Autokäufer weiß um Dieselskandal - kein Schadenersatz

Was zu Studienzeiten der umgebaute VW-Bus war, ist heute das komfortable Wohnmobil. Wer einmal dem Charme des Campingurlaubs erlegen ist, der bleibt dabei.

Bei einem Oldtimer ist die Wartung besonders wichtig. Wer so ein altes Auto kauft, sollte klären, wie gut sich der Vorbesitzer darum gekümmert hat.

Motorradpause

Winterzeit für die Helmpflege nutzen

Der Start in die Motorradsaison liegt noch in derFerne. Trotzdem müssen sich Biker in der Winterpause nicht langweilen. Sie können ihre Ausrüstung pflegen.