29.07.2019

Mallorca – eine Insel, die viel zu bieten hat

Mallorca ist das Urlaubsland der Deutschen schlechthin und dies ganz zu Recht. Denn Mallorca ist nicht nur Ballermann oder Partymeile. Die Insel hat für jeden Urlauber etwas zu bieten und ist zudem ein Ruhepol für gestresste Menschen. Natürlich können sich die wenigsten vorstellen, dass es auf Malle, wie es liebevoll genannt wird, auch Ruhe gibt. Aber die gibt es tatsächlich und die Partymeile ist nur ein sehr kleiner Teil der Hauptstadt Palma. Wer Ruhe sucht, wird definitiv im Hinterland fündig. Doch auch etwas abseits der Hauptstadt gibt es traumhafte Buchten und Regionen, in denen man sich hervorragend erholen kann.

Mallorca Touristen sind nicht nur Partygäste

Wer Mallorca hört, denkt natürlich sofort an den Ballermann und Party bis zum Morgen. Doch dies ist eigentlich vollkommen falsch. Mallorca hat so viele wunderschöne Ecken zu bieten und nur ein Bruchteil der Insel ist eine Partymeile. Dabei ist vor allem das Hinterland sehr reizvoll und dies wissen die zahlreichen Urlauber auf Mallorca zu schätzen.

Dabei wird noch immer sehr viel über Last Minute gebucht, da sich zahlreiche Deutsche kurzfristig entscheiden, ein paar Tage Sonne, Strand und Meer zu genießen. Vorteil ist natürlich die Nähe zu Deutschland. Innerhalb kürzester Zeit ist der Flieger auf Mallorca und wer ein paar freie Tage hat, nutzt diese natürlich gerne, um einen Last-Minute-Kurzurlaub auf Mallorca zu buchen.

Auf der Insel gibt es unzählige schöne Ecken mit wunderschönen Buchten, malerischen Dörfern und einer traumhaften Berglandschaft. Hier findet jeder Urlaubstyp das Passende und wer die Ruhe liebt, wird sich vor allem im Hinterland sehr wohl fühlen. Die Strände sind in der Regel in kürzester Zeit erreichbar und auch die Touristenorte sind innerhalb von wenigen Kilometern anzufahren.

Porto Cristo beispielsweise hat einen wunderschönen kleinen Hafen und in den Cafés und Bars kann man die einlaufenden Boote beobachten. Wasserratten hingegen sollten nicht an die bekannten Strände, die es auf der Insel gibt. Ein echter Geheimtipp sind dabei Cala Mitjana, Cala Marmols oder auch Cala Llado. Hier hat man selbst in der Hochsaison noch Glück vollkommen alleine zu sein.

Die Touristenzahlen von Mallorca

Knapp 700.000 Touristen kamen im ersten Quartal 2019 auf die Insel. Dies entspricht einem Zuwachs von 2,2 Prozent. Auch wenn es heißt, dass die Zahlen rückläufig sind, kann dies abschließend noch gar nicht wirklich gesagt werden, da zum einen die späten Osterferien die Besucherzahlen verzerren und zum anderen die Sommerferien gerade erst begonnen haben.

Natürlich hat Mallorca einiges getan, dass Urlauber verärgert sind. Aber man muss sich auch überlegen, dass es mittlerweile sehr schwer für Einheimische ist eine Wohnung zu finden, da diese meist nur an Touristen vermietet werden. Doch auch andere Maßnahmen, die die mallorquinische Regierung getroffen hat, ist den Urlaubern ein Dorn im Auge. Dennoch ist es abzuwarten, was der Sommer bringt, bevor man wirklich urteilen kann, ob die Besucherzahlen auf Mallorca wirklich rückläufig sind.

Das neue Mallorca

Für die meisten Mallorquiner, die auf der Insel leben, ist der Tourismus ein Segen und kein Fluch. Dennoch platzt die Insel aus allen Nähten, wie beispielsweise auch Ibiza. Schaut man sich die Zahlen an, waren im Jahr 2018 mehr als 16,6 Millionen Urlauber auf den Balearen, was heißt, dass diese Rekordzahl kaum noch zu meistern ist.

Auch wenn die Urlauber eine Menge Geld in die Kassen spülen, hat die Medaille auch eine Kehrseite. Wie bereits erwähnt, finden Einheimische kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Zudem nimmt die Zahl der Zuwanderer stark zu, und während vor Jahren noch 95 Prozent der Nachbarn Einheimische waren, hat sich diese Zahl stark nach unten bewegt.

Zudem muss man auch bedenken, dass Orte, die eine Einwohnerzahl von rund 2.000 Menschen haben, oftmals an ihre Grenzen stoßen, wenn zusätzlich noch 1 Millionen Urlauber pro Jahr in diesen Ort kommen. Dabei ist nicht nur der Ort brechend voll, sondern auch die Natur leidet darunter – und zwar massiv.

So wird der Overtourism bekämpft

Da nicht nur Urlauber, sondern auch Wahl-Mallorquiner die Insel verändern, wurden jetzt Bürgervereinigungen gegründet, damit beispielsweise die Mieten bezahlbar bleiben. Mallorquiner mit mittlerem oder geringerem Einkommen haben kaum noch eine Chance eine Wohnung zu finden, da die Preise in den letzten Jahren rund 50 Prozent gestiegen sind.

