Ausgezeichnet: Mazda-Feeling bei Auto Frey

Mazda und Auto Frey - zwei Unternehmen, die untrennbar miteinander verbunden sind und für Qualität stehen. Das wurde nun zum fünften Mal in Folge prämiert.

Bei Auto Frey gibt es derzeit gleich doppelten Grund zur Freude: Das Traditionshaus feiert an seinen Standorten in Augsburg-Lechhausen, Gersthofen und Untermeitingen 40 Jahre Mazda. Außerdem wurde man bereits zum fünften Mal in Folge von der Auto Bild mit dem Prädikat „Beste Autohändler ausgezeichnet.

Große Vielfalt vor Ort

Auf Qualität und Zuverlässigkeit aus dem Hause Frey können sich die Kunden also verlassen. Genauso wie auf die Angebotsvielfalt in allen Fahrzeugsegmenten. Beispielsweise im Bereich Geländewagen und SUV. Derzeit sind die Premiummodelle Mazda CX-5 sowie dessen kleiner Bruder CX-3 zu attraktiven Konditionen verfügbar.

„Ob als Vorführwagen oder Tageszulassung – die Wagen sind so gut wie neu und sofort startklar“, sagt Geschäftsführer Joachim Frey. Selbstverständlich stehen den Kunden auch Neuwagen zur Verfügung. Eines ist allen gleich: Die Autos aus der Mazda-Flotte sind edel, komfortabel und sicher. Ob CX-5 oder CX-3 – ein sportlich-robustes Außendesign und hochwertige Anmutung im Innenraum ist garantiert. Was ebenfalls beide Modelle vereint: Sie erfüllen mit allen Motorisierungen die neue Abgasnorm Euro 6d-TEMP und erweisen sich daher als besonderes umweltverträglich.

Faszination Mazda

Das ausgezeichnete Frey-Team empfängt Interessierte gerne zu einer Probefahrt. So kann man sich gleich selbst von der Faszination Mazda überzeugen. Im Beratungsgespräch mit dem fachkundigen Verkaufsteam findet sich dann bestimmt gleich das Richtige.