Von bizarr bis exzentrisch - Die verrücktesten Museen

Dass Museen trocken oder sogar langweilig sein müssen, gilt schon lange nicht mehr. Vielmehr haben sich heutige Ausstellungen durch interaktive Angebote und dem Einbeziehen des Besuchers von den althergebrachten Klischees getrennt.

Auf der ganzen Welt gibt es neben technischen, künstlerischen und naturwissenschaftlichen Museen aber auch eine Reihe weit verrücktere Exemplare. Die besten und außergewöhnlichsten davon sollte man schon einmal gehört haben - Auf der nächsten Weltreise sind sie einen Besuch wert.

Cannabismuseen - Wo der Hanf im Rampenlicht steht

Cannabis lässt sich nicht in zwei Sätzen beschreiben, die Welt des Hanfs ist beinahe eine Wissenschaft. Für einige Menschen weltweit war das ein Grund, ein Cannabismuseum zu eröffnen. Natürlich findet man einige davon in der “Hanf-Hauptstadt” Amsterdam. Aber auch in anderen Städten rund um den Globus findet man Ausstellungen und Museen zum Thema Marihuana und der Hanfpflanze. Gezeigt werden dabei nicht nur die Wirkstoffe, die beim freizeitlichen Konsum zum gewünschten “High” führen.

Vielmehr kann man in den vielen Museen weltweit auch die vielen Verwendungsmöglichkeiten der Pflanze erfahren. Die Verwendungsmöglichkeiten von Hanf sind umfangreich und waren oft wirtschaftlich sehr relevant. In den vergangenen Jahrtausenden wurde die Pflanze als natürliches Heilmittel, für die Herstellung von Kleidern, als Viehfutter und für viele andere Zwecke eingesetzt. Teilweise wurde Hanf sogar als Konkurrenz für die starke Baumwollindustrie betrachtet. Wer Hanf als reine Droge für Rauschzustände abstempelt, wird in den verschiedenen Cannabismuseen eines Besseren belehrt.

Des Mannes bestes Stück - Phallusmuseen als kuriose Rarität

Weit seltener findet man auf der Welt Museen rund um das männliche Geschlechtsteil. De facto findet man weltweit nur ein Museum, das sich ganz auf das Glied des Mannes fokussiert. Es steht in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Hier findet man mehr als 55 Ausstellungsstücke von Walen, 36 von Robben und 118 von verschiedenen Landsäugetiere. Sogar menschliche Exemplare sind zu sehen. Sie sind durch die nicht optimal verlaufene Konservierung aber sehr geschrumpft und werden von Besuchern nicht als beeindruckend wahrgenommen.

Das weltweit einzigartige Museum ist sicherlich einen Besuch wert. Als weltweit einzigartige Kuriosität ist das Museum, das jedem Besucher die Möglichkeit gibt, “sich ernsthaft mit dem Thema Phallologie zu beschäftigen” eine wichtige Adresse für Reisende, die das nördliche Land bereisen.

Foltermuseen - Schaurige Erinnerungen an ein dunkles Kapitel der Geschichte

Nicht lustig, dafür aber sehr eindrucksvoll und bildend sind Foltermuseen. Wie der Name schon sagt dreht sich alles um die Folter von Menschen. Vom Mittelalter bis hin zur Gegenwart findet man Veranschaulichungen der Foltermethoden aller Art. Von Daumenschrauben, unfreiwilligen Bädern in kochendem Wasser bis hin zu Elektroschocks und “weißer Folter” (Methoden ohne visuell sichtbare Folgen) in heutigen Krisengebieten, findet man hier viel Information und Veranschaulichung. Teilweise sind die Darstellungen und Veranschaulichungen so realistisch, dass man einige der Museen als empfindlicher Mensch mit schwachen Nerven besser nicht besuchen sollte.

Die Ausstellungen rund um das makabre Thema Folter gibt es weltweit überraschend oft. Man findet Museen in Prag, Nürnberg, San Marino, Amsterdam, Wien und in vielen anderen Städten Europas.

