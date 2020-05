13.05.2020

Wie mache ich gute Fotos mit dem Smartphone? Tipps für Blogger und Influencer

Viele Menschen benötigen qualitativ hochwertige und ästhetische digitale Fotos. Egal ob für den privaten oder beruflichen Instagram-Account, den Blog oder die Website – für gute Bilder benötigt man keine Spiegelreflexkamera.

Das Smartphone verdrängt schon seit einigen Jahren sämtliche elektronische Geräte vom Markt. Mit immer komplexeren Funktionen ersetzt es platzsparend MP3-Player, Navigationsgerät und Notebooks. Wer kein Profifotograf werden möchte, kann mit dem Smartphone, etwas Geschick und Übung auch in puncto Fotografie weit kommen. Die folgenden Tipps und Kniffe helfen Ihnen dabei, noch bessere und hochwertigere Bilder für Ihren Gebrauch zu erstellen.

Inspiration finden

Am Anfang steht eine Idee. Fotomotive scheinen oft spontane Schnappschüsse aus dem Leben zu sein, tatsächlich ist das jedoch selten wirklich der Fall. In der Regel stecken hinter jedem gut konzipierten Foto viel Planung und Liebe zum Detail. Daher schadet es nie, sich bei anderen Fotografen umzuschauen. Merken Sie sich auf Instagram, Pinterest und Co die Bilder, die Ihnen besonders gefallen. Was genau ist das Interessante daran? Könnten Sie die Grundidee für ein eigenes Design verwenden? Welche Requisiten, Materialien und Hintergründe stehen Ihnen zur Verfügung, um eine ähnliche, eigene Idee kreativ umzusetzen? Gestalten Sie den Aufbau Ihres Bildes aktiv und verändern Sie dabei, wenn nötig, kleinere Details, um das Motiv noch besser zur Geltung zu bringen.

Smartphone mit guter Kamera

Die meisten neueren Smartphones besitzen Kameras, die Fotos in einer einigermaßen guten Qualität schießen können. Egal wie viel kreatives Geschick und gute Ideen Sie besitzen – die Hardware muss natürlich stimmen. Wenn Sie planen, sich ein neues Gerät anzuschaffen, informieren Sie sich vorab ausgiebig über Smartphones mit guten Kameras. Vor allem, wenn Sie beim Fotografieren auf Fotoapparate oder Spiegelreflexkameras ganz verzichten wollen, lohnt es sich, an dieser Stelle zu investieren.

Bildbearbeitung

Rote Augen und überbelichtete Bilder gehören mit modernen Bildbearbeitungs-Apps der Vergangenheit an. Mittlerweile gibt es unzählige Programme, mit denen kleine Schönheitsfehler kaschiert und Fotos optimiert werden können. Dabei sollte man allerdings nicht übertreiben – weniger ist oft mehr. Zu starke Filter wirken schnell übertrieben oder unecht. Achten Sie darauf, dass die Bilder weiterhin natürlich aussehen. Mit einem guten Bildbearbeitungsprogramm kann man Fotos relativ unkompliziert aufwerten, ein schlecht fotografiertes Bild wird dadurch jedoch nicht zu einem Meisterwerk.

Lichtverhältnisse beachten

Verschiedene Lichtverhältnisse schaffen unterschiedliche Atmosphären. Ein Motiv in der Morgensonne hat eine ganz andere Wirkung als das gleiche Bild um die Mittagszeit oder im Abendlicht. Auch wenn man mit künstlichem Licht viel ausgleichen kann, ist die Lichtquelle Nummer eins noch immer das Tageslicht. Wenn es im Winter früh so dunkel wird, dass das Fotografieren kaum möglich ist, kann man sich mit sogenannten Softboxen oder Leuchtringen behelfen. Diese künstlichen Lichtquellen werden auch in professionellen Fotostudios eingesetzt und schaffen genug Helligkeit, um dennoch schöne Fotos erstellen zu können. Achten Sie beim Fotografieren darauf, dass das Licht möglichst nicht von oben oder hinten kommt. Bestenfalls ist das Motiv hell und gut ausgeleuchtet. Lassen Sie die Finger vom Blitzlicht. Damit erreichen Sie höchstens, dass ein Bild gnadenlos überbelichtet wird.

Perspektive und Ausschnitt wählen

Auch wenn es auf den ersten Blick einfach aussehen mag: Es ist nicht leicht, den perfekten Ausschnitt für ein Bild zu finden. Insbesondere, wenn man das Smartphone bei der Aufnahme in der Hand hält, kann es schnell passieren, dass ein Bild leicht schief gerät. Bei Instagram gibt es hierfür eine Funktion, mit der Fotos geradegerückt werden können. Dies geht relativ unkompliziert im Bearbeitungsmenü mit dem Befehl „Straighten“. Dieser Handgriff dauert nur wenige Sekunden und dennoch wirkt ein Foto dadurch um einiges symmetrischer und ansprechender. Um spannende Perspektiven zu entdecken, ist es hilfreich, die Motive direkt durch die Smartphone-Kamera zu betrachten. Durch eine Linse betrachtet, sehen Objekte oft anders aus als mit bloßem Auge. Ungewöhnliche Perspektiven schaffen außerdem interessantere Bilder. Es muss nicht jedes Foto frontal aufgenommen werden und ein Objekt in Gänze zeigen. Manchmal wirkt es besser, nur einen bestimmten Bildausschnitt oder ein Detail zu fotografieren. Besonders nahe oder ferne Perspektiven oder eine Aufnahme aus der Hocke nach oben geben Motiven einen neuen, besonderen Charakter.