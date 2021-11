Mit dem Elektroauto in den Urlaub? Na klar!

„Ich würde ja gerne ein Elektroauto kaufen, aber damit kann ich ja nicht in den Urlaub fahren“, lautet das Argument vieler. Dass das nicht stimmt, testete Tobias Heinrich, Vertriebsleiter Großkunden und Neuwagen bei der Schwaba GmbH Augsburg, mit dem neuen Volkswagen ID.4 GTX. Die ganze Familie fuhr mit dem Stromer nach Österreich.

„Im Alltag passt die Reichweite immer, aber was passiert denn, wenn ich dann meine jährliche Urlaubsreise antrete?“ Mit diesem oder ähnlichen Fragen werden unsere Verkäufer in den Schwaba-Autohäusern in und um Augsburg in fast jedem Beratungsgespräch zu den ID.-Modellen konfrontiert. Für mich Grund genug, dem Thema im Eigenversuch auf die Spur zu gehen.

Nachdem ich bereits 9000 KM in meinem ID.3 zurückgelegt und einen inzwischen entspannten Umgang mit dem Thema Reichweite hatte, konnte ich meiner Familie überzeugen, unsere erste elektrifizierten Urlaubsreise anzutreten.

Da war er also, der Tag, mit dem sich jeder E-Mobilitätsinteressent von Anfang an beschäftigt. Die erste rein elektrische Urlaubsreise. Auch für mich eine neue Situation und ehrlich gesagt schon irgendwie ein anderes Gefühl als mit einem Dieselfahrzeug und einer Reichweite von 800 Kilometern vollbeladen in die schönste Zeit des Jahres zu starten.

Die Reise geht los: Mit dem VW ID.4 GTX nach Österreich

Am 9. September um 8.40 Uhr ging es los. Der Akku war auf 100 % geladen und eine Reichweite von 424 KM stand auf der Anzeige. Wir starteten Richtung Untertauern und sowohl mein Sohn als auch meine Frau waren gut gelaunt und frohen Mutes. Mein Hund genießt sowieso jede Minute im Auto und auch ich freute mich auf die entspannte Art des Reisens. Eigentlich war alles wie immer, aber irgendwie auch nicht. Die „geräuschlose“ Art der Fortbewegung ist jederzeit hörbar oder eben nicht hörbar und meine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit hat sich um ca. 80 km/h verlangsamt – so kam es mir zumindest vor. Früher war ich einer der Mittelleitplankenkontrolleure und habe die linke Spur nur zum Ausfahren aus der Autobahn verlassen. Heute nutze ich die mittlere Fahrspur, um hin und wieder bei Überholvorgängen auf mein altes Terrain zurückzukehren. Ja es stimmt, meine Art Auto zu fahren hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Sicherlich auch getrieben durch den Einsatz eines Elektrofahrzeuges und dem anfänglich ständigen Blick auf die Reichweite.

Mein Navigationssystem signalisierte mir, dass wir eine staufreie Anreise haben werden und es auch keinen Grund gibt, einen Ladestopp einzuplanen. So zumindest die Theorie unseres Navigationssystems, welches nicht die Gewohnheiten der Menschen einberechnet hatte. Wie bei allen Reisen in Richtung Süden steuerten wir die Tankstelle Holzkirchen an, um die notwendigen Urlaubsutensilien wie Vignette, Zeitschriften für die Frau und einen Tee für mich zu organisieren. Heuer nutzte ich aber die Zeit, um – wie es sich für einen echten Elektrofahrer gehört – einen IONITY-Schnelllader anzusteuern und mit unserem Hund eine kleine Bewegungsrunde am Parkplatz zu drehen. Und siehe da, ich war nicht allein! Zwei weitere Stromer nutzen den Stopp ebenfalls, um zu laden und sich die Beine zu vertreten. Mr. Tesla findet keinen Gefallen an meinem ID.4 GTX und verzichtet auf den obligatorischen Smalltalk unter Elektrofahrern. Der Herr mit dem Hyundai hingegen wollte sich unseren Wagen gerne etwas genauer anschauen. „Richtig was getan hat sich da die letzten Jahre in Sachen Ladeinfrastruktur“, so seine Meinung. Finde ich übrigens auch.

Jede Pause wird mit dem Elektroauto genutzt, um aufzuladen

Nach einer 15-minütigen Pause starteten wir wieder und hatten durch den Ladestopp 75 Kilometer Reichweite hinzugewonnen. Am Reisemodus änderte sich nichts. Wir fuhren entspannt weiter im Geschwindigkeitsbereich zwischen 100 und 130 km/h Richtung Untertauern.

Ach ja, da war ja noch was. Der Besuch des Outlets in Piding ist für uns ebenfalls ein Muss, wenn es in den Urlaub geht. Und da kam ein weiterer großer Vorteil meines elektrifizierten Reisemobils zum Tragen. Hatten wir in der Vergangenheit immer das Thema mit unserem Hund, war es heuer genial einfach. Dank der Standklimatisierung unseres ID.4 GTX konnten wir den Shoppingtrip mit einem guten Gefühl und einem entspannten Hund im gekühlten Innenraum unserer Urlaubskutsche vollziehen. Aber dann schnell wieder auf die Autobahn und weiter Richtung Österreich.

