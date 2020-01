vor 56 Min.

Reifenwechsel im Frühling - wann sollten die Reifen gewechselt werden?

Autoreifen zählen zu den wichtigsten Fahrzeugbestandteilen. Die Bereifung dient der Übertragung von Antriebs- und Bremskräften zwischen Auto und Fahrbahnoberfläche. Doch wann sollten die Reifen gewechselt werden?

In der Regel werden die Reifen zweimal im Jahr gewechselt. Obwohl in Deutschland lediglich eine situative Winterreifenpflicht besteht, tragen Winterreifen bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wie Schneefall, Glatteis und Nässe entscheidend zur Sicherheit im Straßenverkehr bei. Da Winterreifen aus einer besonders weichen Gummimischung bestehen, die zu einem höheren Bremsweg führt und sich bei wärmeren Temperaturen schneller abnutzt, werden im Frühjahr wieder Sommerreifen aufgezogen.

Die wichtigsten Gründe für einen Reifenwechsel

Sommer- und Winterreifen unterscheiden sich unter anderem durch ihre Profile und Gummimischungen voneinander. Aufgrund ihrer größeren Profiltiefe sorgen Winterreifen auch bei schwierigen Fahrbahnverhältnissen für ausreichend Bodenhaftung. Die Gummimischungen der Sommerreifen halten hingegen höheren Temperaturen stand. Eine Alternative zu beiden Reifentypen stellen die Ganzjahresreifen, die keinen saisonalen Wechsel erfordern, dar. Verglichen mit Sommer- und Winterreifen ist bei einer Ganzjahresbereifung mit mehr Verschleißerscheinungen und höherem Geräuschpegel zu rechnen. In Gegenden mit viel Schnee oder starken Temperaturunterschieden wird von dieser Form der Bereifung deshalb abgeraten. Neben dem saisonalen Reifenwechsel gibt es weitere Gründen, die das Wechseln der Reifen erforderlich machen können. Zu den wichtigsten Kriterien für den Reifenwechsel zählt der Allgemeinzustand der Fahrzeugbereifung. Bei Schäden am Reifen, die mit dem bloßen Auge zu erkennen sind, ist ein sofortiger Reifenwechsel sinnvoll. Reifenschäden wie Risse, Löcher oder starke Abnutzungserscheinungen sollten nicht unterschätzt werden. Das Profil hat einen wichtigen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit von Autoreifen.

Gesetzlich ist eine Profiltiefe von mindestens 1,6 Millimetern vorgeschrieben. Experten empfehlen einen Wechsel bereits, wenn das Profil von Winterreifen weniger als 4 Millimeter aufweist. Sommerreifen sollten spätestens bei einer Profiltiefe von 3 Millimetern gewechselt werden. Obwohl bei hochwertigen Reifen von einer längeren Haltbarkeit ausgegangen werden kann, sollten Fahrzeugreifen auch bei ausreichender Profiltiefe spätestens nach 6 bis 8 Jahren gewechselt werden. Da Autoreifen unabhängig von ihrem Gebrauch altern, sollten auch die in der Garage gelagerten Reifen regelmäßig überprüft und bei Bedarf ersetzt werden. Das Alter von Fahrzeugreifen ist an der DOT-Nummer zu erkennen. Diese an der Reifenflanke einvulkanisierte Nummer gibt das Herstellungsjahr und die Produktionswoche an. Dabei weisen die ersten beiden Zahlen auf die Produktionswoche hin, während die beiden letzten Ziffern über das Produktionsjahr Auskunft geben. Bei einer DOT-Nummer mit den Ziffern "3019" war die Herstellung des Autoreifens in der 30. Kalenderwoche des Jahres 2019, also im Juli 2019.

Nach einem Unfall mit Reifenschaden ist stets der betroffene Reifen zu wechseln. Das Alter der Autoreifen stellt ein entscheidendes Kriterium für einen Reifenwechsel dar, denn die Gummimischung der Reifen härtet mit der Zeit aus, sodass es aufgrund des härteren Gummis zu einem veränderten Fahrverhalten kommt. Im Extremfall kann dadurch die Fahrsicherheit gefährdet werden, da ältere Reifen keine gute Haftung mehr aufweisen. Wer alte Reifen ersetzen möchte, findet Autoreifen aller Art hier online. Auch bei Fahrzeugreifen, die über einen Online-Shop für Autoersatzteile bezogen werden, muss auf die passende Reifendimension geachtet werden. Der Reifenwechsel kann sowohl in der eigenen Garage als auch in einer Werkstatt erfolgen. Beim Reifenwechsel ist darauf zu achten, dass die Reifen achsweise gewechselt und das Reifenpaar, das über das bessere Profil verfügt, auf die hinteren Räder aufgezogen wird. Der Grund dafür liegt in der Spurstabilität, für die die Hinterachse sorgt. Falls das Fahrzeug mit einem Reifendruckkontrollsystem ausgerüstet ist, sollte das Wechseln der Reifen in jedem Fall in einer Autowerkstatt durchgeführt werden, da die Funktionstüchtigkeit der Sensoren nur mithilfe entsprechender Technik überprüft werden kann. Bei Fahrzeugen ohne oder mit indirektem Reifendruckkontrollsystem können die Reifen auch selbst gewechselt werden.

Wie wird ein Reifenwechsel durchgeführt?

Die Kosten für einen Reifenwechsel sind von Faktoren wie der Größe der Reifen abhängig. Meist wird für das Wechseln kleinerer Reifen weniger berechnet als für einen Reifenwechsel mit größeren Reifen. Bei ihrer Kostenkalkulation berücksichtigen viele Werkstätten auch, ob sich die Autoreifen auf Stahl- oder Alufelgen befinden. Grundsätzlich sollte jeder handwerklich geschickte Autofahrer in der Lage sein, einen Reifenwechsel selbstständig vorzunehmen. Um die Fahrzeugreifen zu wechseln, sollte das Auto auf jeden Fall auf flachem Untergrund geparkt werden. Damit die Reifen problemlos transportiert und abgelegt werden können, muss genügend Platz vorhanden sein. Bevor die alten Reifen entfernt werden, müssen die Handbremse angezogen und der erste Gang eingelegt werden. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetrieben wird dieses in die P-Stellung gebracht.

Zuvor sollte das für einen Reifenwechsel benötigte Werkzeug bereitgelegt werden. Dazu zählen in erster Linie Wagenheber, Radkreuz, Drehmomentschlüssel und Felgenschlüssel. Darüber hinaus wird zum Lösen von Nabendeckeln oder Radkappen ein Schraubendreher benötigt. Lappen, Handschuhe, Drahtbürste und Rostlöser sind weitere Utensilien, die für einen Reifenwechsel bereitliegen sollten. Ein Rostlöser ist notwendig, wenn sich die Schrauben oder Radmuttern nicht lösen lassen. Das Mittel sollte einige Minuten einwirken. Falls Radmuttern oder Schrauben auch nach der Einwirkzeit fest sitzen, kann der Drehmomentschlüssel, der dazu auf das maximale Drehmoment eingestellt wird, helfen. Beschädigte Reifen werden nach dem Reifenwechsel entsorgt. Beim saisonalen Reifenwechsel im Frühling und im Herbst sollten die Autoreifen und die Felgen vor der Einlagerung stets auf Beschädigungen sowie auf Fremdkörper im Profil geprüft werden. Fahrzeugreifen mit tiefen Rissen im Profilgrund, an der Reifenseitenwand oder der Reifenschulter sowie mit Beulen an der Flanke können im Straßenverkehr gefährlich werden und sollten deshalb nicht weiterverwendet werden. Bevor die Autoreifen eingelagert werden, müssen diese richtig vorbereitet werden, indem die Reifen sorgfältig gereinigt und danach getrocknet werden. Die Kennzeichnung der einzelnen Räder ist ebenfalls wichtig, da so später leicht ersichtlich ist, auf welches Rad der Reifen aufgezogen werden muss.

Da Autoreifen während der Lagerungszeit auch Luft verlieren, sollte der Luftdruck vor der Einlagerungsphase um circa 0,5 bar gegenüber der Herstellervorgabe erhöht werden. Der optimale Lagerungsort für Autoreifen ist kühl, trocken und dunkel. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass weder Lösungsmittel, Öle noch Feuchtigkeit auf die Reifen einwirken können. Vor direkter Sonneneinstrahlung müssen Fahrzeugreifen unbedingt geschützt werden. Generell werden Reifen ohne Felgen senkrecht und Kompletträder waagerecht gelagert. Bei Kompletträdern ist darauf zu achten, dass diese mit erhöhtem Luftdruck liegend übereinander zu lagern sind, während Autoreifen ohne Felgen hochkant stehend gelagert und in gewissen Zeitabständen gedreht werden sollten. Wandhalterungen oder Felgenbäume können zur Aufbewahrung von Autoreifen ebenfalls verwendet werden. Falls im Keller oder in der Garage keine Lagerungsmöglichkeiten bestehen, kommt auch eine fachgerechte Lagerung der Autoreifen bei Reifenhändlern oder Werkstätten infrage. In der Regel können Fahrzeugreifen bei Autowerkstätte gegen eine Gebühr eingelagert werden.