Gleichzeitig heißt dies aber nicht, dass die Einheimischen keine Touristen mehr möchten, sondern einfach, dass die Insel im Sommer nicht aus den Nähten platzt. Daher wurde jetzt beispielsweise ein „Manifest gegen Kreuzfahrtschiffe“ vorgelegt. Dabei haben mehr als 30 Vereinigungen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterzeichnet und selbst im Internet sind mehr als 8.000 Unterschriften getätigt wurden. Bei diesem „Manifest gegen Kreuzfahrtschiffe“ geht es darum, dass das Einlaufen der Kreuzfahrtschiffe begrenzt wird. Entweder soll nur noch ein Schiff pro Tag anlegen dürfen oder es wird auf 4.000 Passagiere pro Tag begrenzt. Denn kommen mehrere Kreuzfahrtschiffe an einem Tag, kommen auch Zigtausende Urlauber auf die Insel.

Dabei ist das Problem, dass sich durch diese Unmengen an Touristen auch das Gewerbe in der Altstadt geändert hat. Wo einst Geschäfte waren, in denen die Einheimischen ihre Lebensmittel einkauften, sind heute nur noch Souvenirshops, Eisdielen oder Bars zu finden. Für die Einheimischen bedeutet dies, dass sie deutlich längere Wege in Kauf nehmen müssen, was vor allem für die ältere Bevölkerung oftmals nur noch schwer zu meistern ist.

Weiterhin muss man sehen, dass der Flughafen zwar aus allen Nähten platzt, dies sich aber nicht auf die Hotels auswirkt. Denn viele der Zigmillionen Besucher übernachten in illegalen Ferienwohnungen und –häusern, die oftmals nicht gemeldet sind. Auch dem will die Regierung jetzt nachgehen und hier empfindliche Strafen verhängen, wenn eine Ferienwohnung nicht als diese ausgegeben wird.

Billigtourismus ist das Problem auf der Insel

Einen Vorteil haben die Kreuzfahrttouristen allerdings. Sie sind gut erzogen und wissen, wie man sich zu verhalten hat, im Gegensatz zu den Billigtouristen, die Anstand und Benehmen wohl einfach in Deutschland am Flughafen ablegen. Natürlich sind dies nicht nur die Billigtouristen aus Deutschland, auch die Engländer rühmen sich nicht mit gutem Benehmen, wie man mittlerweile weiß. Betrunkene Engländer, die vom Balkon in den Pool springen, haben einige Veranstalter nun dazu veranlasst, dass Engländer keine Zimmer mehr auf der Poolseite erhalten. Denn leider mussten bei diesen Exzessen einige junge Menschen ihr Leben lassen.

Ein weiterer Aspekt der Kreuzfahrttouristen ist, dass man genau weiß, wann wie viele Menschen an Land gehen. Zudem kommen sie in der Regel im Mai und Oktober, geben jede Menge Geld aus und sind somit sehr angenehme Urlauber.

Overbooking – der Dokumentarfilm über die Probleme der Mallorquiner

Der in Hampstead bei London geborene Wahl-Mallorquiner Joe Holles wohnt in Valldemossa, einem wunderschönen Dorf mit der weltweit höchsten Touristenzahl pro Einwohner. Dies nahm er zum Anlass, den Dokumentarfilm „Overbooking“ zu produzieren und landete einen absoluten Erfolg damit. Der Film lief ganze drei Monate im Kino von Palma und allein im ersten Monat war der Film permanent ausverkauft. Somit ist „Overbooking“ der erfolgreichste spanische Dokumentarfilm, der jemals gedreht wurde.

Dabei war Joe Holles wichtig, dass alle zu Wort kommen, da es auch wirklich alle angeht. Für Holles ist klar, dass Mallorca weniger Masse, aber dafür mehr Qualität benötigt. Dabei nennt er das Beispiel, dass sein Dorf zwar mit zahlreichen Bars bestückt ist, aber keine Bar lokale Produkte anbietet, da alle Restaurants und Bars auf die Urlauber ausgerichtet sind. Schnitzel und Schweinshaxe können die Deutschen auch zu Hause essen. Mallorquinische Spezialitäten sind allerdings kaum noch zu finden.

Verstehen, was auf Mallorca vorgeht

Natürlich werden einige Urlauber verärgert sein und Mallorca hat sich das Problem auch selbst geschaffen. Doch natürlich muss man auch beide Seiten der Medaille sehen. Jeder Deutsche sollte sich vielleicht einmal an den Platz der Mallorquiner stellen und sich vorstellen, wie es ist, wenn Millionen Urlauber ein Dorf überrennen, keine Lebensmittelgeschäfte mehr in der Nähe sind und die Mieten unbezahlbar werden. Von der Verschmutzung gar nicht zu reden.

Natürlich ist dies in vielen deutschen Städten schon heute der Fall, selbst wenn dies nicht durch Touristen kommt. Dennoch muss man natürlich überlegen, dass ein solches Urlaubsparadies, wie Mallorca, irgendwann kein Paradies mehr ist und des Deutschen liebste Urlaubsinsel keine gute Wasserqualität mehr hat oder die wunderschöne Natur einfach niedergetrampelt wurde.

Jeder, der auf Mallorca oder in jedem anderen Land Urlaub macht, sollte daher auch sein Benehmen und seinen Anstand nicht zu Hause lassen, sich den Gegebenheiten und dem Land anpassen, so wie er es sich auch von den Urlaubern erwartet, die in Deutschland Urlaub machen.