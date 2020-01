14:25 Uhr

Tipps für einen gesunden Start ins neue Jahr

Der Jahreswechsel ins neue Jahrzehnt war für viele Menschen ein ganz besonderer. Viele Menschen haben die Tage und Wochen vor dem Jahresende dazu genutzt, das vergangene Jahr und das Jahrzehnt zwischen 2010 und 2020 Revue passieren zu lassen und Wünsche und Ziele zu formulieren.

Der Countdown bis Mitternacht wird auch diesmal höchstwahrscheinlich mit Vorsätzen einhergegangen sein, die sich vor allem um das Thema Gesundheit drehen: zum Beispiel Abnehmen, gesündere Ernährung, mehr Sport. Die folgenden fünf Tipps helfen dabei, dass es nicht bei den guten Vorsätzen bleibt.

Gesunde Ernährung

Um gesund ins neue Jahr zu starten und nach den Festtagen ein paar überschüssige Pfunde loszuwerden, ist eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Flüssigkeitszufuhr wichtig. Wasser oder ungesüßte Getränke helfen dem Körper dabei, sich nach den Feiertagen zu entgiften.

Bei der Ernährung kann man sich am „5 am Tag“-Prinzip orientieren: Wer täglich fünf Portionen Obst und Gemüse isst, versorgt seinen Körper ausreichend mit Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Getreideprodukte sollten am besten in der Vollkornvariante auf den Tisch kommen. Bei tierischen Lebensmitteln ist ein täglicher Konsum ausschließlich bei Milchprodukten zu empfehlen. Fisch und Fleisch sollten maximal ein- bis zweimal pro Woche auf dem Speiseplan stehen.

Aktiver werden

Für einen aktiven Start ins neue Jahr ist leichter Ausdauersport im Freien ideal – zum Beispiel Walking, Jogging oder Radfahren. Wer lange keinen Sport gemacht hat, kann auch erst einmal mit ausgedehnten Spaziergängen starten. Am besten ist es, sich im Alltag so viel wie möglich zu bewegen, zum Beispiel indem man Treppen steigt und Wege so oft es geht zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegt.

Auch indoor gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dem inneren Schweinehund die Stirn zu bieten: Die meisten Fitnessstudios bieten neben Ausdauer- und Kraftsport auch verschiedene Kurse an. Eine Alternative zum klassischen Training im Studio ist Schwimmen, das die Ausdauer deutlich verbessert und gleichzeitig die Gelenke schont. Diesen Effekt hat auch Aqua-Gymnastik, viele Schwimmbäder bieten entsprechende Kurse an. Sportarten wie Klettern in der Halle oder Boxen sind weniger verbreitet, Ausprobieren lohnt sich aber. Denn diese Sportarten machen Spaß und steigern Kraft, Kondition und Koordination innerhalb kurzer Zeit erheblich. Auch Squash, Spinning oder Jumping bringen Abwechslung in den Trainingsalltag.

Gesunde Ernährung und Sport lassen sich übrigens hervorragend mit einer Detox-Kur verbinden. Dabei geht es vor allem darum, den Körper zu entschlacken und den Stoffwechsel anzukurbeln. Weitere Informationen und gute Tipps rund ums Thema „Entgiftung des Körpers“ gibt dieser Ratgeber.

Wellness für die Haut

Auch die Haut kommt meist nicht unbeschadet durch den Winter. Gerade zu den Feiertagen gibt es oft viel Süßes, deftige, fettreiche Speisen und mehr Alkohol als gewöhnlich. All das kann zu Hautirritationen, Rötungen und Unreinheiten führen. In solch einem Fall hilft es, viel zu trinken – am besten Wasser und Kräutertees –, möglichst viel an die frische Luft zu gehen und ausreichend zu schlafen, damit sich die gereizte Haut regenerieren kann. Gesichtspeelings und -masken unterstützen dieses Beauty-Programm und lassen den Teint bald wieder strahlen. Ein Peeling mit einem Wirkstoff wie Glycolsäure, Milchsäure oder Retinol entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen, eine Gesichtsmaske wirkt aufbauend und pflegend und versorgt die Haut mit Nährstoffen. Inhaltsstoffe wie Vitamin C etwa wirkt der Hautalterung entgegen, während Peptide die Kollagenproduktion anregen sollen.

Ein Peeling eignet sich sogar als Rundum-Kur für den ganzen Körper: Es sorgt für eine Tiefenreinigung der Haut und regeneriert sie; die Haut wirkt danach zarter und frischer. Ein Peeling lässt sich ohne großen Aufwand selbst herstellen, da es hauptsächlich aus zwei Komponenten besteht: den Schleifpartikeln und einem Pflegezusatz. Bei trockener Haut bietet sich beispielsweise eine Mischung aus Zucker und Olivenöl an, bei Cellulite eine aus Kaffeepulver und Kokosöl. Ein Peeling aus Quark, Honig und Zucker spendet Feuchtigkeit, wirkt klärend und beruhigend.

Gutes tun für Körper und Geist

In der Hektik des Alltags ist es oftmals schwierig, sich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu besinnen. Um psychisch zur Ruhe zu kommen, sollte man sich regelmäßig etwas Gutes zu tun. Welche Methoden zur Entschleunigung und Entspannung am besten wirken, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Das kann zum Beispiel Bewegung an der frischen Luft, ein gutes Buch in der Badewanne, Meditieren, Tagebuch schreiben, ein Nickerchen am Nachmittag, Tanzen zur Lieblingsmusik, Schlaf sowie der ab und an bewusste Verzicht aufs Smartphone, den PC oder das Tablet sein.