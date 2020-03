14:29 Uhr

Vollkaskoversicherungen – was sie leisten und wann sie sich lohnen

Im Gegensatz zu Haftpflichtversicherungen sind Vollkaskoversicherungen nicht gesetzlich vorgeschrieben. Dennoch können sie sich für Gebrauchtwagen, Neuwagen und Leasingfahrzeuge lohnen. Bei Letzteren wird eine Vollkaskoversicherung meist ohnehin gefordert. Sollte das jedoch nicht der Fall sein, stellt sich für viele Menschen die Frage, was von einer Vollkaskoversicherung zu erwarten ist und ob sich ein Abschluss überhaupt lohnt.

Vollkaskoversicherungen als verzichtbare Versicherungen zu bezeichnen, wäre in jedem Fall falsch. Es gibt definitiv Situationen, wo der Abschluss einer entsprechenden Versicherung Sinn macht. Viele Versicherungsanbieter haben Versicherungen zu guten Konditionen im Angebot. Ein Vergleich für Vollkaskoversicherungen unter VERIVOX kann dabei helfen, eine Versicherung zu finden, die zu einem passt. Doch befassen wir uns nun am besten erst einmal damit, was von Vollkaskoversicherungen zu erwarten ist und ob sich ein Abschluss für Sie lohnen kann.

Leistungen von Vollkaskoversicherungen

Natürlich hängt es im Endeffekt immer von der jeweiligen Versicherung ab, wie die Konditionen aussehen. Dennoch kann gesagt werden, dass die Vollkasko im Grunde all die Schäden abdeckt, welche nicht in der Teilkasko enthalten sind. Es handelt sich also gewissermaßen um einen Rundumschutz für das Auto. Zu den Schäden, vor denen eine Vollkasko in der Regel schützt, gehören: Explosionen, Kabelbrände , Diebstähle, Vandalismus, Schäden durch Tiere oder Wetter, Glasbrüche und Kurzschlüsse. Dabei spielt es meist auch keine Rolle, ob die Schäden durch eigenes Fehlverhalten entstanden sind. Denn im Gegensatz zu einer Teilkaskoversicherung, greift eine Vollkaskoversicherung auch in solchen Fällen.

Fakt ist, dass es so einige Versicherungsanbieter gibt, die eine Vollkasko anbieten. Daher ist es natürlich sinnvoll, deren Konditionen untereinander zu vergleichen. Welche Versicherung letztendlich am besten ist, hängt im Endeffekt immer noch von den eigenen Vorstellungen ab. Der Preis allein sollte jedoch nicht das einzige Kriterium für einen Abschluss sein. Wobei es definitiv einige günstige Anbieter für Vollkaskoversicherungen gibt, die ordentliche Konditionen anbieten. Sie müssen also keineswegs tief in die Tasche greifen, um Ihr Fahrzeug rundum zu versichern.

Wann eine Vollkasko Sinn macht

Es gibt durchaus Fälle, wo es sich anbietet, eine Vollkaskoversicherung für einen Gebrauchtwagen abzuschließen. In der Regel ist eine Vollkaskoversicherung aber vor allem bei Neuwagen zu empfehlen. Im Endeffekt kommt es jedoch immer auf den Wert des jeweiligen Autos an. So wäre eine Vollkasko bei einem Fahrzeug , das beim Verkauf nicht mal mehr eine vierstellige Summe erzielen würde, nicht zu empfehlen. Bei einem neuen Sportwagen hingegen schon. Wer sich nur für eine Teilkaskoversicherung entscheidet, riskiert damit, dass er bei Schäden auf hohen Summen sitzenbleibt. Bei einer Vollkasko ist das in der Regel nicht der Fall. Der Versicherungsanbieter kommt für einen erheblichen Teil oder gar den kompletten Schaden auf.

Allerdings muss auch erwähnt werden, dass eine Teilkasko um einiges günstiger als eine Vollkasko ist. In einigen Fällen kann sie also eine denkbare Alternative sein. Doch der eingeschränkte Versicherungsumfang hat seine Nachteile. Teilkaskoversicherte Fahrzeuge sind meist nur vor verschiedenen äußeren Gefahren geschützt. Darunter unter anderem Schäden durch Brände , Hagel oder Wild. Bei Schäden durch eigenes Fehlverhalten ist jedoch keine Hilfe zu erwarten. In solchen Fällen hilft nur eine Vollkasko.

Selbstbeteiligung kann sich lohnen

Eine Selbstbeteiligung kann in vielen Fällen von Vorteil sein. Es lohnt sich die Angebote zu vergleichen, da einige Anbieter attraktive Rabatte bieten. Meist hängt das damit zusammen, dass sich die Versicherungsanbieter Verwaltungskosten für kleinere Schäden sparen möchten. Es gibt verschiedene Varianten der Selbstbeteiligung. Welche letztendlich die beste ist, hängt von den persönlichen Vorstellungen ab. Überlegen Sie sich am besten gut, gegen welche Schäden Sie versichert sein und wie hoch die potentiellen Versicherungsleistungen ausfallen sollen. Des Weiteren sollte erwähnt werden, dass es auch bei Vollkaskoversicherungen Schadenfreiheitsklassen gibt. Das System ist hier mit denen der Haftpflichtversicherungen vergleichbar.