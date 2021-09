Womit der Mercedes-Maybach S 680 Luxusfans überzeugen könnte

Die Mercedes S-Klasse ist wohl die erfolgreichste Premiumlimousine der Welt. Doch in der höchsten Luxusliga haben immer noch Rolls-Royce und Bentley das Sagen. Wird die neue Maybach-Version daran etwas ändern?

Mercedes macht prestigehungrigen Autokäufern jetzt wieder ein besonderes Angebot. Denn wem die S-Klasse noch nicht edel genug ist, dem verkaufen die Schwaben ihre neue S-Klasse jetzt zu Preisen ab 164.565 Euro auch wieder als Maybach.

Aus dem Salon wird ein Festsaal

Für einen Aufpreis von knapp 35.000 Euro auf die ohnehin schon üppig bepreiste Langversion der S-Klasse bringt Mercedes den Kühlergrill noch mehr zum Glänzen, zieht prunkvolle 20-Zöller auf und streckt den Radstand um weitere 18 Zentimeter. Während schon die normale S-Klasse im Fond einen feinen Salon bietet, wird das Passagierabteil im nun 5,47 Meter langen Maybach zum wahren Festsaal.

Den Platz nutzen die Ingenieure für Liegesessel, wie man sie aus dem Flugzeug kennt - mit beheizter Beinablage zum Ausklappen, mit Massage-Funktion und ledernen Kopfkissen und einem umfangreichen Online-Infotainment. Und damit man sich nicht über Gebühr recken muss, um den Touchscreen an der Lehne des Vordersitzes zu erreichen, funktioniert die Eingabe auch per Sprachsteuerung. Oder man greift einfach zur Fernbedienung, die aus der Mittelkonsole poppt.

Viel Fahrkomfort und teure Extras

Während die Rückbänkler entspannter reisen als in jedem anderen Mercedes, ändert sich für den Fahrer nichts. Außer vielleicht, dass er wegen dem Längenzuwachs beim Rangieren noch mehr aufpassen muss und deshalb umso dankbarer ist für die neue Hinterachslenkung. Denn mit bis zu zehn Grad Radeinschlag lässt sie den Wendekreis schrumpfen. So wird der Maybach plötzlich so handlich wie ein CLA, und der ist rund einen Meter kürzer.

Für besonders anspruchsvolle Kundschaft gibt es auch noch zahlreiche Extras. Sie reichen von der binnen einer Woche zum Teil von Hand aufgetragenen Zweifarblackierung (14.875 Euro) über die elektrisch bewegten Fondtüren (1606 Euro) bis hin zum Barfach zwischen den Sitzen (1369 Euro). Für 3808 Euro stehen dazu passend die silbernen Sektkelche in der Mittelkonsole bereit.

Der letzte Zwölfzylinder mit Stern

Das dickste und zugleich wichtigste Extra ist der Motor: Denn als einzigen Mercedes gibt es die Maybach-Version der S-Klasse mit einem Zwölfzylinder. Allerdings muss man hierfür 53.000 Euro mehr ausgeben als für einen V8 mit 4,0 Litern und 370 kW/503 PS. Der Luxusliner kostet zwar dann schon 217.324 Euro, dafür verfügt er aber über mehr Souveränität als ein Roll Royce Ghost oder Bentley Flying Spur.

Schier unmerklich und ohne jede Anstrengung wuchtet das 6,0 Liter große Triebwerk mit 450 kW/612 PS und 900 Nm dem bald drei Tonnen schweren Hochkaräter in 4,5 Sekunden auf Tempo 100 und beschleunigt mühelos weiter auf bis zu 250 km/h. Würde die Landschaft draußen nicht an einem vorbeiziehen, würde man vom Fahren kaum etwas mitbekommen. Denn mit einer vorausschauenden Luftfederung, fingerdickem Isolierglas, aktivem Gegenschall aus der Burmester-Anlage und schallschluckendem Schaum in den Reifen reist man in Maybach wie auf einem fliegenden Teppich.

Fazit: Das bessere beste Auto der Welt

Ist die S-Klasse, wie gern behauptet, wirklich das beste Auto der Welt? Für Selbstfahrer stimmt das vielleicht. Doch wer sich lieber chauffieren lässt oder den großen Auftritt liebt, der fährt im Maybach buchstäblich um Längen besser. Natürlich hat dieser Luxus auch seinen Preis - erst recht wenn man sich für die vielen Extras entscheidet. Doch im Vergleich mit Rolls Royce und Bentley ist der Maybach eher ein Schnäppchen.

Datenblatt: Mercedes-Maybach S 680

Motor und Antrieb V12-Benziner Hubraum: 5980 ccm Max. Leistung: 450 kW/612 PS Max. Drehmoment: 900 Nm Antrieb: Heckantrieb Getriebe: 9-Gang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 5469 mm Breite: 2109 mm Höhe: 1510 mm Radstand : 3396 mm Leergewicht : 2350 kg Zuladung : 540 kg Kofferraumvolumen : 495 Liter

Fahrdaten : Höchstgeschwindigkeit : 250 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 4,5 s Durchschnittsverbrauch: 13,3 Liter/100 km Reichweite: 590 km CO2-Emission: 305 g/km Kraftstoff: Super Schadstoffklasse : Eu6D Energieeffizienzklasse : G

Kosten: Basispreis des Mercedes-Maybach (S580): 164.656 Euro Grundpreis des Mercedes-Maybach S 680: 217.324 Euro Typklassen : k.A. Kfz-Steuer: 540 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung : Sicherheit: Acht Airbags, LED-Scheinwerfer, Abstandsregelung , Automatische Spurführung Komfort: Lederliegen im Fond, vorausschauende Luftfederung , Sprachsteuerung , elektrische Türen Spritspartechnik : Start-Stopp-Automatik

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke

