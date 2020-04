07:39 Uhr

Outdoor-Bekleidung im Test: Synthetik oder Naturtextilien?

Synthetikfasern und Nachhaltigkeit? Auf den ersten Blick eine relativ widersprüchliche Aussage. Die Materialauswahl ist überaus komplex und in vielen Geschäften ist häufig nur synthetische Bekleidung verfügbar. Naturfasern sind zwar weitaus umweltschonender, dafür ist es wiederum notwendig, etwas tiefer in die Geldtasche zu greifen.

Viele Menschen stellen sich deshalb vor dem Kauf ihrer Outdoor-Bekleidung die Frage, welches Material nun eigentlich besser ist? Antworten auf diverse Fragen zu diesem Thema erhalten Sie im folgenden Beitrag.

Gerade im Outdoor-Bereich wird sehr viel Wert auf die Wahl der richtigen Fasern gelegt. Da Kunstfasern kaum aus dem Herstellungsbereich wegzudenken sind, bemühen sich viele Unternehmer darum, diese mit einem nachhaltigen Verfahren herzustellen. Zwar mögen Naturfasern auf den ersten Blick die bessere Wahl sein, allerdings wird sehr viel Zeit, Material und vor allem Energie benötigt, um diese anzubauen und weiterzuverarbeiten – dies wirkt sich wiederum negativ auf die Ökobilanz aus, wo eigentlich ein Verbrauch minimiert werden sollte. Abgesehen davon können gewisse Kleidungsstücke nur mit Kunstfasern hergestellt werden, was die Nutzung von Naturfasern wiederum stark einschränkt.

Wer sich beim Kauf von Outdoor-Bekleidung demnach unsicher ist, ob Synthetik oder Naturfasern, wird hoffentlich in diesem Beitrag Antworten auf das wirklich umfangreiche Thema finden.

Was sind synthetische Fasern eigentlich genau?

Synthetische Fasern bestehen zu einem Großteil aus Kohle oder Erdöl hergestellten Chemiefasern und wurden erstmalig im 17. Jahrhundert in England hergestellt. Sie sind überaus elastisch, trocknen schnell und nehmen beim Waschen unter anderem weniger Wasser auf. Abgesehen davon sind synthetische Fasern pflegeleicht und müssen meist nach dem Waschen und Trocknen nicht gebügelt werden. Zu diesen Fasern zählen mitunter Polyamide wie Nylon oder Perlon sowie Polyester (PET), Polyacryl und Elastan.

Bei Kunststofffasern wird zwischen zwei unterschiedlichen Arten unterschieden:

Zellulosische Chemiefasern

Diese Fasern werden rein pflanzlich hergestellt. Wie der Name schon sagt werden sie über Zellulose gewonnen. Neben Viskose gehören zu dieser Gruppe auch Modal und Acetat.

Synthetische Chemiefasern

Bei synthetischen Fasern wiederum wird als Grundstoff Polyester, Polyamid, Polyacryl oder Elastan verwendet.

Die meistverbreitete Kunststoffart ist das Polyethylenterephtalat, oder auch PET. Es wird auf Polyester-Basis hergestellt und ist grundsätzlich keine nachhaltige Lösung, da es eben genau auf dem immer knapper werdenden Erdöl basiert.

Wie sieht es mit Naturfasern aus?

Schon vor tausenden von Jahren schätzten Menschen Pflanzenfasern und verwendeten diese mitunter für die Herstellung von Kleidung. In Georgien wurden beispielsweise 34.000 Jahre alte Faserreste entdeckt, die von damaligen Menschen dem Anschein nach für die Verarbeitung von Schnüren oder Seilen verwendet wurden. Sie schienen außerdem praktisch für das Zusammennähen von Tierhäuten.

Auch heute noch werden Naturfasern gerne für die Kleidungsherstellung verwendet. Neben Jute und Hanf zählen auch Leinen und Sisal zu besonders beliebten Fasern. Diese lassen sich für eine breite Palette an Textilien verwenden. Von Socken über Hosen bis hin zu Pullover und Jacken können mithilfe von Naturfasern hergestellt werden. Diese Alternativen weisen zwar einen deutlichen höheren Preis auf, sind allerdings im Gegensatz zu den Billigvarianten über lange Zeit hinweg tragbar und besser für die Umwelt.

Tierische Fasern

Die Herstellung von tierischen Fasern begann womöglich in der Jungsteinzeit. Damals begannen Menschen mit der Verarbeitung von Schafwolle. Um das vierte Jahrtausend entdeckten Schafhirten, dass Wolle eigentlich der passende Stoff für die Herstellung von Geweben und Garnen darstellt und dass sich dieses Produkt grundsätzlich schnell und einfach weiterverarbeiten lässt.

Neben der Schafwolle gehören auch Kaschmir, Seide und Angora zu den tierischen Fasern.

Wie umweltfreundlich das Produkt allerdings ist, hängt nicht nur von den verwendeten Chemikalien ab, sondern auch vom Material, den anfallenden Abfallprodukten sowie dem Energiebedarf an sich.

Problematik der Kunstfasern

Besonders in den letzten Jahren hat die Zahl an synthetischen Fasern in Kleidungsstücken stark zugenommen. Dies hat allerdings nicht nur für uns, sondern auch für die Umwelt dramatische Folgen. Anders als Naturfasern, die biologisch abbaubar sind, handelt es sich bei synthetischen Fasern wie PED, Elastan und Co. um weitaus langlebigeres Mikroplastik. Es ist zudem unmöglich, dieses vollständig aus dem Abwasser zu filtern, weshalb es häufig in Flüsse und Meere gelangt.

Laut Schätzungen zufolge gehen Experten davon aus, dass bis zu 3000 Fasern bei jedem Waschgang freigesetzt werden. Dies zeigt, dass es höchste Zeit ist, sich nicht mehr auf Mikroplastik zu verlassen.

Zeit für umweltfreundliche Alternativen

Neben Naturfasern gibt es noch halb-synthetische Fasern, die im Gegensatz zu den bereits genannten Synthetikfasern weitaus schneller abgebaut werden können und auch die Umwelt nicht zu sehr belasten.

Modal

Diese Fasern werden aus Buchenholz gewonnen und sind demnach genauso biologisch abbaubar. Anders als Baumwolle kann Buchenholz unter anderem auch in Europa angebaut werden.

Viskose

Bei Viskose handelt es sich um eine der bekanntesten Kunstfasern im natürlichen Bereich. Mit einem chemischen Verfahren wird es aus Holzfasern gewonnen und ist demnach ebenfalls biologisch abbaubar, weich und überaus pflegeleicht. Früher war Viskose auch als Kunstseide bekannt. Außerdem absorbiert sie Feuchtigkeit und ist demnach genauso bequem zu tragen wie beispielsweise Baumwolle.

Abgesehen davon wird wenig Energie und Wasser für die Herstellung verwendet – anders als bei der Produktion von Baumwolle. Aus diesem Grund zählt Viskose zu einem der umweltfreundlichsten Kunstfasern.

Lycell

Auch unter dem Namen Tencel bekannt, wird diese Kunstfaser ebenfalls aus Holz gewonnen. Der Prozess der Herstellung gilt als überaus umweltschonend, da die freigesetzten Fasern bereits nach nur wenigen Monaten von der Umwelt abgebaut werden können. Da Lycell außerdem Temperatur-ausgleichende und feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften besitzt, wird es häufig für die Herstellung von umweltfreundlicher Funktionskleidung verwendet.

Mittlerweile greifen auch zahlreiche Unternehmen auf recyceltes Polyester zurück, das unter dem Namen rPET bekannt ist. In diesem Fall wird der alte Kunststoff eingeschmolzen und anschließend zu neuen Fasern versponnen. Die Vorteile von rPET liegen demnach klar auf der Hand: Es kann wiederverwertet werden und landet demnach nicht auf einer Mülldeponie oder viel schlimmer, im Meer. Mitunter ist die Herstellung von rPET um einige ressourcenschonender.

Große Hersteller wie beispielsweise Vaude, Nike, Adidas und Mammut sind sich der Problematik mit Kunstfasern bereits bewusst und entscheiden sich ebenfalls für die Alternative der recyclebaren Synthetikfasern. In diesem Outdoor Online-Shop finden Sie diverse nachhaltige Marken zu Spitzenpreisen.

Nachhaltige Outdoor-Bekleidung finden: Ist das überhaupt möglich?

Aufgrund der Vielfalt an Materialien und Hersteller ist es natürlich nicht einfach, wirklich nachhaltige Outdoor-Bekleidung zu finden. Die folgenden Tipps werden Ihnen hoffentlich dabei helfen, sich für die richtige Kleidung zu entscheiden.

Experten gehen davon aus, dass gut 90 Prozent aller Outdoor-Bekleidungen aus Chemiefasern hergestellt werden. Wer also wirklich die Umwelt schonen möchte, sollte sich für eine ressourcenschonende Alternative entscheiden. Diese sind zwar nicht so leicht zu finden, aber ihr Geld allemal wert. Wie bereits erwähnt werden diese aus wiederverwertbaren PET-Flaschen hergestellt, was wiederum mehr als 50 Prozent weniger Energie verbraucht. Zu erkennen geben sich diese Artikel meist an den Produktanhängern, wie dem eingenähten Etikett.

