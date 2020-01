vor 17 Min.

Werbung für Ihr Geschäft in Augsburg und Umgebung

Sie sind stolzer Besitzer oder Besitzerin eines Ladens oder einer Dienstleistungsfirma in Augsburg? Sicherlich wird Ihnen in den letzten Jahren der extreme Wandel durch die Globalisierung sowie die Digitalisierung aufgefallen sein.

Kaum ein Laden kommt heute nur noch mit seinem Schaufenster aus, wenn eine starke Kundenbindung gefragt ist. Wer neue Kunden ansprechen will und Bestandskunden auch über Jahre hinweg beibehalten möchte, der muss Online gehen.

Vielen Besitzerinnen und Besitzern von Einkaufsläden, Shops und Dienstleistungsbetrieben fällt es jedoch nicht leicht, mit dem Wandel der Zeit zu gehen. Schließlich ist das Online Marketing keine allzu leichte Angelegenheit. In Augsburg selbst können Sie auch heute noch mit Plakatwerbung und Kinowerbung punkten. Dennoch sollten Sie versuchen, die Kunden weitläufiger anzusprechen. Eine Idee wäre hierbei der sanfte Einstieg mittels eines Profils auf einem der bekanntesten Social-media Portale.

Was bedeutet Digitales Marketing?

Wenn von Marketing 4.0 die Rede ist, geht es nicht nur um die Digitalisierung. Auch Änderungen in der Betrachtung des Kunden sowie die Integration seiner Interessen sind von höchster Priorität. So geht es beim Marketing 4.0 vor allem darum, den Kunden die Mitsprache zu ermöglichen. Der Kunde wird nicht mehr nur als passives Objekt gesehen, das die Werbung aufnehmen und verarbeiten soll. Seine Rolle wandelt sich zum aktiven Part, der immer wieder durch seine eigene Meinung eine Beeinflussung der Werbung unternehmen darf. Dies zeigt sich in Sozialen Medien, wo die Kunden direkt über die Kommentarfunktion mit Ihnen in Kontakt treten sollen, bei Abstimmungen teilhaben und eigene Wünsche äußern dürfen.

Legen Sie einen Account in den sozialen Medien an

Wenn Sie sich zunächst einmal alleine in die Welt des digitalen Marketings wagen möchten, können Sie einen Account auf einem der zahlreichen Sozialen Netzwerke anlegen. Herbie bieten sich heute besonders Facebook aber auch Instagram, als aufsteigendes Sternchen an. In beiden Medien haben Sie die Möglichkeit ein Profil für Privatpersonen aber auch als Marketing-Plattform aufzubauen. Wählen Sie ebendiese Option an, um eine Werbeplattform der neuen Generation zu schaffen. Auf Ihrem Account können Sie in regelmäßigen Abständen Neuerungen sowie Sonderangebote präsentieren. Die Kunden haben hierbei die Gelegenheit sich immer up-to-date zu halten, ganz nach deren Belieben. Sie müssen sich bei der Marketingmaßnahme nicht an die Kunden direkt wenden. Vielmehr erhalten Sie Abonnenten auf Ihrem Account. Dies sind Menschen, denen Ihre Angebote gefallen, die Ihnen folgen möchten und stetig die Neuerungen erfahren wollen. Durch diese aktive Handlung der Kundinnen und Kunden kommt Ihre Werbung deutlich besser an.

Backlinks kaufen – So gelingt der Ausbau Ihrer Sichtbarkeit in der größten Suchmaschine der Welt

Damit Ihnen das weitere Eintauchen in das Marketing 4.0 nicht allzu schwerfällt, sollten Sie sich einen Partner zur Seite holen. Performance Liebe steht mit seinem breitaufgestellten Team rund um das Thema Online Marketing immer an Ihrer Seite. Eine Besonderheit des Unternehmens ist die Arbeit mit Backlinks.

In der heutigen Zeit suchen die meisten Menschen per Google Suchmaschine nach einem passenden Anbieter von Dienstleistungen und Produkten. Ihre Webseite muss daher so aufgebaut sein, dass sie in der Suchmaschine auf einer möglichst hohen Platzierung gefunden wird. Ein Trend zeigt deutlich auf, dass Nutzerinnen und Nutzer von Google meist nur die ersten vier bis maximal fünf Vorschläge genauer betrachten. Alle anderen dahinterstehenden Objekte erhalten meist keine oder gar nur wenige Beachtung.

Backlinks sind Verlinkungen, welche von anderen Webseiten auf Ihre Plattform hinweist. Je mehr dieser Backlinks Sie quer durch das Netz verlinkt wissen, desto schneller kann Google Ihre Plattform finden. Zudem steigt mit der Anzahl der Backlinks zu Ihrer Webseite auch die Platzierung im Ranking. Es ist daher äußerst wichtig, dass Sie mit einem Partner zusammenarbeiten, der Ihnen bei der sinnvollen sowie umfassenden Integration der Backlinks behilflich sein kann.

Achten Sie auf das passende Keywording für die Suchmaschine

Ebenso wichtig wie die integrierten Backlinks auf Fremdwebseiten, spielt das anpassende Keywording auf Ihrer Webseite sowie dem Social Media Account eine Rolle. Die meisten Menschen werden im Netz nicht ausschließlich nach dem Schlagwort der Dienstleistung suchen. Vielmehr suchen Google-Nutzerinnen und Nutzer Kombinationen aus der Dienstleistung, dem Produkt sowie dem Standort der Suche. Ein Beispiel:

Ein Nutzer möchte einen Klempner engagieren. Seine Suchanfrage wird hierbei nicht nur das Wort „Klempner“ beinhalten, sondern auch seinen Standort. Die Suche wird daher wie folgt in Google ablaufen „Klempner Augsburg“.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Suchmaschine bei all denen von Ihnen geposteten Beiträgen und Artikeln stets einen örtlichen Bezug feststellen kann. Erwähnen Sie daher in den Hastag bei Instagram oder auf Ihrer Webseite steig Ihren Standort Augsburg. Dies mach Ihren Internetauftritt sicherlich effektiver.

Der Vorteil des Online Marketings über Google

Marketing 4.0 über die Suchmaschine Google ist nicht nur ein notwendiges Übel, das die heutige Zeit von Ihnen erfordert. Vielmehr gehen für Sie zahlreiche Vorteile mit dieser neuen Methode einher.

Die Reichweite:

Zunächst einmal können Sie mit geringem Aufwand eine enorme Reichweite erhalten. Vergleichen Sie einmal den Kosten- und Zeitaufwand, um ein Printmedium wie ein Plakat zu fertigen. Bis dieses gedruckt und aufgehängt ist, sind nicht nur Kosten entstanden, sondern auch sehr viel Ressourcen genutzt worden. Die Reichweite des Plakats beschränkt sich meist nur auf Augsburg sowie Menschen, die hier zu Besuch sind. Die digitale Werbung hingegen kann deutlich mehr Menschen aus allen Städten Deutschlands, Europas und der Welt erreichen. Zudem bekommen die Kunden und Kundinnen die Möglichkeit gezielt nach ihnen zu suchen. Dies ist bei einem Plakat nicht möglich. Die hierauf verarbeiteten Informationen sind den Kunden und Kundinnen nur dann zugänglich, wenn sie das Plakat vor Ort aufsuchen.

Definieren der Zielgruppe:

In Augsburg leben circa 292000 Einwohner. Sobald Sie eine Werbemaßnahme veröffentlichen kann diese von jedermann gesehen werden. Doch wer Ihr Schaufenster sieht oder Ihr Plakat begutachtet, dies liegt nicht in Ihrem Ermessen. Vielmehr entscheidet der Zufall, ob ein Kunde mit Interesse die Werbung wahrnimmt. Online haben Sie die Möglichkeit, gezielt Personen herauszupicken, denen Ihre Produkte sowie Dienstleistungen zusagen könnten.

Jede Zielgruppe hinterlässt im Netz Fußspuren. Sei es durch Daten in der Google Suche, Anfragen über soziale Netzwerke oder besondere Verlinkungen in den eigenen Profilen. So ist es für Sie als Unternehmen sicherzustellen, dass die Werbung nur an Personen geschickt wird, die oftmals nach ebendieser Werbung Ausschau gehalten hat. Sie bekommen über diverse Plattformen wie Facebook Instagram, Xing und LinkedIn die Gelegenheit Ihre Zielgruppe so detailliert wie möglich zu definieren. Neben demografischen Angaben können Sie sich auch auf Interessen und die geografische Lage ausrichten.