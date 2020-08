06.08.2020

Medizinische Versorgung in Bayern - steigende Ärztezahl

Einmal pro Jahr veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) ihre Versorgungsatlanten. Diese sollen zeigen, wie es um die medizinische Versorgung im Freistaat bestellt ist und an welchen Punkten der oft thematisierte Ärztemangel zu spüren ist.

Patienten, die Wartezeiten und lange Anfahrtswege bereits kennen, dürfte manche Erkenntnis wenig überraschen, denn laut der Experten gibt es einiges zu tun.

Versorgungsatlanten legen dar, wo es an Ärzten fehlt

Die Versorgungsatlanten der KVB sind ein gutes Instrument, um die ärztliche Versorgung in Bayerns Landkreisen und Städten näher zu betrachten. Nicht nur die bloße Anzahl der Mediziner und Medizinerinnen wird hier berücksichtigt, sondern auch deren Alter ist einsehbar. So wird schnell erkennbar, wo sich die Situation aufgrund bevorstehender Wechsel in das Pensionsalter noch verschlechtern könnte. Verfügbar sind die Atlanten für alle Internetnutzer kostenlos unter kvb.de.

Eine wichtige Grundlage für die Beurteilung des Ist-Zustandes stellt der Versorgungsgrad dar. Dieser gibt in Prozent an, wie gut eine Region oder Stadt mit Ärzten versorgt ist. Dabei gehen die Experten noch etwas weiter ins Detail und schlüsseln zusätzlich nach Fachbereichen auf. Wie viele Mediziner und Medizinerinnen für eine Abdeckung von 100 Prozent benötigt werden, legen Verhältniszahlen fest. Dementsprechend kommen beispielsweise auf einen Hausarzt im Freistaat rund 1.609 und auf einen Kinderarzt 2.862 Patienten. Gibt es in einer Region weniger als die erforderliche Anzahl, so sinkt der Versorgungsgrad auf unter 100 Prozent, stellenweise liegt er über dieser Marke.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung gibt zu bedenken, dass eine Unterversorgung mit Fachärzten erst dann gegeben ist, wenn der Versorgungsgrad 50 Prozent oder weniger beträgt. Im Bereich der Hausärzte ist bereits ab höchstens 75 Prozent von einer unterversorgten Region die Rede. Eine „drohende Unterversorgung“ liegt allerdings schon vor, wenn sich der Versorgungsgrad unter 100 Prozent befindet.

Nackte Zahlen können täuschen

In den Versorgungsatlanten wird deutlich, dass einige Regionen derzeit noch keine Unterversorgung mit Ärztinnen und Ärzten zu befürchten haben. Dies ist jedoch nicht selten nur auf dem Papier zutreffend. In vielen Praxen sind die Wartezimmer voll, das Personal muss Überstunden leisten und für die Patientenbetreuung bleiben meist nur wenige Minuten. Ein Verweis auf den guten Versorgungsgrad – in Augsburg sind es bei Hausärzten zum Beispiel knapp 106 Prozent – sorgt nicht selten für ungläubiges Staunen auf allen Seiten.

Dass der Versorgungsgrad nicht unbedingt die Realität wiedergeben kann, liegt an einer veralteten Grundlage für die Berechnung. So müssen für die letztendliche Kalkulation einige Parameter herangezogen werden, die allerdings schon einige Jahre lang nicht mehr überarbeitet wurden. Dies zeigt sich unter anderem an der psychotherapeutischen Versorgung. Diese ist laut Versorgungsgrad nicht besorgniserregend schlecht, Patienten aber warten häufig lange auf einen Termin. Die Ursache für die Abweichung zwischen Berechnung und Realität liegt darin, dass heute immer mehr Menschen eine psychotherapeutische Behandlung benötigen.

Schlechtere Versorgung trotz steigender Ärztezahl?

Es klingt verrückt: in Bayern gibt es immer mehr Ärzte und dennoch verschlechtert sich die Lage scheinbar stetig. Auch Experten fällt dies auf und einige von ihnen betonen, dass nicht nur die „Köpfe“ gezählt werden dürfen, um ein realistisches Bild von der Versorgung zu erhalten. Schließlich entspricht ein Arzt in den Berechnungsschemata nicht etwa einer Person, sondern jener Stundenzahl, die auf einen in Vollzeit tätigen Mediziner entfällt.

Nun ist es jedoch so, dass Teilzeit sowohl für Ärztinnen als auch für Ärzte ein immer interessanteres Modell wird und es folglich mehr Köpfe braucht, um eine volle Stelle zu besetzen. Hinzu kommt, dass eine wachsende Zahl von Medizinern eine Festanstellung bevorzugt und die Selbständigkeit hingegen scheut. Auf Portalen wie praktischarzt.de herrscht aus diesem Grund reger Andrang, denn Kliniken und Praxen suchen heute online nach neuem Personal.

Sich niederzulassen, ist also nicht unbedingt das, was sich Medizinstudenten nach ihrer Facharztausbildung wünschen. Vor der Pensionierung stehende Ärzte suchen daher händeringend nach Nachfolgern – doch oft bleiben ihre Praxen leer. Zu sehen ist dies nicht nur bei den Hausärzten, sondern auch bei Kinderärzten. An ihnen fehlt es laut KVB besonders: Landkreise wie Dachau, Ebersberg oder Eichstätt zeigen einen Versorgungsgrad, der zwar noch über der 50-Prozent-Marke, aber bereits weit unter 100 Prozent liegt.

Veraltete Richtlinien wurden überarbeitet

Eine Niederlassung ist zudem nicht immer leicht. Regionen und Landkreise, die mit einem Versorgungsgrad von über 110 Prozent als überversorgt gelten, werden praktisch blockiert. Hier können sich infolgedessen keine Mediziner mehr niederlassen, oder müssen dabei strenge Auflagen erfüllen.

Da ein guter Versorgungsgrad heute jedoch das Ergebnis veralteter Berechnungsgrundlagen sein kann, wurden die Richtlinien zur Bedarfsplanung schon Mitte 2019 überarbeitet. Im Zuge dessen kam es zu einer Senkung der Verhältniszahlen, was zeitgleich ebenfalls die Versorgungsgrade hat sinken lassen. So schaffen die Verantwortlichen Platz für mehr Ärzte in bestimmten Gebieten.

Landarzt vs. Stadtarzt: Noch immer ein Unterschied

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt bei der Betrachtung der Versorgungsatlanten ist die Frage nach der geografischen Lage der Mediziner innerhalb ihrer Regionen. Oftmals offenbart sich hier das Problem, dass Ärztinnen und Ärzte weiterhin die Städte aufsuchen, das Land allerdings meiden.

So sitzen von 66 Hausärzten in der Region Kaufbeuren bereits 43 in Kaufbeuren selbst. Je weiter sich der Betrachter von der Stadt entfernt, desto dünner wird das Eis, auf dem die Versorgung steht. Bei Fachärzten ist die Verteilung häufig sogar noch deutlicher. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Augenärzte in der Kreisregion Freising: von insgesamt zehn Medizinern sind rund acht in Freising ansässig.

Abschließend ist es also wichtig, die Versorgungsatlanten nicht nur in Bezug auf Versorgungsgrade zu studieren, sondern ebenso die geografischen Aspekte zu berücksichtigen. Dann nämlich zeigt sich erneut, dass Landärzte in Bayern vielerorts Mangelware sind. Mit Maßnahmen wie der Landarztquote im Medizinstudium, die sich überraschend großer Beliebtheit erfreut, soll sich dies in den nächsten Jahren ändern. Wie lange das dauert, bleibt jedoch offen. Klar dürfte sein, dass die Versorgung auf dem Land auch in den nächsten Jahren noch jede Menge Grund zur Diskussion liefern wird.