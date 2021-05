Subaru Outback startet in die nächste Generation

Er ist der Urvater der robusten Kombis im Offroadlook und läuft länger als Audi Allroad oder der Cross Country beim V60 und V90 von Volvo. Jetzt geht der Subaru Outback in die sechste Generation.

Der Subaru Outback geht in die nächste Runde. Ab sofort verkauft der japanische Hersteller die sechste Generation des aufgebockten Allrad-Kombis. Die Preise starten bei 40 890 Euro.

In Länge und Breite ist der Outback um jeweils rund fünf Zentimeter gewachsen. Der jetzt 4,87 Meter lange Kombi steht auf einer neuen Plattform mit moderneren Assistenzsystemen für Längs- und Querführung und komfortablerem Fahrwerk, teilt der Hersteller mit.

Außerdem gibt es ein stark digitalisiertes Cockpit mit großem Touchscreen und weniger Tasten. Mit dem neuen Format wächst auch der Kofferraum und fasst nun 561 bis 1822 Liter. Den Antrieb übernimmt wie bisher ein 2,5 Liter großer Boxermotor, dessen Leistung ein wenig sinkt und nun mit 124 kW/169 PS angegeben wird. Das maximale Drehmoment liegt bei 252 Nm.

Damit beschleunigt der Outback in 10,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht maximal 193 km/h. Er verbraucht im Mittel 8,6 Liter und kommt auf einen CO2-Ausstoß von 193 g/km. Übertragen wird die Kraft immer über ein stufenloses Automatikgetriebe und grundsätzlich an alle vier Räder, so Subaru weiter.

