30.03.2020

Reisebuchungen durch Covid-19 verhindert – Bekomme ich mein Geld zurück?

Das Virus Covid-19, eine aggressive Mutation des Corona-Virus, sorgt weltweit für drastische Veränderungen. Besonders stark merkt man das natürlich in der Wirtschaft. Der Tourismus muss sich auf die neue Situation einstellen.

Das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen, die sich eigentlich auf eine Reise gefreut hätten. Durch die internationale Reisewarnung und das erhebliche Risiko sollte man derzeit natürlich nicht in den Urlaub fahren. Wie sieht es dann mit dem Thema Stornierungen aus? Erhalte ich mein Geld problemlos zurück, oder ist die Rückerstattung problematisch?

Flüge stornieren? Besser nicht!

Fluggesellschaften sind über die Situation alarmiert. Hat man bereits einen Flug gebucht, der demnächst stattfinden würde, sollte man aber nicht eigenverantwortlich handeln. Vielmehr ist es ratsam, zu warten, bis der Flug storniert wurde. Das ist angesichts der derzeitigen Situation und der internationalen Reisewarnung zu erwarten und wurde von vielen Fluglinien bereits erledigt. Storniert man den Flug selbst, muss man sich um die Rückerstattung des Flugpreises selbst kümmern.

Sollte die Verbindung nicht gestrichen und der Flug annulliert werden, sieht es für den Kunden weniger rosig aus. Denn dann hat man nur ein Anrecht auf die gezahlten Steuern und zusätzlichen Gebühren. Das eigentliche Flugticket, den Großteil des Geldes, erhält man dann, wenn keine Möglichkeit durch den Kaufvertrag besteht, nicht wieder.

Buchungen für Hotels und Apartments können zurückgezahlt werden

Bei der Buchung der von Hotels und Apartments hat man als Kunde in Deutschland ein Recht auf die Rückerstattung des Preises. Ein Faktor, der vielen deutschen Hoteliers übel aufstößt. Tatsächlich kann man Buchungen aufgrund der Lage annullieren und erhält den vollen Preis zurück. Kann man aufgrund behördlicher Vorschriften bzw. Einschränkungen nicht zur Unterkunft kommen, erhält man die Nächtigungskosten zurück. Deutlich schwieriger wird das vermutlich, wenn man im Ausland bei Hotels und Apartments gebucht hat und keine große Reiseplattform dafür genutzt hat. Man sollte dann mögliche Streitigkeiten mit Hotel- und Apartmentbesitzer nicht ausschließen. Eine Übersicht der Umbuchungs- und Stornierungsrichtlinien vieler Transportunternehmen finden Sie auf der verlinkten Website von Omio, einer Reiseplattform.

Im Vorteil ist, wer auf der Plattform Airbnb gebucht hat. Aufgrund der Situation mit Covid-19 hat sich die Plattform entschieden, alle Aufenthalte kostenlos zu stornieren. Wer vor dem 14. April einen Aufenthalt vor sich hat, bekommt den Preis so automatisch zurückerstattet. Was für große Plattformen wie Airbnb selbstverständlich zu sein scheint, muss man bei kleinen Hotels und Apartments im Ausland vielleicht mühsam erstreiten.

Geplante Urlaube in einigen Monaten: Wie damit umgehen?

Experten raten davon ab, bereits heute die Urlaube und Reisen, die erst in einigen Monaten stattfinden sollen, abzusagen. Wer kann schließlich wissen, wie die Lage zum Beispiel im Juni sein wird? Gerade deshalb kann man die Buchungen für spätere Zeitpunkte auch derzeit eher schwer stornieren. Ob eine Stornierung gerechtfertigt und durchgeführt werden kann, hängt oft von der Prognose des Anbieters ab. Gehen diese zum Beispiel davon aus, dass im Mai das Covid-Virus nicht mehr problematisch sein wird, gibt es keine Rechtfertigung für eine Stornierung. Es empfiehlt sich, Einschätzungen von Virologen und Experten zu verfolgen.

Die derzeitige Situation beobachten

Das Virus Covid-19 breitete sich zuerst in Wuhan, China, exponentiell aus. Durch die Quarantäne nahm das Wachstum, das heißt die Ausbreitung, relativ schnell ab. Ist der Höhepunkt einmal erreicht, nimmt die tägliche Anzahl an Neuinfektionen mitunter sehr schnell ab. Weil exponentielles Wachstum eben auch einen exponentiellen Zerfallsprozess ermöglicht, kann die Situation und die Quarantäne im Besonderen so auch relativ schnell wieder vorbei sein. Vorschnelle Entscheidungen, zum Beispiel den Sommerurlaub zu stornieren, sollte man auf jeden Fall vermeiden. So zahlt man unnötige Kosten und geht ein großes Risiko ein. Sollte es im Sommer 2020 in Deutschland immer noch Quarantäne und eine internationale Reisewarnung geben, kann man den Urlaub dann immer noch stornieren.

Osterferien - Können sie für einen Urlaub genutzt werden?

Viele Menschen nutzten die Osterferien bisher für kurze Urlaube im In- und Ausland. Ob man in der Zeit grundsätzlich reisen darf, ist nach wie vor offen. Ganz offensichtlich sagen bereits schon jetzt viele Pauschalreiseanbieter Urlaube für die Osterfeiertage ab. Selbst bei einer schnellen Besserung ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Tourismus in den Osterferien wieder blüht, eher unwahrscheinlich. Nach wie vor betont die deutsche Bundesregierung, dass man nur notwendige Reisen machen sollte und kritisch darüber nachdenken soll, ob man Reisen ins Ausland nicht verschieben könne.

Besteht die Gefahr einer Insolvenz für viele Reiseveranstalter?

Grundsätzlich gibt es die Gefahr, dass Unternehmen in der Tourismusbranche in die Pleite gehen. Denn gerade der Sektor Fremdenverkehr ist im Umbruch. Verlierer davon sind Reiseveranstalter wie TUI und Thomas Cook. Doch auch Gastronomiebetriebe wie Maredo und Vapiano sind von der Krise betroffen. Sie waren schon vor der Krise in wirtschaftlicher Schieflage und konnten den plötzlichen Ausfall der Kunden wirtschaftlich nicht verkraften. Hat man bei einem wirtschaftlich instabilen Anbieter wie TUI gebucht, kann das Risiken mit sich bringen. Gleichzeitig kündigte die deutsche Bundesregierung große Geldpakete für die Wirtschaft an, die voraussichtlich viele Insolvenzen verhindern wird. Es lohnt sich, abzuwarten wie die wirtschaftliche Realsituation in einigen Monaten tatsächlich aussehen wird.