Moderne Ideen für das Badezimmer

Rund eine Stunde verbringen wir täglich im Bad. In diesen 60 Minuten sollen wir uns rundum wohlfühlen. Doch nicht in jedem Raum will sich das Wellness-Gefühl einstellen. Schuld sind oft altmodische Fliesen und Badezimmermöbel - doch das lässt sich ändern. Diese Ideen geben dem Badezimmer einen modernen Charakter.

Schwarze Armaturen

Schwarz ist zeitlos - nicht nur im Kleiderschrank. Auch den Badarmaturen steht der Klassiker hervorragend. Gerade in hellen Badezimmern mit Weiß-, Creme-, Beige- und Grautönen schaffen die dunklen Armaturen einen stilvollen Kontrast.

Mix-and-Match-Fliesen

In der Mode ist "Mix and Match" längst angekommen. Jetzt erreicht der Patchwork-Trend auch das Badezimmer. Warum sich für eine Fliesenart entscheiden, wenn es mehrere sein können? Kreative Badgestalter kombinieren verschiedene Größen, Farben und Formen zu einem originellen Gesamtwerk.

Für die Wände bieten sich Metrofliesen an. Die klassischen Rechteckfliesen mit den markanten Fugen verbreiten Retro-Charme im Badezimmer. Urig-gemütlich wird es mit Fliesen in Holzoptik. Selbst wenn es sich nicht um echtes Holz handelt, bekommt der Raum dadurch eine warme und einladende Ausstrahlung. Zudem können Wasserspritzer dem "falschen Holzboden" nichts anhaben.

Einzelnen Wänden schmeicheln 3D-Fliesen. Ob authentischer Holzverlauf, trendige Marmor-Optik oder rustikale Kunststeinfliesen - das Relief bringt Dynamik ins Badezimmer.

Filigrane Betätigungsplatten

Kantige Betätigungsplatten aus weißem Kunststoff stehen der Ästhetik eines Badezimmers im Weg. So bewegt sich der Trend weg von groß und klobig hin zu schmal und filigran. Ein minimalistisches Design ist bei modernen Betätigungsplatten ein Muss. Ob vertikal oder horizontal - in dezentem Chrom sehen die Trendmodelle fast wie Kunstwerke aus.

Aufsatzwaschbecken

Auch das Waschbecken verändert sich. Die moderne Variante ist nicht mehr in den Waschtisch eingebettet, sondern steht auf ihm. "Aufsatzwaschbecken" nennt sich der Liebling der Baddesigner. Bei Form, Farbe und Material ist alles erlaubt, von oval über Mineralwerkstoff bis hin zur Natursteinoptik. Doch nicht nur optisch, auch funktional überzeugt der Badezimmertrend. Dank der abgesetzten Form entstehen weniger Spritzflecken.

Freistehende Badewannen

In modernen Badezimmern verschmilzt die Badewanne nicht länger mit Boden und Wand, sondern steht frei. Mal steht die Wanne mitten im Raum, mal direkt vorm Panoramafenster, mal dicht an der farbig gefliesten Wand. Der Besitzer bestimmt seine Aussicht selbst.

Wände in Pastelltönen

Während sich die Fliesen im Badezimmer farblich zurückhalten, erstrahlen die Wände in zarten Pastelltönen. Mint und Pastellrosa stehen hoch im Kurs. Auch Marsala, ein sanftes Rotbraun, verschönert das moderne Badezimmer. Vier bunte Wände sind aber schnell zu viel des Guten - eine Pastellwand ist genug.

Badezimmer im Industrial-Design

Nicht nur in Wohnzimmer und Küche, auch im Bad liegt der Fabrik-Charme voll im Trend. Besonders angesagt ist der Loft-Look bei der Dusche. Schwarze oder silberne Metallakzente an der Duschkabine verleihen dem Raum eine maskuline Note. Kein Wunder, dass der raue Stil vor allem in Männerhaushalten zu finden ist.

Auch bei den Badmöbeln geht es rauer zu: Elegante Unterbauschränke werden beispielsweise durch alte Obstkisten ersetzt, klassische Handtuchhalter aus Chrom durch Eisenstangen oder Metallhocker. Kupfer- und Messing an den Armaturen runden den Industrial-Look ab. Für den Feinschliff sorgen rustikale Industrieleuchter an den Fliesen.

Washlets statt WC

In Asien sind Washlets bereits fest etabliert. Nun zieht das Dusch-WC auch ins deutsche Badezimmer ein. Immer öfter trifft man die Mischung aus WC und Bidet an. Sie sieht nicht nur extravaganter aus, sie ist auch hygienischer als eine herkömmliche Toilette.