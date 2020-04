09:09 Uhr

Sport während der Corona-Krise

Viele Menschen hatten sich zum Jahreswechsel gute Vorsätze gemacht. Mehr Sport, gesündere Ernährung und vieles mehr. Spätestens mit Corona sind diese Pläne bei den meisten vom Tisch.

Ohnehin war die Motivation bei so manchen schon dahin, bevor es überhaupt losging. Andere überkommt die Unlust, wenn es um die alltägliche Wiederholung geht. Grund hierfür ist der innere Schweinehund. Dieser hat seit der Pandemie, samt Ausgangssperre, nur noch mehr Futter gefunden. Hier gibt es nun einige Tipps, den Sport im Alltag zu integrieren und dauerhaft dabei zu bleiben.

Die Wichtigkeit des Sports in der Corona-Krise

Besonders in der derzeitigen Situation sind die Bewegung und der Ausgleich wichtig. Denn gerade die körperliche Aktivität bleibt in Zeiten der Ausgangssperre für viele auf der Strecke. Dabei wäre gerade die physische Bewegung in einer solchen Phase so wichtig. Hinzukommt der innere Schweinehund, der einem seine Knochen zwischen die Beine wirft. Um überhaupt etwas an diese Situation zu ändern, ist es wichtig, sich selbst gut zuzureden. Denn die Aktivität stimuliert nicht nur die Lebensgeister, sondern hebt ebenfalls die Stimmung. Etwas, das während Kontaktverbot und Ausgangssperre immer wichtiger wird.

Grundlagen schaffen

Zugegeben, momentan ist es aktuell schwierig, sportliche Ziele umzusetzen. Fitnessstudios haben geschlossen und auch Laufen oder Sporttreiben im Siebentischwald, sind momentan nicht immer eine gute Idee. Dennoch ist die Bewegung an der frischen Luft existenziell, da so Stress abgebaut und das Immunsystem gestärkt wird. Empfehlenswert sind generell Sportarten wie Radfahren, Walken oder Joggen. Wer dazu noch auf eine gesunde Ernährung mit Bioprodukten setzt, legt einen soliden Grundstein, um gesund zu bleiben.

Doch nicht jeder kann oder möchte unbedingt im Freien einer Sportart nachgehen. So kann selbstverständlich auch in den eigenen vier Wänden dafür gesorgt werden, fit zu bleiben. Der Vorteil ist unter anderem, dass man die zwei Meter Abstand nicht einhalten muss. Hinzukommt, dass das Infektionsrisiko zuhause niedriger ist.

Jedoch ist der Einfallsreichtum gefragt, wenn der Sport in heimischer Umgebung durchgeführt werden soll. Denn die wenigsten haben Fitness- oder Gymnastikgeräte herumstehen. Mit ein wenig Recherche finden sich im Internet allerdings eine Vielzahl von Übungen, die mit herkömmlichen Haushaltsartikeln umgesetzt werden können. Alternativ bietet etwa Gorilla Sports Hantel-Sets, Medizinbälle, Bänder-Expander und vieles mehr, das schnell und zuverlässig bis an die Haustür geliefert wird. So steht professionelles Equipment immer dann zur Verfügung, wenn dieses benötigt wird.

Aktuell bieten zudem viele Menschen auf YouTube diverse sportliche Programme an. Neben dem Basketballverein Alba Berlin, der Sportstunden für Kinder anbietet, gibt es Yoga, diverse Workouts und vieles mehr – völlig kostenlos. Dabei gilt es auf die moderate körperliche Aktivität zu achten. Denn diese stärkt das Immunsystem. Wichtig ist zudem, dass das ganze Spaß macht und nicht unter Zwang stattfindet. Experten verweisen darauf, dass die sportliche Aktivität von vier Stunden oder darüber, die Infektionsanfälligkeit erhöht.

Zudem gilt es Sportarten zu vermeiden, die ein erhöhtes Unfallrisiko aufweisen. Gerade, wer länger schon nicht mehr auf dem Rennrad gesessen ist oder keine Rollschuhe mehr an den Füßen hatte, sollte das aktuell nicht nachholen. Bestehen Erkrankungen oder zeichnen sich die ersten Krankheitssymptome ab, gilt es jede sportliche Aktivität bis zu Besserung einzustellen.