Die Firma ABS Autoteile in Meitingen feierte 10. Geburtstag

Die Erfolgsbilanz von Alex und Ali

Alexander Bschorer und Ali Sakarya – alias Alex und Ali – hatten heuer allen Grund zu feiern – und zwar als Geschäftsführer ihres eigenen Ladens. Im September 2012 eröffneten sie ABS Autoteile, wobei die Buchstabenkombination A-B-S mitnichten für das vielleicht dahinter vermutete Antiblockiersystem steht, sondern für die zwei Geschäftspartner. Geschäftlich arbeiten Bschorer und Sakarya im Kfz-Teilehandel bereits seit 2004 zusammen. Dabei entstand die Idee der gemeinsamen Selbstständigkeit. Von zwei auf zwölf Mitarbeitende binnen zehn Jahren. Das Warensortiment verdoppelt. Die Verfügbarkeit der Kfz- Teile für Privat- und Gewerbekundinnen und -kunden optimiert. So in etwa liest sich die Erfolgsgeschichte von ABS Autoteile. Im Jahr 2022 feiern sie nun Firmenjubiläum zum zehnjährigen Bestehen an dem Standort, den sie einst ganz bewusst ausgewählt haben und an dem sie noch heute hängen. „Wir sind hier groß geworden. Man kennt uns und wir bleiben Meitingen auf jeden Fall treu“, erklären die Geschäftspartner.

Vor zehn Jahren haben Alexander Bschorer (links) und Ali Sakarya (rechts) – alias Alex und Ali – ABS Autoteile gegründet. Mit den Jahren hat sich die Zahl der Produkte im Warensortiment verdoppelt. Foto: Steffi Brand

Ein guter Standort

Für den gebürtigen Langweider Sakarya, der mittlerweile in Thierhaupten lebt, und den Eppisburger Bschorer ist Meitingen nicht nur des Fahrtweges wegen ein guter Standort, sondern auch, um Kundinnen und Kunden aus dem Lechtal den Weg nach Augsburg oder Gersthofen zu ersparen. Zu den Anfangszeiten bestand die Kundschaft hauptsächlich aus Gewerbetreibenden. Heute hält sich das Verhältnis beinahe die Waage. Der Fleiß der Geschäftsführer hat ebenso zum Erfolg von ABS Autoteile beigetragen wie die kundenfreundlichen Öffnungszeiten, die gleichbleibend hohe Produktqualität und der Service der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Team an Kfz-Teileprofis haben die Firmenleiter aufgestockt, um die Anfragen von Privat- und Gewerbekunden schnell und zuverlässig bedienen zu können. Das Lager wurde ausgebaut, um noch mehr Teile vorrätig zu haben – und auch, „um mit der Zeit gehen zu können“, erklären Bschorer und Sakarya. Und das bedeutet für die Chefs von ABS Autoteile auch: Sie bleiben am Ball im E-Auto- Markt, haben neue Fahrzeuge im Blick, haben Kfz-Teile für Motorräder im Sortiment, statten Fahrzeuge mit Zubehör aus, das Fahrradfahrer benötigen und beraten punktgenau, wenn es darum geht, passende Teile für Young- und Oldtimer zu finden.

Die fachkundige Montage des Fahrradträgers gehört bei ABS Autoteile zum Service. Foto: Steffi Brand

Eine neue Ausrichtung

ABS Autoteile hat sich mittlerweile zu einem deutlich größeren Unternehmen entwickelt. Und es gab inhaltliche Veränderungen: Die Corona- Pandemie hat dem Unternehmen eine neue Ausrichtung verpasst. Die Nachfrage nach Fahrradträgern sei enorm gewesen, erklären Bschorer und Sakarya. Schließlich haben sich viele umorientiert und seien aufs Rad umgestiegen. Als dann die Wege im Lechtal abgegrast oder altbekannt waren, suchten Kundinnen und Kunden ganz gezielt nach einer Option, mit dem Fahrrad auch die nähere Umgebung zu erkunden. Anstatt eine Lieferung zu einem unklaren Zeitpunkt in der Zukunft von einem Internetanbieter zu erhalten, schätzen die ABS-Kunden den Vor- Ort-Service sehr. Und das konnte auch bedeuten, dass Bschorer und Sakarya gemeinsam anpackten und bei der ersten Montage des Fahrradträgers halfen. Doch das Fahrradgeschäft war nicht die einzige Neuausrichtung der vergangenen Jahre. Diejenigen, die nicht in den Urlaub gefahren sind, investierten häufig ihr Urlaubsgeld in ihren geliebten Young- oder Oldtimer und brachten so zahlreiche historische H-Kennzeichen wieder auf die Straße zurück, berichten Bschorer und Sakarya.

Da findet man garantiert die passenden: Bei ABS Autoteile ist die Auswahl an Produkten wie Scheibenwischern sehr umfassend. Foto: Steffi Brand

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr

Samstag 8 bis 13 Uhr