Apropos Österreich. Hier gibt es eine tolle Geschichte für alle Fahrer von Elektrofahrzeugen. Vom 100km/h-Tempolimit nach dem Immissionsschutzgesetz für Luft (IG-L) sind alle Elektrofahrzeuge ausgenommen und dürfen dementsprechend weiterhin die 130 km/h fahren. Voraussetzung ist die entsprechende Kennzeichnung am Fahrzeug, das bedeutet, ein E-Kennzeichen ist zwingend notwendig!

Endlich hatten wir das Ziel erreicht – Untertauern! 3 Stunden 58 Minuten Fahrtzeit. 307 Kilometer mit einem Durchschnittsverbrauch von 19,6 kWh/100km und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 78 km/h. Im Hotel konnten wir dann ganz entspannt an einer der acht vorhandenen Ladestationen anstecken um den Akku unseres ID.4 GTX wieder aufzuladen.

Fazit zur Anreise: Wir sind deutlich entschleunigter als die letzten Jahre am Urlaubsort eingetroffen.

Entschleunigte Anreise mit dem VW ID.4 GTX

Mit einer Ladung von 53,7 kW war unser fahrbarer Untersatz am nächsten Tag wieder bereit für neue Aufgaben und Herausforderungen. Bis zur Heimreise mussten wir kein weiteres Mal an die verbauten Wallboxen und konnten sämtliche Ausflüge mit der getätigten Aufladung erledigen und auch schon wieder entspannt an die Heimreise denken.

So schön unser Aufenthalt auch war, es kam der Tag der Rückreise und leider war dieser am letzten Sonntag der Sommerferien. Nicht unbedingt die intelligenteste Lösung, direkt nach dem Frühstück wieder Richtung Heimat zu starten. Bereits nach kurzer Zeit hatten wir auf der österreichischen Autobahn den ersten Stau und das Gefühl von „Stop and Go“ sollte bis kurz hinter München unser ständiger Begleiter bleiben.

Rekuperation im Stau mit dem VW ID.4 GTX

Nach 4 Stunden und 45 Minuten Fahrtzeit konnten wir mit einer Restreichweite von 117 KM nach 312 Kilometern Fahrtstrecke, einem Durchschnittsverbrauch von 17,1 kW/h/100km und einer deutlich niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeit als bei der Anreise, nämlich 66 km/h, wieder heimischen Boden erreichen.

Fazit unserer ersten elektrischen Urlaubsfahrt mit dem ID.4 GTX: Stressfrei, aber nicht staufrei. Eigentlich also wie immer – mit einem großen Unterschied zur Urlaubsfahrt mit einem Verbrenner: Reichweitenzugewinn dank Rekuperation im Stop and Go!

Ihre Ansprechpartner bei der Schwaba Augsburg:

Schweizer Lechhausen Zweigniederlassung der Schwaba GmbH Donaustraße 8, 86165 Augsburg KONTAKT Tel.: 0821 79072-0 E-Mail: info.schweizer@schwaba.de ÖFFNUNGSZEITEN MO-FR 07:00 – 18:00 SA 09:00 – 13:00 Schwaba Augsburg Süd ADRESSE Zweigniederlassung der Schwaba GmbH Augsburger Str. 51/53, 86368 Gersthofen KONTAKT Tel.: 0821 80898-0 E-Mail: info.augsburgsued@schwaba.de ÖFFNUNGSZEITEN MO-FR 07:00 – 18:00 SA 09:00 – 13:00 Wagner Gersthofen ADRESSE Zweigniederlassung der Schwaba GmbH Augsburger Str. 51/53, 86368 Gersthofen KONTAKT Tel.: 0821 49001-0 E-Mail: info.wagnergersthofen@schwaba.de ÖFFNUNGSZEITEN MO-FR 07:00 – 18:00 SA 09:00 – 13:00

4 GTX Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 18,2-16,3 (NEFZ) 20,7-18,0 (WLTP); CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+ Elektrische Maximalleistung 220 kW: Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, welche für maximal 30 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie zum Beispiel Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen Batterieladezustand > 88%. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung bis hin zur Nichtverfügbarkeit der Maximalleistung führen. Die Batterietemperatur ist in gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezustand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird in der Fahrleistungsanzeige des Fahrzeugs angezeigt. Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80% für die Batterie einzustellen (vor zum Beispiel Langstreckenfahrten auf 100% umstellbar)

4Seriennahe Studien.

Reichweite: Kundennahe Reichweitenspanne für den ID.4 mit 52 kWh bzw. 77 kWh Netto-Batterieenergieinhalt und Heckantrieb. Die tatsächliche Reichweite weicht in der Praxis abhängig von Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer/Zuladung und Topografie ab. Eine Orientierung bietet für das jeweilige Fahrzeug die genannte Reichweitenspanne, welche voraussichtlich 80 % unserer Kund*innen im Jahresmittel erreichen werden. Die untere Grenze der Spanne deckt hierbei auch Fahrten bei moderaten Autobahngeschwindigkeiten sowie Fahrten bei tiefen Außentemperaturen im Winter ab.