Auf Recycling-Fasern setzen

Experten gehen davon aus, dass gut 90 Prozent aller Outdoor-Bekleidungen aus Chemiefasern hergestellt werden. Wer also wirklich die Umwelt schonen möchte, sollte sich für eine ressourcenschonende Alternative entscheiden. Diese sind zwar nicht so leicht zu finden, aber ihr Geld allemal wert. Wie bereits erwähnt werden diese aus wiederverwertbaren PET-Flaschen hergestellt, was wiederum mehr als 50 Prozent weniger Energie verbraucht. Zu erkennen geben sich diese Artikel meist an den Produktanhängern, wie dem eingenähten Etikett.

Experten gehen davon aus, dass gut 90 Prozent aller Outdoor-Bekleidungen aus hergestellt werden. Wer also wirklich die Umwelt schonen möchte, sollte sich für eine ressourcenschonende Alternative entscheiden. Diese sind zwar nicht so leicht zu finden, aber ihr Geld allemal wert. Wie bereits erwähnt werden diese aus wiederverwertbaren PET-Flaschen hergestellt, was wiederum mehr als 50 Prozent weniger Energie verbraucht. Zu erkennen geben sich diese Artikel meist an den Produktanhängern, wie dem eingenähten Etikett. Wie viele Funktionen sind nötig?

In den letzten Jahren hat sich besonders ein Trend durchgesetzt: Outdoor-Bekleidung mit einer Vielzahl an wundersamen Funktionen und Zubehör. Wer sich demnach eine Regenjacke kaufen möchte, sollte sich zu Beginn erstmal fragen, welche Funktionen denn wirklich dafür notwendig sind?

Was viele leider nicht wissen: Hinter den meisten Hightech-Stoffen steckt meist ein hoher Einsatz an schädlichen Chemikalien.

In den letzten Jahren hat sich besonders ein Trend durchgesetzt: Outdoor-Bekleidung mit einer Vielzahl an wundersamen Funktionen und Zubehör. Wer sich demnach eine Regenjacke kaufen möchte, sollte sich zu Beginn erstmal fragen, welche Funktionen denn wirklich dafür notwendig sind? Was viele leider nicht wissen: Hinter den meisten Hightech-Stoffen steckt meist ein hoher Einsatz an schädlichen Chemikalien. Outdoor-Bekleidung aus Naturfasern

Lange Zeit über galt eine Outdoor-Bekleidung aus Naturfasern als undenkbar. Allerdings hat sich dieser Glaube in den letzten Jahren stark verändert. Ein gutes Beispiel ist Funktionsunterwäsche, die mit Wollfasern versehen ist: Diese ist in den meisten Fällen schweißabweisend und riecht nicht sofort unangenehm – selbst bei langem Tragen nicht. Synthetische Materialien hingegen müssen direkt gegen eine Geruchsbildung behandelt werden.

Anders als synthetische Fasern belasten Naturfasern die Umwelt mit weniger Mikroplastik . Dabei handelt es sich um winzige Partikel, die sich während des Waschvorgangs von der Kleidung lösen und anschließend in das Abwasser gelangen.

Lange Zeit über galt eine Outdoor-Bekleidung aus als undenkbar. Allerdings hat sich dieser Glaube in den letzten Jahren stark verändert. Ein gutes Beispiel ist Funktionsunterwäsche, die mit Wollfasern versehen ist: Diese ist in den meisten Fällen schweißabweisend und riecht nicht sofort unangenehm – selbst bei langem Tragen nicht. Synthetische Materialien hingegen müssen direkt gegen eine Geruchsbildung behandelt werden. Anders als synthetische belasten die Umwelt mit weniger . Dabei handelt es sich um winzige Partikel, die sich während des Waschvorgangs von der Kleidung lösen und anschließend in das Abwasser gelangen. Kleidung ohne PFC

Erst eine Detox-Kampagne von Greenpeace schien erstmalig Licht auf das Riesenproblem der PFCs (per- und polyfluorierten Carbone) zu werfen. Die Substanzen stehen nicht nur in einem gefährlichen Zusammenhang mit Mensch und Umwelt, sondern stehen auch in dem Verdacht, Krebs auszulösen.

Allerdings verwenden große Firmen bereits seit einer langen Zeit PFC-haltige Chemikalien, um deren wetterfeste Produkte mit schmutz- und wasserabweisenden Substanzen zu beschichten. Wer Bekleidung dieser Art trägt, ist zwar gut vor Wind und Wetter geschützt, tut dafür aber der Umwelt nichts Gutes. Erst nach der Greenpeace-Kampagne wurden sich immer mehr Menschen der schädlichen Auswirkung des PFCs bewusst.

Neben Jack Wolfskin hat auch Ausrüster Vaude mittlerweile alle Fluorcarbone im Bereich der Kleidung ersetzt. Im Laufe des Jahres 2020 sollen die restlichen Teile erfolgen. Bis 2023 will Goretex auf etwaige Beschichtungen dieser Art verzichten. Mammut hingegen plant die Abschaffung bis zum Jahr 2025.

Damit Sie herausfinden können, ob eine Marke PFC enthält oder nicht, sollten Sie auf der jeweiligen Homepage nach diversen Hinweisen Ausschau halten. Diese finden Sie meist verklauselt im Kleingedruckten unter „Free DWR“ (=PFC-frei).

Wer sich für PFC-freie Beschichtungen entscheidet, muss allerdings den Wasserschutz bei jeder dritten bis fünften Wäsche erneuern. Hier finden Sie eine gute Anleitung zum Thema Imprägnieren der Outdoor-Bekleidung.

Erst eine Detox-Kampagne von schien erstmalig Licht auf das Riesenproblem der PFCs (per- und polyfluorierten Carbone) zu werfen. Die Substanzen stehen nicht nur in einem gefährlichen Zusammenhang mit Mensch und Umwelt, sondern stehen auch in dem Verdacht, Krebs auszulösen. Allerdings verwenden große Firmen bereits seit einer langen Zeit PFC-haltige Chemikalien, um deren wetterfeste Produkte mit schmutz- und wasserabweisenden Substanzen zu beschichten. Wer dieser Art trägt, ist zwar gut vor Wind und Wetter geschützt, tut dafür aber der Umwelt nichts Gutes. Erst nach der Greenpeace-Kampagne wurden sich immer mehr Menschen der schädlichen Auswirkung des PFCs bewusst. Neben hat auch Ausrüster Vaude mittlerweile alle Fluorcarbone im Bereich der Kleidung ersetzt. Im Laufe des Jahres 2020 sollen die restlichen Teile erfolgen. Bis 2023 will Goretex auf etwaige Beschichtungen dieser Art verzichten. Mammut hingegen plant die Abschaffung bis zum Jahr 2025. Damit Sie herausfinden können, ob eine Marke PFC enthält oder nicht, sollten Sie auf der jeweiligen Homepage nach diversen Hinweisen Ausschau halten. Diese finden Sie meist verklauselt im Kleingedruckten unter „Free DWR“ (=PFC-frei). Wer sich für PFC-freie Beschichtungen entscheidet, muss allerdings den Wasserschutz bei jeder dritten bis fünften Wäsche erneuern. Hier finden Sie eine gute Anleitung zum Thema Imprägnieren der Outdoor-Bekleidung. Outdoor-Bekleidung nur mit Fair Wear Foundation, Bluesign und Co.

Derzeit sind alle Blicke auf das kritische PFC gerichtet – dabei rücken jedoch andere giftige chemischen Substanzen in den Hintergrund. Um daher beim Kauf wirklich verantwortungsbewusst zu sein, lohnt sich ein Blick auf das Label Bluesign. Es handelt sich um eines der relevantesten Textilsiegel in der Outdoor-Branche. Die Prüfungen finden nicht nur beim Endprodukt statt, sondern der ganze Herstellungsprozess wird genau unter die Lupe genommen.

Wem allerdings nicht nur die ökologischen, sondern auch sozialen Bedingungen wichtig sind, sollte sich nach dem Fair Wear Foundation Label erkunden. Einige Outdoor-Firmen, wie beispielsweise Jack Wolfskin , Deuter, Odlo oder Mammut sind dort bereits Mitglied.

Derzeit sind alle Blicke auf das kritische PFC gerichtet – dabei rücken jedoch andere giftige chemischen Substanzen in den Hintergrund. Um daher beim Kauf wirklich verantwortungsbewusst zu sein, lohnt sich ein Blick auf das Label Bluesign. Es handelt sich um eines der relevantesten Textilsiegel in der Outdoor-Branche. Die Prüfungen finden nicht nur beim Endprodukt statt, sondern der ganze Herstellungsprozess wird genau unter die Lupe genommen. Wem allerdings nicht nur die ökologischen, sondern auch sozialen Bedingungen wichtig sind, sollte sich nach dem Fair Wear Foundation Label erkunden. Einige Outdoor-Firmen, wie beispielsweise , Deuter, Odlo oder Mammut sind dort bereits Mitglied. Das Produktleben der Outdoor-Bekleidung erhöhen

Je länger die Lebensdauer eines Produktes anhält, desto geringer ist dessen ökologischer Fußabdruck. Dies gilt besonders in der Outdoor-Branche.

Gerade synthetische Fasern sind besonders robust und bekannt für ihr langes Leben. Es ist demnach viel zu schade, eine Jacke wegzuschmeißen, die aufwändige Produktionsprozesse durchlaufen hat, nur weil sie einem vielleicht nicht mehr gefällt. Sollte sie beispielsweise kaputtgehen, kann es einen Versuch wert sein, diese noch einmal zu reparieren. Gerade Outdoor-Stücke sind unter anderem wegen ihrer Fluormembran äußerst problematisch in der Entsorgung.

Je länger die Lebensdauer eines Produktes anhält, desto geringer ist dessen ökologischer Fußabdruck. Dies gilt besonders in der Outdoor-Branche. Gerade synthetische sind besonders robust und bekannt für ihr langes Leben. Es ist demnach viel zu schade, eine Jacke wegzuschmeißen, die aufwändige Produktionsprozesse durchlaufen hat, nur weil sie einem vielleicht nicht mehr gefällt. Sollte sie beispielsweise kaputtgehen, kann es einen Versuch wert sein, diese noch einmal zu reparieren. Gerade Outdoor-Stücke sind unter anderem wegen ihrer Fluormembran äußerst problematisch in der Entsorgung. Sehen Sie beim Kauf genau hin

Wer sich neue Outdoor-Bekleidung zulegen möchte, sollte beim Shopping genau hinsehen, wo der Artikel produziert wurde. Wenn die Produktion in Deutschland oder generell in Europa stattfindet, wandert das Geld nicht in die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse, die sich größtenteils in Asien befinden. Abgesehen davon ist die Gefahr weitaus geringer, dass während der Produktion giftige Chemikalien entstanden und in die Umwelt gelangt sind.

Zu guter Letzt sind auch ressourcensparende Lieferketten in Europa gegeben. Ein Blick auf diverse Siegel kann dabei helfen, die richtige nachhaltige Bekleidung zu wählen.

Was ist nun besser? Natur- oder Chemiefasern?

Es ist relativ schwierig, diese Frage pauschal zu beantworten. Grundsätzlich wird 100 Prozent Baumwolle natürlich immer empfohlen, allerdings wäre es nicht möglich, ohne Chemiefasern diverse Kleidungsstücke herzustellen. Gerade in der Outdoor- und Sportbekleidung stehen Kunstfasern an erster Stelle, da sie mitunter winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht sind. Reine Baumwolle bietet solche Funktionen leider nicht an, weshalb es in vielen Bereichen ohne synthetische Fasern einfach nicht möglich ist.

Ein gutes Beispiel ist die eng anliegende Radlerhose: Diese können unmöglich aus 100 Prozent Baumwolle noch aus einer Mischung aus Baumwolle und Polyester hergestellt werden. Dasselbe gilt auch für Warnwesten aus Leuchtfarben. Es kommt demnach auf eine gute Balance der beiden Stoffe an.

Mikroplastik: Das größte Problem synthetischer Stoffe

Eine EU-Studie der Life Mermaids besagt, dass eine Fleece-Jacke über eine Million Fasern bei jedem Waschgang freisetzen kann. Bei einem Schal aus synthetischen Stoffen sind es bis zu 300.000 Fasern. Laut Angaben spülen in Europa Waschmaschinen jährlich bis zu 30.000 Tonnen an Synthetikfasern ins Abwasser und anschließend in unsere Meere.

Allerdings geht es hierbei nicht nur primär um Outdoor-Bekleidung – auch unsere Alltagskleidung spielt dabei eine große Rolle. Über 70 Prozent aller Kleidung der Welt enthält zu einem gewissen Anteil Polyester-, Polyacryl- oder Nylonfaser – die Tendenz ist weiterhin steigernd.

Allerdings kann jeder Einzelne dieser enormen Umweltbelastung mit gewissen Maßnahmen entgegenwirken. Beispielsweise kann mit einem Waschbeutel Bekleidung aus Synthetikfasern gewaschen werden, ohne der Umwelt direkten Schaden zuzufügen. Das Mikroplastik sammelt sich während dieses Vorgangs in den Ecken und kann anschließend im Restmüll entsorgt werden.