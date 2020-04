27.04.2020

Wofür werden eigentlich Kredite aufgenommen?

Es gibt sie in vierstelliger, fünfstelliger oder gar sechsstelliger Höhe und üblicherweise werden sie für die Anschaffung einer Immobilie oder eines Fahrzeugs nötig. Immer häufiger werden auch Konsumgüter mithilfe von Fremdkapitel finanziert.

Die Rede ist also von Krediten, die dann beantragt werden, wenn das Ersparte für die Groß-Investition nicht reicht oder die Rechnung, die es zu begleichen gilt, den Finanzrahmen auf dem Girokonto übersteigt.

Die Tendenz der Kreditsumme aller in Deutschland aufgenommenen Kredite steigt seit dem Jahr 2008 kontinuierlich an. Waren es im Jahr 2008 noch 1.011 Milliarden Euro auf die sich die Höhe der Privatkredite in Deutschland beziffern ließ, so lag diese Summe zehn Jahre später, also im Jahr 2018, bei 1.228 Milliarden Euro. Damit ist die Höhe der Privatkredite binnen zehn Jahren um über 20 Prozent gestiegen. Neben den großen Kreditklassikern, die noch bei der Hausbank vor Ort angefragt werden, reihen sich zunehmend häufiger ungewöhnliche Kreditanfragen, die auch gerne online angefragt werden.

Das sind ungewöhnlichsten Kreditanfragen

Ein teures Auto, die Markenhandtasche und ein makellos geformtes Gesicht sind häufig die Anzeichen von Reichtum und Glamour. Die landläufige Meinung ist nämlich die, dass wer einen Porsche fährt und Louis Vuitton trägt, sich dieses vermutlich „leisten“ könnte. Ein Blick auf die ungewöhnlichsten Kreditanfragen zeigt, dass das nicht zwingend richtig sein muss, und, dass es viele weitere Merkwürdigkeiten gibt, wofür sich Menschen Geld leihen.

Ein schickes Auto kann für Reichtum stehen – oder mithilfe eines Kredits finanziert werden

Dass ein Fahrzeug per Kredit finanziert wird, ist mittlerweile Gang und Gäbe. Unterschieden wird dann noch in eine Kreditfinanzierung über die Bank oder in eine Finanzierung, die direkt beim Händler ermöglicht wird. So weit, so gewöhnlich. Was aber durchaus ungewöhnlich ist und viele vielleicht nicht vermuten würden, ist die Finanzierung der Kindheitsträume aus Chrom. Das heißt: Das Gefährt, das tagtäglich dazu genutzt wird, von A nach B zu kommen, ist bezahlt. Doch der Jaguar, der Bentley oder gar die Harley-Davidson – also klassische Statussymbole am Fahrzeugmarkt – werden gerne finanziert.

Markenlabels zu tragen, kann Wohlhaben anzeigen – oder mithilfe eines Kredits finanziert sein

Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York und Samantha Jones haben es vorgemacht – und viele Deutsche machen es nach. Die Stars aus der US-amerikanischen Serie „Sex and the City“ trugen Manolo Blahniks, die nicht selten einen fünfstelligen Betrag kosten und dazu Louis-Vuitton-Handtaschen. Alles nur der Schein der US-amerikanischen Glamour-Welt? Im Gegenteil. Es gibt wirklich Kreditanfragen, bei denen der geliehene Geldbetrag in teure Schuhe oder Handtaschen investiert wird. Auf die Gesellschaft wirken auch diese Käufe dann wie ein Statussymbol derer, die sich Manolos eben leisten können. In Wahrheit sind die schnieken Treter allerdings noch nicht bezahlt.

Das makellose Gesicht und die strahlende Natur kann antrainert sein – oder finanziert

So lange es mathematische Formeln gibt, mit denen die Proportionen des perfekten Gesichts kalkulierbar werden, so lange gibt es auch Anbieter von Schönheitsoperationen. Wer erreichen möchte, dass der Abstand der Augen genau 46 Prozent der Abstand der Schläfen beträgt und der Abstand zwischen Mund und Pupille 36 Prozent des Abstands zwischen Kinn und Haaransatz beträgt (was beides ein Grundanspruch an das perfekte Gesicht ist), der kann diese vermeintlichen Idealwerte möglicherweise durch eine Schönheitsoperation erreichen. Und die können sich einige vielleicht leisten, andere wählen günstigere Alternativen im Ausland und wieder andere finanzieren sich den Traum des perfekten Gesichts oder des perfekten Körpers mittels Kredit.

Per Kredit zum Familienglück!? Zumindest die Behandlung lässt sich so bezahlen

Zahlreiche Familien deutschlandweit setzen alles daran, Nachwuchs zu bekommen. Nach geraumer Zeit gehen viele dann den Weg, körperliche Gründe für die Nicht-Schwangerschaft zu suchen – und werden nicht selten auch fündig dabei. Wer wohlwissend der Tatsache, dass eine natürliche Schwangerschaft nicht möglich ist, den Kinderwunsch nicht aufgeben will, wendet sich heute an eine Kinderwunschklinik, deren Leistungen zu bezahlen sind. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend informiert zwar offiziell über mögliche Zuschüsse, doch die Behandlungen sind dennoch für einige Familien zu teuer. Das Resultat: Der Traum vom Babyglück wird per Kredit finanziert.

Ein Kredit für das liebste Hobby – Fußball, Party und Co.

Nicht jeder, der im Besitz einer Fußball-Dauerkarte fürs Stadion ist, muss diese auch aus der eigenen Tasche bezahlt haben. So manch einer finanziert dieses Hobby auch per Kredit – und könnte sich damit vielleicht sogar an der Partnerin „rächen“, die ihrerseits einen Kredit für eine neue Handtasche aufgenommen hat.

Fazit: Immobilien und Fahrzeuge bleiben die ersten Kredit-Gründe

Klar gehören diese ungewöhnlichen Kreditanfragen nicht zu den Hauptgründen, die dazu führen, sich Geld zu leihen. Allerdings zeigte dieser Blick in die Kreditlandschaft und auf das Konsumverhalten Deutschlands auch: Es sind nicht immer nur die notwendigen Dinge, die per Kredit bezahlt werden, wie das Beispiel einer Studentin aus Australien zeigt. Sondern häufig sind auch Status, Prestige und die Erfüllung ganz persönlicher Wünsche Gründe für die Kreditaufnahme.