Der Umweltbonus für Elektrofahrzeuge, die sich auf der Liste der förderungsfähigen Fahrzeuge des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) befinden, setzt sich derzeit zu zwei Dritteln aus einem staatlichen Anteil (Bundesanteil), der vom BAFA, Referat 422, Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.bafa.de ausgezahlt wird, sowie zu einem Drittel aus einem Herstelleranteil zusammen, sofern das Fahrzeug nach dem 03.06.2020 und bis zum 31.12.2021 zugelassen wird. Der Erwerb darf nicht zugleich mit anderen öffentlichen Mitteln gefördert werden. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel. Beim Erwerb (Kauf oder Leasing) eines neuen reinen Elektrofahrzeugs nach dem 18.05.2016 durch Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine beträgt der Umweltbonus inklusive Innovationsprämie für Basismodelle bis zu einem BAFA-Nettolistenpreis von 40.000 Euro 9.000 Euro (verdoppelter Bundesanteil i. H. v. 6.000 Euro, Herstelleranteil i. H. v. 3.000 Euro), von über 40.000 Euro bis zu maximal 65.000 Euro 7.500 Euro (verdoppelter Bundesanteil i. H. v. 5.000 Euro, Herstelleranteil i. H. v. 2.500 Euro), sofern das Fahrzeug nach dem 04.11.2019 erstmalig zum Straßenverkehr zugelassen wird. Wird das Fahrzeug geleast kann die volle Fördersumme nur ab einem Leasingzeitraum von mindestens 24 Monaten gewährt werden. Der Herstelleranteil, übernommen von der Volkswagen AG, wird automatisch vom Nettolistenpreis abgezogen und mindert somit die gesetzliche Umsatzsteuer. Der Herstelleranteil ist nur verfügbar für Fahrzeuge, welche mindestens 6 Monate in Deutschland auf den/die Antragsteller(in) zugelassen werden. Die Gewährung des Herstelleranteils am Umweltbonus berechtigt nicht automatisch zum Erhalt des Bundesanteils. Über die Auszahlung des Bundesanteils entscheidet ausschließlich das BAFA anhand der Förderbedingungen und nach Ihrem Antrag. Der Antrag auf Gewährung des Bundesanteils am Umweltbonus muss bei Zulassung nach dem 04.11.2019 spätestens ein Jahr nach Zulassung über das elektronische Antragsformular unter www.bafa.de eingereicht werden. Anträge auf Förderung mit einem verdoppelten Bundesanteil (Innovationsprämie) müssen beim BAFA bis zum 31.12.2021 gestellt werden. Die Gewährung des Umweltbonus mit gleichen Bundes- und Herstelleranteilen endet spätestens am 31.12.2025. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Das hier Dargestellte dient ausschließlich Ihrer Information und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner oder unter www.bafa.de.

Gem. § 3d Abs. 1 KraftStG. Die Steuerbefreiung von Elektrofahrzeugen beträgt 10 Jahre bei Erstzulassung. Diese Maßnahmen sollen im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung für Erstzulassungen bis Ende 2025 verlängert werden. Die Steuerbefreiung beginnt grundsätzlich ab dem Erstzulassungsdatum des jeweiligen Fahrzeugs und soll längstens bis zum 31.12.2030 gewährt werden. Im Falle eines Halterwechsels innerhalb des steuerbefreiten Zeitraums wird dem neuen Fahrzeughalter die Steuerbefreiung für den noch verbleibenden Zeitraum gewährt.

Fahrer von Dienstwagen mit Verbrennungsmotor, die auch privat genutzt werden, müssen monatlich 1 % des vollen Bruttolistenpreises als geldwerten Vorteil versteuern. Für Fahrer eines rein elektrischen Dienstwagens mit einem Bruttolistenpreis von bis zu 60.000€ wird dieser geldwerte Vorteil nur mit einem Viertel des Bruttolistenpreises ermittelt. Für Fahrer von rein elektrischen Dienstwagen mit einem Bruttolistenpreis von über 60.000€ wird die Bemessungsgrundlage halbiert. Diese Steuerbegünstigungen gelten für Erstzulassungen zwischen dem 01.01.2019 und dem 31.12.2030 und sind ebenso für gebrauchte Fahrzeuge gültig.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.



Die Strompreise können je nach Anbieter und verfügbaren Abos abweichen.

Über die Gewährung des Investitionszuschusses entscheidet ausschließlich die KfW anhand ihrer Förderkriterien nach Eingang Ihres Antrags. Ein Rechtsanspruch auf Erhalt der Förderung besteht nicht. Das hier Dargestellte hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient ausschließlich Ihrer Information. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die vollständigen Förderkriterien und Informationen zur Antragstellung sowie alle näheren Informationen zum KfW-Programm 440 erhalten Sie hier bei der KfW, Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt, www.kfw.de, Infocenter Telefon: 0800 5399005 (kostenfrei) Fax: 069 7431-9500