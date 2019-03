vor 17 Min.

Mit diesen Tipps erreichen Sie mehr Sicherheit für Ihre mobilen Geräte

Mobiles Arbeiten liegt im Trend: Dank Smartphone und Tablet können wir von überall aus E-Mails schreiben, Präsentationen ausarbeiten und sind jederzeit für Kollegen erreichbar. Doch so praktisch das mobile Arbeiten ist, so viel gibt es auch in puncto Sicherheit zu beachten. Unser Ratgeber erklärt, welche Bedrohungen und welche Schutzmaßnahmen es gibt.

Wer keine Schutzvorkehrungen trifft, ist im Falle eines Smartphone-Diebstahls oftmals aufgeschmissen, denn sensible Daten gelangen dann unweigerlich in falsche Hände. Grundsätzlich empfiehlt es sich deshalb, jedes Gerät mit PINs, Passwörtern und/oder biometrisch mit Fingerabdrücken zu schützen. Außerdem gilt: Gerade wer mobil an belebten Orten wie Cafés, Flughäfen oder Bahnhöfen arbeitet, sollte seine mobilen Geräte niemals aus den Augen lassen!

Sollte es doch zum Verlust oder Diebstahl kommen, helfen nützliche Apps beim Wiederfinden des Geräts und möglicherweise sogar beim Überführen der Täter. PC Welt empfiehlt dafür Apps wie "Prey Anti-Diebstahl". Damit lassen sich gestohlene Geräte per GPS orten. Auch das Einstellen eines schrillen Alarmtons, der per Fernsteuerung ausgelöst wird, sowie heimliche Fotoaufnahmen des Diebes über die Frontkamera sind möglich. Ein Deinstallationsschutz sorgt dafür, dass der Übeltäter die Software nicht löschen kann.

Andere Anwendungen wie "Mobile Security & Antivirus" sind zudem in der Lage, aus der Ferne sensible Daten zu löschen oder Apps zu sperren, sodass Unbefugte keinen Zugriff haben. Mit einer Abhörfunktion kommt man Tätern auf die Spur. Kostenpunkt für die App "Mobile Security & Antivirus": 14,95 Euro für ein Jahres-Abo. "Prey Anti-Diebstahl" gibt es im Google Play Store sogar kostenlos für bis zu drei Geräte.

Vorsicht bei öffentlichen Netzen! VPN oder Fernzugriff-Apps nutzen

Öffentliche Netzwerke wie die WLAN-Hotspots an Flughäfen oder in Restaurants sollten nur mit großer Vorsicht genutzt werden: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt, in solchen öffentlichen Netzen nur Websites über gesicherte HTTPS-Verbindungen anzusteuern. Online-Banking über offene Internetzugänge sollte man gänzlich meiden. Wer auf sensible Daten zum Beispiel in Firmennetzwerken zugreifen muss, sollte das in jedem Fall nur über ein sicheres Virtual Private Network (VPN) tun.

Wem das zu langsam geht oder zu kompliziert ist, der kann auch über professionelle Anwendungen wie TeamViewer eine Verbindung herstellen. Diese App ermöglicht den Fernzugriff auf Desktop-Rechner und darauf gespeicherte Dateien über eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit 256-Bit-RSA-Schlüsseln. Ein VPN ist dafür nicht einmal notwendig.

Vorsicht vor Phishing-Angriffen per WhatsApp, SMS und E-Mail!

Zwischen 50 und 85 Prozent des weltweiten E-Mail-Verkehrs sind laut PC Magazin Spam - also unerwünschte Nachrichten mit lästigem, mitunter sogar gefährlichem Inhalt. Auf dem Smartphone kommen weitere potenzielle Spam-Quellen hinzu: Denn nicht nur klassische E-Mails, sondern auch Nachrichten über Messenger wie WhatsApp oder SMS werden fürs Verbreiten von Spam missbraucht.

Ganz gleich auf welchem Weg einen die Nachrichten erreichen: In keinem Fall sollte man sie öffnen oder gar auf enthaltene Links klicken. Auch sollte man nicht auf die Nachrichten antworten oder auf irgendwelche dubiosen Forderungen eingehen. Wichtigste Schutzmaßnahme ist hierbei der gesunde Menschenverstand: Wer gar nicht erst auf verdächtige Links oder Anhänge klickt, sondern solche Nachrichten direkt löscht, ist auf der sicheren Seite. Schon der Nachrichtentext liefert Hinweise darauf, dass es sich um eine Spam-Nachricht handelt: Der Text weist meistens zahlreiche Rechtschreibefehler und grammatisch falsche Formulierungen sowie eine unpersönliche Anrede auf.

Doch auch aufwendig gefälschte E-Mails mit schädlichen Anhängen sind im Umlauf. Sie sind mitunter kaum von "echten" E-Mails zu unterscheiden. Im Zweifelsfall hilft immer ein Anruf beim angegebenen Absender: Stammt die Mail beispielsweise augenscheinlich von einer Bank oder einem Bezahlanbieter, reicht meist schon ein kurzer Anruf beim jeweiligen Telefonsupport, um die Echtheit zu überprüfen. Achtung: Man sollte die Telefonnummer nicht der potenziell gefälschten Mail entnehmen, sondern selbige über die Website des eigentlichen Anbieters recherchieren.