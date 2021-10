Autohaus Scheel: Ein vollelektrischer Kia für Leipheim

Den neuen, vollelektrischen Kia EV6 und die Kia Ceed Familie in neuem Design kann man am 23. Oktober im Leipheimer Autohaus Scheel live beim Kia Inspiration Day erleben.

Wer auf der Suche nach neuen Inspirationen ist, sollte am Samstag, 23. Oktober, unbedingt den Kia Inspiration Day im Autohaus Scheel in Leipheim besuchen. Denn mit dem neuen, vollelektrischen Kia EV6 startet bei Kia eine neue Ära.

Autohaus Scheel präsentiert in Leipheim das erste reine Elektrofahrzeug von Kia

Der Kia EV6 ist weit mehr als das erste neueingeführte Fahrzeug, welches das neue Kia Logo an Front und Heck trägt: Er ist das erste rein als Elektrofahrzeug entwickelte Modell der Marke überhaupt, das auf der innovativen Plattform E-GMP basiert. Diese Electric-Global Modular Platform ermöglicht einen ebenen Boden und somit mehr Platz im Innenraum.

Aufgrund der kompakten Abmessungen des Kia EV6 können sich Fahrer und Mitfahrer auf ein Raumgefühl wie bei einem größeren SUV freuen. Für Begeisterung sorgt auch sein Design, das gekonnt Spannung aufbaut, indem es vermeintliche Gegensätze perfekt miteinander vereint.

Der vollelektrische Kia EV6 mit außergewöhnlichem Design

Geschäftsführer Christian Scheel vom Autohaus Scheel in Leipheim berichtet fasziniert: „Der Auftritt des neuen Kia EV6 hat mich auf Anhieb überzeugt: Schon das Design ist außergewöhnlich und fällt sofort ins Auge. Vor allem aber faszinieren die technischen Möglichkeiten, wie die beeindruckende Reichweite und die ultraschnelle Lademöglichkeit. Das ist wirklich ein ganz neues Kapitel Elektromobilität!“

Beim neuen Kia EV6 kann man sich zwischen Heck- und Allradantrieb sowie zwei Batteriegrößen entscheiden: 58,0 kWh und 77,4 kWh. Auch bei der Leistung hat man freie Wahl: Die Palette erstreckt sich von 125 kW (170 PS) bis 430 kW (585 PS).

Christian Scheel vom Autohaus Scheel fügt hinzu: „Die Reichweite beträgt je nach Antriebs- und Batterievariante bis zu 528 km nach WLTP.“ Damit gelangt man ganz souverän zu weit entfernten Orten. Dank der 800-Volt- Schnellladetechnik des neuen Kia EV6 lädt die Batterie in rund 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent auf – und kann schnell wieder durchstarten. Und wer es besonders eilig hat, dem reicht eine 4,5-minütige Schnellladung für eine Distanz von über 100 km.

Auch im Innenraum finden sich neue Ideen: Man nimmt Platz auf hochwertigen Sitzen, die aus nachhaltigen

Werkstoffen gefertigt sind. Vor einem befindet sich ein gewölbtes Panoramadisplay, das aus zwei Bildschirmen mit einer Diagonale von jeweils 31 cm besteht. Aufgrund des großen Formats und der hohen Auflösung kann man Informationen ausgezeichnet ablesen.

Die Bedienung ist selbsterklärend, man folgt einfach der intuitiven Menüstruktur. Scheel ergänzt weiter: „Zudem habe ich im neuen Kia EV6 Zugriff auf ein AR-Headup- Display, das mir alle wichtigen Informationen für eine problemlose und sichere Fahrt liefert.“

Ganz schön clever: Der vollelektrische Kia EV6 im Leipheimer Autohaus Scheel

Der neue Kia EV6 ist mit einer Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) ausgestattet, die als bequeme, mobile

Stromversorgung für Freizeitaktivitäten dient. Es stehen bis zu 3,6 kW Strom zur Verfügung, die man als Notstromquelle – zum Beispiel zum Überbrücken eines kurzen Stromausfalls zu Hause – nutzen kann.

Bei allen Abenteuern und Unternehmungen profitiert man beim neuen Kia EV6 übrigens auch von einer hohen Anhängelast von bis zu 1.600 kg. „Das reicht etwa, um ein Motorrad, ein Quad Bike, ein leichtes Sportboot oder einen kleinen Campingwagen zu transportieren!“, schließt Scheel seine Ausführungen ab.

Noch mehr Inspiration durch die Kia Ceed Familie.

Wer am Samstag, 23. Oktober zum Kia Inspiration Day im Autohaus Scheel nach Leipheim bei Günzburg kommt, kann sich auf ein weiteres Highlight freuen: die Kia Ceed Familie mit frischem Design und modernster Konnektivität: Über Android Auto™ und Apple CarPlay™ kann man vom Smartphone seine Playlists im Auto hören.

Und per hochauflösendem 10,25-Zoll-Farbtouchscreen behält man die Kontrolle über Infotainment und Navigation. Die Kia Karten-Updates und der Online-Dienst Kia Connect sind sieben Jahre lang mit an Bord.