Der Wiener Narrenturm - Ein Muss für Horror-Fans auf Österreichurlaub

Das Mittelalter war bereits als gesunder Mensch sicherlich eine Herausforderung. Im Narrenturm kann man einsehen, welche medizinische Methoden bei Kranken angewandt wurden. Abgüsse zeigen lebensecht, welche Krankheiten damals verbreitet waren. Im Narrenturm, der damals ersten Psychiatrie weltweit, können allerhand makabre und faszinierende Erstaunlichkeiten betrachtet werden. Von konservierten Missgeburten, Bildern von Menschen mit Fehlbildungen und doppelten Geschlechtsteilen bis hin zu den Infektionskrankheiten und fatalen Heilmethoden findet man hier alles. Für Menschen mit schwachen Nerven eignet sich die Tour durch den historischen Turm nicht, hinterlässt er doch einen bleibenden Eindruck im Gedächtnis.

Instant Ramen Museum - Alles rund um Fertignudeln

In Osaka, im Süden von Japan, findet man wohl eines der kuriosesten Museen weltweit. Es handelt sich um das Momofuku Instant Ramen Museum. Hier kann man durch Tunneln gehen, in denen mehr als 800 Sorten Fertignudeln ausgestellt sind. Seit mit “Chicken Ramen” die ersten Fertignudeln weltweit in den 50er-Jahren auf den Markt kamen, ist viel Zeit vergangen. Mittlerweile findet man die bunten Packungen in der asiatischen Welt überall. Die Geschmacksvariationen sind enorm vielfältig. Wenn man in der südlichen Metropole Japans einmal einkehrt, sollte man unbedingt dem Instant Ramen Museum einen Besuch abstatten.

Das Unterwassermuseum - Eine Ausstellung am Meeresgrund

In Cancun, Mexiko, findet man wohl eines der kuriosesten Museen überhaupt vor. Es liegt unter Wasser, genauer gesagt am Meeresgrund nahe des Orts. Mehr als 500 Skulpturen und Ausstellungsstücke sind am Boden behaftet. Sie sollen auf die Wichtigkeit der Korallen aufmerksam machen, die heute immer wieder in Gefahr sind. Zum Museum kommt man mit einem Glas-Tauchboot, mit der Sauerstoffflasche oder dem Schnorchel.

Das Toiletten-Museum in Indien

Der tägliche Stuhlgang ist nicht gerade das Thema, mit dem sich viele Menschen in ihrer Freizeit beschäftigen. Anders sehen das die Betreiber des Toiletten-Museums in Neu-Delhi. Gerade in einem Land wie Indien ist das Verhältnis zur Verrichtung der Notdurft ein schwieriges. Nach wie vor machen ungefähr 50% aller Inder im Freien ihr großes Geschäft. Im Museum bekommt man die Geschichte der Toilette hautnah mit. Von königlichen, goldenen Toiletten bis hin zu den Einrichtungen für die einfache Landbevölkerung der Vergangenheit kann man hier alles einsehen. Für Menschen, die sich für das bizarre Thema interessieren, zweifellos ein Museum, das sich lohnt. Globetrotter, die es nach Neu-Delhi zieht, können im Toiletten-Museum der Stadt zweifellos ihren Horizont im Toilettenbereich erweitern.

Das Leitungswasser-Museum: Alles rund um das Wasser aus dem Hahn

Es gibt wohl wenige Menschen, die sich an einem Feiertag denken: “Lass uns doch mal in ein Museum für Leitungswasser gehen!” Wer sich das tatsächlich gerade denkt, ist mit dem Tap Water Museum in Peking, China, bestens beraten. Hier dreht sich wirklich alles um das kühle Nass aus der Leitung. Mehr als 130 Objekte zeigen die Welt des Leitungswassers sehr gut. Das ist teilweise absolut nicht uninteressant: Die Geschichte der Verlegung der Leitungen wird ebenso gezeigt wie früher Coupons, mit denen man an bestimmten Stellen erstes Leitungswasser abzapfen durfte.

Das Museum wirkt besonders kurios, wenn man die Umstände betrachtet. Denn Beijing hat zwar ein gut funktionierendes Leitungswassersystem. Das chinesische Wasser daraus eignet sich aber nicht zum Trinken, wie die Lokalbevölkerung weiß. Offiziell ist das Wasser für den sofortigen Genuss geeignet. In Wirklichkeit kochen die Menschen das Leitungswasser ab, bevor sie es trinken. Die wohlhabende Bevölkerung setzt in der Regel ganz auf Mineralwasser aus der Flasche.

