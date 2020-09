31.08.2020

So erstellen Sie erfolgreiche Newsletter

Die Art und Weise, wie Unternehmen im Internet kommunizieren, ändert sich stetig. Insbesondere durch Social-Media-Marketing werden Kunden heute ganz anders erreicht und angesprochen als noch vor zehn Jahren.

Das Direktmarketing über Newsletter ist seit langem ein fester Bestandteil des Marketing-Mix’ vieler Unternehmen. Um mit den neuen Medien mithalten zu können, gilt es allerdings, up-to-date zu bleiben und sich aktuellen Entwicklungen anzupassen. Mit den folgenden Tipps erstellen Sie auch im Jahr 2020 Newsletter, die Kunden erreichen und aktivieren.

Eine Betreffzeile, die Lust auf mehr macht

Im Internet gelten andere Kommunikationsregeln als im persönlichen Kontakt. Umso mehr Bedeutung kommt der Betreffzeile Ihres Newsletters zu, da sie potenziellen Kunden als erstes ins Auge fällt. Weckt sie kein Interesse, ist es wahrscheinlich, dass die E-Mail gar nicht erst geöffnet wird. Im Umkehrschluss kann ein klug getexteter Betreff Spannung aufbauen, die den Leser durch die E-Mail führt. Leser sind dann motivierter, bis zum Ende am Ball zu bleiben, da sie an der Auflösung interessiert sind. Stellen Sie sich Ihre Betreffzeile vor wie ein Versprechen – eines, das die Neugierde der Leser weckt und im folgenden Text von Ihnen erfüllt wird.

Personalisierung von Inhalten und E-Mail-Verteilern

Einer der großen Vorteile des E-Mail-Marketings ist es, dass Sie dadurch eine persönliche Kundenbeziehung aufbauen. Sie können sich außerdem sicher sein, dass Ihre Leser, die zugestimmt haben, den Newsletter zu erhalten, ein Mindestmaß an Interesse an den Inhalten haben. Um Ihren Content noch persönlicher zu gestalten, können Sie auf spezielle Newsletter-Tools zurückgreifen, die Ihnen die Abläufe bei der Erstellung von Mails erleichtern. Damit lässt sich Ihr Verteiler in unterschiedliche Gruppen splitten, die Ihre verschiedenen Buyer Personas darstellen – in der Regel hat ein Unternehmen schließlich nicht nur eine Zielgruppe. Jeder einzelnen Persona lassen Sie so diejenigen Inhalte zukommen, die für sie relevant sind.

Erhalten Ihre Leser interessanten Content, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch beim nächsten Mal Ihre E-Mail öffnen – und Käufe bei Ihnen tätigen. Personalisieren Sie außerdem Ihre Kundenansprache, sofern Sie die Namen Ihrer Leser kennen oder anhand der E-Mail-Adresse herausfinden können. So fühlen sich Kunden persönlich angesprochen und weniger als Teil einer großen, gesichtslosen Masse.

Den richtigen Versandzeitpunkt finden

Selbst der beste Newsletter kann ungelesen im Papierkorb verschwinden, wenn er zum falschen Zeitpunkt gesendet wird. Der beste Versandzeitpunkt hängt unter anderem davon ab, ob Sie es eher mit Business-to-Business- (B2B) oder Business-to-Consumer-Kunden (B2C) zu tun haben.

B2B-Kunden werden Ihren Newsletter aller Voraussicht nach während der Arbeitszeit öffnen. Wählen Sie daher einen Zeitpunkt zwischen 9.00 und 18.00 Uhr werktags, um die beste Öffnungsrate zu erzielen – idealerweise an einem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Montags oder freitags kann Ihr Text dagegen in der Nach- oder Vorbereitung des Wochenendes leicht untergehen. Optimal ist die Zeit kurz nach der Mittagspause: Mitarbeiter sind dann meist entspannter als am Vormittag und haben die wichtigsten Aufgaben des Tages bereits erledigt.

Haben Sie eher B2C-Kunden, verschicken Sie Ihren Newsletter werktags am Abend oder am Wochenende. Auch die Zeit zwischen 7.00 und 9.00 Uhr eignet sich gut, da Arbeitnehmer dann häufig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zur Arbeit sind. Den Leerlauf, der sich in diesem Zeitraum bildet, überbrücken sie häufig mit Informationsbeschaffung auf dem Smartphone – das können Sie sich zunutze machen.

Feedback und Öffnungsraten prüfen

E-Mail-Marketing-Tools helfen Ihnen nicht nur dabei, Ihre Newsletter zu bestimmten Zeitpunkten an vorab ausgewählte Gruppen zu versenden. Sie ermöglichen es auch, regelmäßig Öffnungs- und Klickraten Ihrer E-Mails zu untersuchen. Dieses Feedback können Sie zur Erfolgskontrolle nutzen. Wollen Sie herausfinden, welcher von zwei Zeitpunkten sich besser zum Versenden eignet, teilen Sie Ihre Empfänger in zwei Gruppen. Anhand der Öffnungsraten sehen Sie, zu welcher Zeit Ihre Mails eher gelesen werden.

Außerdem lohnt es sich, vor dem Versenden Feedback von Kollegen, Freunden und Testlesern einzuholen. Sorgen Sie dafür, dass sich keine Rechtschreibfehler im Text befinden und Ihre E-Mail auch für Smartphones optimiert ist. Dadurch wirkt Ihr Newsletter professionell und vertrauenswürdig und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er auf positive Resonanz stößt.