Anzeige

Effizientes Raumwunder: Der Honda Jazz e:HEV

Den Honda Jazz e:HEV gibt es beim Autohaus Still in Augsburg-Kriegshaber oder Augsburg-Lechhausen.

weitere anzeigen weniger anzeigen

Der neue Honda Jazz e:HEV ist gleichermaßen sparsam und komfortabel. Was das Hybrid-Fahrzeug auszeichnet, wissen die Experten vom Autohaus Still in Augsburg.

Mit der Neuauflage des Jazz bringt Honda ein weiteres Hybrid-Modell auf den Markt. Es nutzt im Grunde die gleiche revolutionäre Technik, die bereits im CR-V überzeugt.

Für den Jazz wurde die Antriebseinheit jedoch völlig neu entwickelt. Sie besteht aus einem kleineren 1,5-Liter-Benziner, einem Elektromotor und einem Generator, der die E-Maschine mit Strom versorgt. Außerdem lädt der Generator die Lithium-Ionen-Batterie auf, die sich im Heck befindet. Das e:HEV Hybridsystem mit einer Leistung von 109 PS (80 kW) kombiniert hohe Effizienz mit direktem Ansprechverhalten.

Der neue Honda Jazz e:HEV: Ein echter Allrounder

Der komfortabel abgestimmte Jazz ist äußerst sparsam im Verbrauch. Aber nicht nur in Sachen Konsumverzicht glänzt der Japaner, denn Honda hat dem Jazz zudem ein äußerst umfangreiches Sicherheitspaket mit auf dem Weg gegeben. Dazu gesellt sich ein vorne wie hinten üppiges Platzangebot samt variabler Rückbank. So zeigt sich der Allrounder als wahres Raumwunder.

Den Honda Jazz e:HEV gibt es in Augsburg beim Autohaus Still

Praktisch und frisch im Look: Das kennzeichnet den Jazz. So lässt sich das Multimediasystem intuitiv bedienen und Smartphones vernetzen sich so im Handumdrehen – inklusive bordeigenem WLAN-Hotspot. Übrigens: Der Jazz tritt zukünftig in Doppelbesetzung an. Zum Jazz Crosstar im Crossover-Look informieren die Experten vom Autohaus Still gerne. pm/va

Mehr Infos zum Autohaus Still finden Sie hier.

Verbrauch und Emissionen Honda Jazz e:HEV