Das Hundehalsbandmuseum - Ein besonderes Accessoire für Vierbeiner

Der beste Freund des Menschen ist nun mal wichtig. In Großbritannien sogar so wichtig, dass ein eigenes Museum nur für Hundehalsbänder gibt. Eine kleine Nische, die dennoch offensichtlich viel Anschauungsmaterial bietet. Mehr als 100 Halsbänder für Vierbeiner gibt es zu bestaunen. Darunter sind sogar antike Exemplare zu finden, zum Teil aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Interessant ist auch die bemerkenswert hohe Anzahl an Besuchern. Pro Jahr finden sich mehr als eine halbe Million Menschen, um die vielen Halsbänder näher zu betrachten.

Faszinierend einfach: Das Brot-Museum

Die kleine Stadt Ulm wurde 1955 um eine Attraktion reicher, als der deutsche Unternehmer Willy Eiselen das “Museum für Brotkultur” gründete. 2018 wurde das Museum in “Museum Brot und Kunst” umbenannt. Wenig geändert hat sich dabei der Fokus auf eine deutsche Leibspeise: Das Brot. Von der Getreideernte und -verarbeitung bis zur Brotherstellung bleibt hier nichts aus. Interessant für Einheimische und Touristen ist auch der Rückblick in längst vergangene, exotische Kulturen.

So erfährt man von den Techniken zur Brotherstellung der frühen Hochkulturen. Ägypter, Griechen und Römer schufen neue Verfahren, die eine für damalige Verhältnisse effiziente Lebensmittelversorgung ermöglichte. Durch Werke bedeutender Künstler wie Salvador Dali und der George Grosz hat das Museum einen intellektuellen Anspruch, der sich sehen lassen kann. Bewusst wird bei einem Besuch vor allem, wie wichtig das Brotbacken vor der praktisch immerwährenden Angst vor Hungersnöten in der Vergangenheit war.

Das Museum des Todes - Nichts für schwache Nerven

Die Hauptstadt Thailands verbindet man eher mit Partynächten und Ausgelassenheit als mit medizinischen Museen. Umso schockierender wirkt der Inhalt des Siriraj-Museums, das gleichzeitig Teil einer Klinik ist. Tatsächlich ist das Museum des Todes nichts für schwache Gemüter. Man findet eine Vielzahl an Fotografien, Ausstellungsstücke, Knochen und Totenschädel und Autopsieberichte in den Räumen des Museums. Das Highlight des Museums ist dabei der mumifizierte Körper eines Schwerverbrechers namens Si Quey. Er tötete vor 60 Jahren einen 8-jährigen Jungen, dessen Organe er essen wollte. Er gab vor Gericht zu, mehrere Minderjährige getötet zu haben und gab an, Kannibale zu sein. Rückblickend zweifeln immer mehr Menschen an dem Urteil, das auch politisch beeinflusst war.

Einen Nachteil hat das makabre Museum: Nur wenige Informationstafeln haben eine englische Übersetzung. Es empfiehlt sich, mit einem Einheimischen oder einem Reiseführer durch das Museum zu gehen. Zwei weitere, namenlose Mörder sind in dem Museum ausgestellt. Fotos von Menschen, die durch Suizid umgekommen sind, von Toten nach Autounfällen und Mordopfern. Das alles wirkt auf manche Besucher verstörend, weshalb sich das kuriose Museum sicherlich nicht für einen Familienausflug mit Kindern eignet. Wer ein makaberes, aber einzigartiges Erlebnis möchte, ist in Bangkok mit dem Museum des Todes zweifellos sehr gut beraten.

Das Museum der Schönheit

Schönheitsideale und Geschmäcker sind verschieden. Im Museum der Schönheit kann man die Ursprünge und den Verlauf verschiedener Empfindungen von Ästhetik über die Jahrhunderte hinweg genauer ansehen. Beachtung findet in der Ausstellung zum Beispiel das Schönheitsideal afrikanischer Ureinwohner, die etwa Tellerlippen als besonders attraktiv betrachten. In den Mittelpunkt gestellt wird vor allem die Frage, wie sich Schönheit definieren lässt und ob es überhaupt eine universell geltende, grundsätzliche Schönheit gibt. In Malaysien in der Stadt Melaka gelegen, eignet sich das Museum perfekt für Globetrotter, die eine andere Seite von Malaysien sehen möchten. Bei gerade einmal 2.000 Besuchern pro Monat zählt der Ausstellungsort sicherlich im weltweiten Vergleich zu den kleineren. Für Menschen, die einmal ein Museum der anderen Art sehen möchten, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall.