realen Spiele am meisten Spaß.

Crossboccia – was ist das bitte?

Boccia kennt ja nun wirklich fast jeder. Crossboccia hingegen ist perfekt, um es auch drinnen zu spielen. Wie soll das gehen, ohne den Boden zubeschädigen? Ganz einfach. Crossboccia wurde vor einigen Jahren mit weichen Kugeln entwickelt. Dies heißt, dass man es fast überall spielen kann. Am Strand, in Parks, auf Spielplätzen oder eben zu Hause. Wenn draußen also widriges Wetter ist, kann Crossboccia eine tolle Möglichkeit sein, um sich die Zeit zu vertreiben. Das Spiel kann mit oder ohne Kinder gespielt werden und bringt jede Menge Laune, wenn man eine tolle Gruppe ist. Die Kugeln können so vielseitig eingesetzt werden und man kann dabei die Treppen oder auch das Waschbecken nutzen, um Boccia zu spielen. Mit den weichen Kugeln geht auch garantiert nichts kaputt.

Slotcarrennen fahren

Slotcars sind wieder voll im Kommen – ja Slotcar Bahnen sind ein hippes Wort für Carrerabahnen. Aber dieses Game kommt wohl nie aus der Mode. Jung und Alt erfreuen sich daran und wer den Adrenalinkick liebt, wird hier jede Menge Spaß haben. Dabei ist es vollkommen gleich, wie alt man ist, für Slotcars ist man nie zu alt und vor allem sind sie einfach Kult!

Malen oder hipper ArtNights erschaffen

Mit der TV-Shop „Höhle der Löwen“ sind ArtNights in ganz Deutschland bekannt geworden. Lässt das Wetter mal wieder zu Wünschen übrig, ist es der perfekte Zeitpunkt, ArtNights zu erstellen. Das Prinzip ist dabei total einfach. Ein erfahrener Künstler zeigt den Teilnehmer des Workshops, wie er selbst vor Jahren ein Bild auf dieser Basis erschaffen hat. In gemütlicher Runde etwas eigenes und kreatives Zauber hebt die Stimmung, selbst bei dem schlechtesten Wetter. Und keine Angst, man muss kein Maler sein, um ein ArtNight erstellen zu können. Selbst die unbegabtesten Maler schaffen dies. Vor allem macht es richtig Spaß und kann ein ganz besonderes Erlebnis werden, ob man malen kann oder nicht.

Egal, für was man sich auch entscheidet, es gibt unzählige Möglichkeiten, die kalten und nassen Tage ohne Langeweile zu überstehen. Und sind wir doch mal ehrlich, selbst wenn wir den ganzen Tag Zeit hätten, Haushalt oder Büroarbeiten kann man immer machen. Ab und zu braucht es einfach mal etwas Abwechslung, um aus dem Alltag und dem Hamsterrade auszubrechen. An Regentagen ist dies genau der richtige Zeitpunkt. Denn zum einen ist die Laune dann eh meist im Keller und zum anderen kann Kreativität auch die Motivation für die Hausarbeit oder die Anfertigung eines Angebot deutlich nach oben treiben.

Lassen auch Sie Ihren Alltag einmal hinter sich und werden sie kreativ, machen Sie das, wozu Sie Lust haben und sie werden sehen, dass die Motivation deutliche besser wird. Mit diesen kleinen Auszeiten laden Sie die Batterien wieder auf. Und auch wenn Sie kein Maler sind, lassen Sie sich treiben und genießen Sie das Zusammensein mit anderen „Nichtkünstler“. Sie werden überrascht sein, wie einfach es Ihnen dann doch von der Hand geht. In Augsburg haben Sie unendlich viele Möglichkeiten, um sich einfach mal zu erholen. Sie müssen Sie nur nutzen!