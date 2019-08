vor 31 Min.

Innovation bei Arzt und Apotheke: Wer begeistert mit seiner Idee?

Das Gesundheitssystem in Deutschland – es steht vor großen Herausforderungen. Der demografische Wandel verändert die Alterspyramide, auch die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen steigt. Der Finanzierungsdruck nimmt zu, Fachkräftemangel droht und ein regionales Gefälle bei der Versorgungsqualität ist längst Realität.

Was tun? Zusammen mit der Medical Tribune und der Deutschen Apotheker Zeitung hat 1 A Pharma mit dem „1 A-Award“ im letzten Jahr einen Preis ins Leben gerufen, der konkrete Verbesserungen in der medizinischen Versorgung auszeichnet. In diesem Jahr geht es in die zweite Runde – Bewerbungsschluss für innovative Projekte ist der 31. August 2019 (www.1a-award.de). Jeweils fünf Projekte in den Kategorien „Apotheke“ und „Arzt“ gehen dann ins Rennen um den diesjährigen 1A-Award, die beiden Gewinner ermittelt eine unabhängige Jury.

Die beiden Gewinner aus dem letzten Jahr

Tradition verpflichtet - nicht nur Bewährtes bewahren, sondern auch neue Schritte wagen. Das gilt für die über 300 Jahre alte Stadt-Apotheke in Külsheim im Besonderen. Damit hat die Inhaberin Angela Haegele-Weber für ihre Innovationsfreudigkeit den 1A-Award 2018 gewonnen. Sie hat in einem Nachbarort ohne Apotheke einen digitalen Rezeptscanner installiert, damit Medikamente schneller bei ihren Kunden ankommen. Kundenservice pur.

Die unabhängige Jury des 1A-Awards hat dieses Projekt in ganz besonderem Maße überzeugt: Unter dem Aspekt „Einfach verstehen“ hat Angela Haegele-Weber den Nutzen für ihre Kunden über alles gestellt und ist neue Wege gegangen. Der digitale Rezeptscanner ist sicher und praktisch für die Bewohner auf dem Land, die Technik ausgereift, der Datenschutz gewährleistet. Dieses Angebot schließt eine Lücke zwischen lokalen Apotheken und dem Versandhandel.

Wenn die gewohnten Wege der medizinischen Versorgung an ihre Grenzen stoßen, geht das fast immer zu Lasten der Patienten. Umdenken? Schwierig. Ganz neue Wege gehen? Mühevoll und beschwerlich. Aber genau das hat die Initiative „Gesundheit für Billstedt/Horn“ in Hamburg gemacht. Der „Gesundheitskiosk“ ist das Leuchtturm-Projekt der Initiative „Gesundheit für Billstedt/Horn“, die zwei lokale Ärzte 2012 angeschoben haben.

Ziel war es, in beiden Stadtteilen bessere Strukturen für die medizinische Versorgung aufzubauen. Im Gesundheitskiosk, der im Schatten eines großen Einkaufszentrums liegt, berät ein medizinisch ausgebildetes und mehrsprachiges Team Patienten vor und nach Arztbesuchen, koordiniert Behandlungsschritte und vermittelt sie kostenlos an Einrichtungen und Vereine im Stadtteil.